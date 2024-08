Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali nad Košicami

ŠK Slovan Bratislava - FC Košice 2:1 (0:1)



Góly: 52. Strelec, 90. Barseghjan - 14. Medved (z 11 m). Rozhodovali: Marhefka – Hrmo, Jánošík, ŽK: Gorosito, Niarchos (obaja Košice)



Slovan: Trnovský - Medveděv (80. Blackman), Bajrič, Voet, Vojtko (82. Zuberu) - Savvidis (46. Tolič), Weiss (66. Kucka), Szöke - Barseghjan, Mak (46. Strelec), Marcelli



Košice: Šípoš - Kružliak, Krivák, Gorosito (25. Jakubko) - Zsigmund, Gallovič (74. Takáč) - Fabiš, Faško (74. Miljanič), Bokros (74. Magda) - Medved, Niarchos (56. Varga)

FK Železiarne Podbrezová– MFK Skalica 7:1 (3:0)



Góly: 27. Galčík, 45. Yirajang, 45.+8 Galčík, 52. Sanusi, 72. Smékal, 90.+3 Juritka, 90.+5 Juritka - 62. Vlasko (z 11m). Rozhodovali: Dzivjak . Hancko, Pozor, ŽK: Chyla, Mielke, Štefánik, Juritka – Mášik, Ranko. 867divákov.



Podbrezová: A. Danko – Koštrna, Oravec, Mielke – Sanusi, Štefánik (77. Slávik), Chyla, Grešák (77. Demi) –Galčík (82. Ďatko), Talakov (61. Juritka), Yirajang (61. Smékal)

MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:3 (0:1)



Góly: 32. Dimun (z 11 m), 53. Trusa, 90.+5 Redzic. Rozhodovali: Dohál – Štofik, Čajka, ŽK: Taraduda - Dimun, Trusa, Yapi, Bajo, 1720 divákov.



MFK Zemplín Michalovce: P. Lukáč – L. Šimko, Taraduda, Bednár, Bahi – Žofčák (56. Zubairu), Šimamura – Marcin (84. Ramos), Pačinda (46. van Kessel), Adekunle (56. Petrík) – Acosta (66. S. Danko)



DAC 1904 Dunajská Streda: Popovič – Yapi (78. Andzouana), Kačaraba, Brunetti, Mendez (84. Tuboly) – Dimun – Bajo, Vitális – Herc (78. Bősze), Trusa, Bernát (67. Redzic)

Bratislava 17. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v sobotnom zápase 4. kola Niké ligy nad Košicami 2:1. Úradujúci majstri tak upevnili svoje vedenie pred Dunajskou Stredou a v domácej súťaži majú stopercentnú bilanciu. "" sú na prvom mieste napriek tomu, že oproti DAC majú jeden zápas k dobru. Košiciam patrí siedma priečka, o skóre za Trenčínom.Na Tehelnom poli v sobotu strelil úvodný gól Žan Medved. Bývalý hráč Slovana poslal hostí do vedenia po góle z penalty. Domáci tréner Vladimír Weiss zareagoval na polčasový nepriaznivý stav dvojitým striedaním, ktorého súčasťou bol aj David Strelec. Práve on zariadil pre svoj tím vyrovnanie v 52. minúte a v tejto sezóne má na konte už päť gólov vo všetkých súťažiach. Plný bodový zisk zabezpečil a víťazný gól strelil v 90. minúte Tigran Barseghjan.V 4. kole futbalovej Niké ligy zaknihovala Podbrezová prvú výhru aj prvé góly v sezóne. Doma rozdrvila Skalicu 7:1. Hostia zo Záhoria stále čakajú na prvé víťazstvo v sezóne.Diváci videli od úvodu rušný futbal zásluhou domáceho tímu. V prvom polčase sa hralo za vytrvalého dažďa. Po troch nevyužitých šanciach Talakova skóroval Galčík po akcii Yirajanga, keď zakončil nekompromisne ľavačkou. Druhý gól padol v 45. minúte po rohu Galčíka a hlavičke Oravca, keď Junas vyrazil loptu pred Yirajanga. A keďže situácie dlho posudzoval VAR, tak vo ôsmej minúte nadstaveného času zvýšil Galčík z dorážky na 3:0, keď loptu pred neho po prihrávke Sanusiho vykopol Černek. V úvode druhého polčasu si po dlhej lopte za obranu z pravej strany šestnástky vychutnal Junasa Sanusi. Skaličania znížili z penalty Vlaskom, ale Sanusi naservíroval v 72. minúte loptu ako na podnose Smékalovi a ten sa v päťke nemýlil. V nadstavenom čase druhého dejstva zvýšil na konečných 7:1 peknými dvoma zakončeniami v šestnástke Juritka.Futbalisti FC DAC 1904 Dunajská Streda vyhrali v sobotňajšom zápase 4. kola Niké ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 3:0. Pripísali si druhé víťazstvo v sezóne a so siedmimi bodmi sa dostali na druhé miesto v neúplnej tabuľke. Michalovce stále čakajú na prvú výhru v sezóne, s dvoma bodmi figurujú priebežne na 11. priečke.Úvod duelu patril Michalovčanom, ale postupne prebrali iniciatívu hostia. Po pol hodine hry domáci Žofčák zasiahol loptu rukou vo vlastnej šestnástke a rozhodca nariadil pokutový kop, ktorý premenil Dimun - 0:1. Po prestávke najprv Trusa trafil z úniku žrď odkrytej brány, o minútu neskôr už hlavičkou poslal DAC do dvojgólového vedenia. Domáci už nedokázali zápas zdramatizovať, keď ani výraznejšie neohrozili brankára DAC-u Popoviča. Naopak, hráči zo Žitného ostrova v nadstavenom čase ešte prikrášlili výsledok zásluhou striedajúceho Redzica.