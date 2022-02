Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v šlágri s Trnavou

ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 0:0



ŽK: De Marco, Rabiu - Grič, Škrtel, Koštrna, Savvidis, Olejník. Rozhodovali: Ziemba - Hancko, Bednár, 7533 divákov.



Slovan: Chovan - Hrnčár, Kašia, Božikov, De Marco - Rabiu, Kankava - Zmrhal (72. Barseghjan), Weiss, Green (72. Čavrič) - Šaponjič



Trnava: Takáč - Koštrna, Škrtel, Tumma, Mikovič - Savvidis - Iván (79. Dyjan Azevedo), Bukata (90.+2 Procházka), Grič, Bamidele (79. Kozak) - Ristovski (89. Olejník)

MFK Ružomberok – FK Pohronie Žiar nad Hronom 1:0 (0:0)



Gól: 54. Lichý. ŽK: Luterán, Regáli - F. Hašek, Klabník, Pajer. Rozhodovali: Ochotnický – Ádám, Vass, 652 divákov.



Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Luka, Mojžiš, Gerec (82. Mrva) – Luterán (66. Domonkos), Kochan – Rymarenko (66. T. Bobček), Lichý, Regáli – Boďa



Pohronie: Slančík – Sanneh, Klabník, Kapor, Šimčák – Ožvolda, Pajer (70. Chrien), Bangala (55. Steinhubel), Mihalík (70. Lačný) – F. Hašek (46. Diomande), Fofana

ŠKF Sereď – FC ViOn Zlaté Moravce 2:1 (0:1)



Góly: 90. Jureškin (z 11 m) 90.+ Radič - 10. Suľa. ŽK: Šulek - Suľa. Rozhodovali: Ruc – Ferenc, Košecký, 100 divákov.



Sereď: Chudý – Morong (71. Radič), Šulek, Ljubičič, Jureškin – Iglesias (66. Potoma), Košťál (46. Todoroski) - Fábry, Mičin, Haša – Cobnan (46. Yao)



ViOn: Lukáš – Čögley, Bednár, Menich, Čonka – Grozdanovski, Neofytidis - Sloboda (85. Ďubek), Mondek (85. Kolesár), Suľa (76. Chren) – Jibril (66. Horák)

FC DAC 1904 Dunajská Streda – MŠK Žilina 3:1 (1:0)



Góly: 3., 68. a 83. Krstovič – 48. Rusnák. Rozhodovali: Smolák – Poláček, Weiss, ŽK: Nebyla, Pinto (obaja DAC), 4076 divákov.



FC DAC: Ricardo - Pinto, Kružliak, Muhamedbegovič, Davis–Andzouana (58. Veselovský), Nebyla (78. Dimun), Balič, Sharani–Hahn (69. Andrezinho), Krstovič



Žilina: Petráš - Rusnák, Kopas, Nemčík, Owusu–Slebodník (73. Sauer), Mráz, Gono - Ďuriš, Mashike (56. Jánošík), Iľko

MFK Zemplín Michalovce - FK Senica 0:1 (0:1)



Gól: 13. Niarchos (11 m). Rozhodovali: Kružliak - Roszbeck, Štofik, ŽK: Tosevski - Niarchos, Halabrín, Totka, Masulovič



Michalovce: Kožuchar - Vaško, Ranko, Kotula, Kanu (46. Ntotis) - Artabe (46. Ošima), Mendéz - Magda (46. Žofčák), Peňa (46. Begala), Yilmaz - Marcin (79. Tosevski)



Senica: Ravas - Oršula, Pavlík, Mihál, Svoboda - Halabrín, Totka - Vikri (73. Anaba), Piroska (81. Ouattara), Sulaeman (90. Mašulovič) - Niarchos (81. Jurdík)

AS Trenčín - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (1:1)



Góly: 5. a 63. Azango - 41. Pinte, 82. Švec. ŽK: Bainovič, Slávik (obaja Trenčín). Rozhodovali: Kráľovič - Hrmo, Zemko



Trenčín: Kukučka - Slávik, Pires, Pirinen, Madu - Kadák, Bainovič, Zubairu (46. Gajdoš) - Tučný (46. Soares), Ikoba, Azango



Liptovský Mikuláš: Sváček - Krčík, Šindelář, Nagy, Pavúk - Gerát (76. Flak), Staš (90.+2 Bielák) - Filinský, Václavík, Pinte (76. Laura) - Voško (62. Švec, 90.+2 Káčerík)

1. Slovan Bratislava 22 16 5 1 52:16 53



2. Trnava 22 13 6 3 29:12 45



3. Ružomberok 22 11 8 3 39:17 41



4. Dunajská Streda 22 10 6 6 28:23 36



5. Sereď 22 9 5 8 28:28 32



6. Žilina 22 8 6 8 34:33 30



-----------------------------------------



7. Senica 22 7 6 9 21:32 27



8. Trenčín 22 6 7 9 32:33 25



9. Michalovce 22 7 2 13 20:31 23



10. Liptovský Mikuláš 22 5 6 11 27:43 21



11. Zlaté Moravce 22 4 7 11 22:36 19



12. Pohronie 22 2 4 16 19:47 10

MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava



MFK Ružomberok - FC DAC 1904 Dunajská Streda



FC Spartak Trnava - ŠKF ORION TIP Sereď

MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín



FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble



MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Senica

Bratislava 26. februára (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava remizovali v sobotnom domácom šlágri 22. kola Fortuna ligy so Spartakom Trnava 0:0. Po poslednom zápase základnej časti si úradujúci majster udržal osembodový náskok na čele tabuľky pred druhým Spartakom. O týždeň čaká "belasých" duel v Žiline.Tréner Slovana Vladimír Weiss st. odkoučoval 300. zápas v najvyššej slovenskej súťaži, pre kapitána domácich Vasila Božikova to bol jubilejný stý duel vo Fortuna lige.Pred úvodným výkopom hráči Spartaka rozvinuli transparent s nápisom "Stop vojne", čím odsúdili vojenský vpád ruskej armády na Ukrajinu.V poradí 162. derby Slovana a Trnavy sa pred solídne zaplnenými tribúnami Tehelného poľa začalo zostra, Grič s Kankavom sa dostali dvakrát do súbojového a následne aj slovného stretu. Trnavský stredopoliar už o chvíľu videl žltú kartu po faule kolenom na Božikova. Hostia nedarovali súperovi ani meter ihriska, ich tvrdá hra však narážala na prísny meter rozhodcu, ktorý potrestal žltou kartou aj Škrtela a Koštrnu. V 11. minúte vyslal prvú strelu na bránu Kankava, jeho pokus z 25 metrov však Takáč vyrazil a Mikovič odkopol do bezpečia. V 17. minúte sa o prekvapujúci moment z priameho kopu pokúsil Weiss, trnavský brankár bol pripravený pri bližšej žrdi. O štyri minúty už bol Takáč prekonaný, po strele Šaponjiča ho zachránila ľavá žrď. Slovanisti mali viac z hry, ale nepodarilo sa im dostať súpera pod súvislý tlak. Bezgólové skóre sa snažil zmeniť aktívny Weiss, ďalekonosným pokusom pred odchodom do šatní však netrafil bránu.V 49. minúte mal veľkú šancu Green, jeho strela spoza šestnástky tesne minula brvno trnavskej bránky. Spartak sa aj po zmene strán držal defenzívneho systému, ktorý chceli domáci rozleptať kombináciami. Spartak však ich snahu eliminoval bojovnosťou a dobrým napádaním. V 70. minúte nacvičený signál z rohu zakončil strelou vysoko nad Grič. Po dvojitom striedaní domáci na chvíľu ožili, ale ich snaha bol platonická. Až v 88. minúte sa ocitol v tutovke Weiss, ktorého hlavičku však meter pred bránkovou čiarou odvrátil Škrtel. Slovan dokázal pritlačiť až v úplnom závere, ale vytúžený gól nestrelil. Taktika hostí, ktorí ani raz v zápase nevystrelili na bránu, splnila účel a z Bratislavy si vezú cenný bod.Futbalisti domáceho Ružomberka zvíťazili v sobotnom 22. kole Fortuna ligy nad Pohroním 1:0.Prvá lopta na bránu smerovala až v 24. minúte, keď Boďova, no málo razantná hlavička skončila v rukách brankára hostí Slančíka. O chvíľu na to zvnútra šestnástky nad vypálili Rymarenko. Ten istý hráč zakončoval takisto nad, po prihrávke Regáliho, v 34. minúte. V 44. minúte Hašek zbehol, pred bránou MFK našiel Fohanu, ktorý v sľubnej pozícii z prvej loptu netrafil a ani Mihalíkovi sa nepodarilo zakončiť.Do druhého polčasu si Liptáci priniesli zo šatne viac energie. Po piatich minútach druhého polčasu lopta z hlavy Luku ešte skončila vedľa ľavej žrdi brány Žiarčanov. V 54. minúte sa už ale skóre menilo, Lichý dostal prihrávku od Boďu, ktorý vyhral osobný súboj a šikovne asi z 12 m prekonal Slančíka – 1:0. S pribúdajúci minútami Pohronie zvyšovalo aktivitu, tlačilo sa pred domácu bránu s jasnou snahou o vyrovnanie. V 83. minúte ale hostí ratovala pravá žrď, keď z 35 m úžasnú ranu vyslal Mojžiš.Futbalisti Serede zvíťazili v sobotnom zápase 22. kola Fortuna ligy v trnave nad Zlatými Moravcami 2:1.Už v 2. minúte duelu sa k strele dostal Haša, jeho pokus z vnútra šestnástky vyrazil pred seba brankár Lukáč. Sereď mohla skórovať aj v 9. minúte, keď v šestnástke Cobnana umne našiel Košťál, ale prvý menovaný napálil loptu iba do Lukáča. Do vedenia však išli hostia, keď, po chybách v obrane našiel v 10. minúte Grozdanovski v šestnástke Suľu a ten nedal Chudému šancu – 0:1. Po góle boli aktívnejší domáci hráči, ale nevytvorili si žiadnu nebezpečnú príležitosť a prvé dejstvo tak vyhrali hostia.Úvod druhej časti odštartovala nebezpečná, avšak nepresná strela Mondeka po priamom kope hostí, Chudý nemusel zasahovať. Po hodine hry chcel využiť odrazenú loptu po rohovom kope Suľa, ale jeho prudký pokus mieril mimo. V sieti neskončila ani blokovaná strela Mičina v 76. minúte, podobne so šancou naložil o minútu neskôr aj Fábry. V 89. minúte fauloval brankár Lukáč Ljubičiča a rozhodca nariadil pokutový kop. Hostia vehementne protestovali dokonca u domácich hráčov a tí sa išli poradiť s trénerom Jarábkom či majú penaltu kopať. Napokon si loptu zobral Jureškin a vyrovnal na 1:1. Šok pre hostí spôsobil Radič, keď si našiel centrovanú loptu z pravej strany a hlavou rozhodol v nadstavenom čase o výhre 2:1 pre Sereď.Futbalisti domáceho DAC Dunajská Streda zvíťazili v sobotnom 22. kole Fortuna ligy nad MŠK Žilina 3:1.Pred výkopom Žilinčania reagovali na situáciu v Ukrajine a vytiahli transparent s nápisom Stop Vojne! DAC potreboval na prvý gól tri minúty, keď Hahn poslal výbornú loptu za obranu Krstovičovi a ten z hranice šestnástky nezaváhal – 1:0. O minútu neskôr Sharani prešiel na ľavej strane, jeho spätnú prihrávku Andzouana poslal tesne vedľa. Domáci boli v úvodných minútach veľmi aktívni, hra sa však potom vyrovnala. O parádnu strelu sa postaral Andzouana v 29. minúte, lopta išla tesne nad bránu. O minútu neskôr hrozil za hostí aj Nemčík, aj jeho strela letela tesne vedľa. Po úvodnom nápore domácich sa hra vyrovnala, hostia sa snažili o vyrovnanie. Blízko k tomu bol aj Iľko v 45. minúte, ale jeho tečovaná strela letela tesne vedľa.Žilinčania začali druhý polčas výborne, keď sa im v 48. minúte podarilo vyrovnať. Ďuriš centroval z ľavej strany, odrazenú loptu z 18 metrov Rusnák z prvej poslal do brány – 1:1. V 52. minúte Kopas získal loptu v strede ihriska, postupoval na bránu, z 23 metrov tesne minul Ricarcdovu bránu. V 59. minúte ohrozil žilinskú bránu Veselovský, Petráš vyrazil loptu na roh. V 68. minúte DAC opäť išiel do vedenia. Sharani z ľavej strany našiel v strede Krstoviča, ktorý z hranice šestnástky poslal loptu do siete – 2:1. O dve minúty mohol Krstovič streliť hetrik, opäť dostal prihrávku od Sharaniho, no strela z ľavej strany tesne minula bránu. Hetrik sa napokon podaril, Krstovič strelil tretí gól Dunajskej Stredy v 83. minúte, keď po Baličovom centri poslal loptu hlavou do siete. Skóre sa už nezmenilo, DAC vyhral boj o štvrté miesto v tabuľke a od Žiliny odskočil na šesť bodov.Futbalisti FK Senica zvíťazili v 22. kole Fortuna ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 1:0. Jediný gól zápasu streli v 13. minúte grécky útočník Ioannis Niarchos z pokutového kopu. Pre Michalovce to bola tretia prehra za sebou v jarnej časti, Senica získala prvé body po dvoch neúspechoch v predošlých zápasoch.Obe mužstvá vstúpili do kalendárneho roka 2022 s cieľom vybojovať si postup do prvej šestky, no v úvodných dvoch zápasoch nezískali ani bod. Už pred vzájomným zápasom boli bez šance na postup a v ďalšom priebehu sezóny budú hrať v skupine o záchranu.Lepší štart do zápasu mali hostia, ktorí gólovo udreli v 13. minúte. Domáci Kanu fauloval v šestnástke a Niarchos poslal loptu z bieleho bodu do protipohybu brankára Kožuchara - 0:1. Michalovčania sa snažili o kombinačný futbal, ale v ich hre dlho absentovala presnosť a priamočiarosť. Obrana Senice v prvom polčase vytláčala súpera mimo šestnástky a jedinú vážnejšiu šancu mu dovolila v 39. minúte. Po priamom kope sa k hlavičke dostal Marcin a loptu poslal do brvna.Tréner domácich Miroslav Nemec spravil do druhého polčasu až štyri striedania. Jeho zverenci v druhom polčase viac riskovali a Seničania hrozili brejkami. Hostia si dávali pozor na chyby, k domácim hráčom pristupovali natesno a v druhom polčase ich nepustili do nebezpečnej gólovej príležitosti. Vyrovnanie nepriniesla ani strela Tosevského v nadstavenom čase, ktorú zastavil jeden z hostí.Futbalisti domáceho AS Trenčín a MFK Tatran Liptovský Mikuláš remizovali v sobotnom stretnutí záverečného 22. kola základnej časti Fortuna ligy 2:2. Oba tímy sa v nadstavbe predstavia v skupine o záchranu.Domáci sa ujali vedenia už v 5. minúte, keď Zubairu a Ikoba pripravili šancu v šestnástke Azangovi a ten spomedzi brániacich protihráčov otvoril skóre. Trenčín potom premárnil veľkú príležitosť na zdvojnásobene svojho náskoku, Pires trestuhodne prekopol prázdnu bránku. Odpoveď stihla prísť ešte do prestávky, v 41. minúte korunoval zvýšenú aktivitu hostí Pinte, ktorý po centri Krčíka úspešne zakončil akciu dvoch proti dvom.Po zmene strán si iniciatívu prinavrátili Trenčania. Po necelej hodine hry striedajúci Soares odcentroval z ľavej čiary, na zadnej žrdi Ikoba hlavičkoval vo vyloženej možnosti nad brvno. Tentoraz to AS až tak nemuselo mrzieť, v 63. minúte sa opäť dostali do vedenia. Azango sa z pravého krídla preštrikoval cez stred až do šestnástky, aj tam mu hostia dopriali príliš veľa priestoru a technickou strelou na zadnú žrď upravil svojím druhým gólom v zápase na 2:1. Ani tento stav však domáci neudržali. Azango nevyužil šancu na hetrik, na opačnom konci ešte Kukučka vyrazil hlavičku Pavúka, ale v 82. minúte už kapituloval. Vyrovnanie Liptovskému Mikulášu zariadili striedajúci futbalisti, Laura odcentroval z pravej strany, lopta sa od brániaceho hráča odrazila k Švecovi, ktorý prekonal Kukučku.