Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali vysoko na pôde Podbrezovej

FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava 0:6 (0:4)



Góly: 18. a 51. Čavrič (druhý z 11 m), 15. Pauschek, 25. Blackman, 31. Barseghjan (z 11 m), 84. Strelec. Rozhodovali: Dohál – Štrbo, Košecký. Ž: Assinor – Kankava, 1746 divákov



FK Železiarne Podbrezová: Ludha – Oravec, Bakaľa (65. Talakov), Grešák – Kováčik, Bajo, Paraj, Blahút (77. Špyrka) – Ridwan (37. Ďatko), Kuzma (37. Kabongo), Galčík (37. Assinor)



ŠK Slovan Bratislava: Borjan – Bajrić (72. Zmrhal), Kašia, Wimmer – Blackman, Kucka (82. Lichý), Kankava, Savvidis (78. Sharani), Pauschek – Čavrić (78. Strelec), Barseghjan (72. Tolić)

MFK Zemplín Michalovce - MFK Skalica 1:1 (1:1)



Góly: 28. Marcin - 6. Nagy. Rozhodovali: Kružliak - Roszbeck, Jánošík, ŽK: Danko, Vaško, Volanakis - Dani Alves



Michalovce: Frelih - Šimko, Jeřábek, Volanakis, Bahi (46. Magda) - Vaško (73. Bednár) - Jánošík (46. Pavúk), Danko, Šimamura (84. Musák) - Marcin, Van Kessel (60. Karasjuk)



Skalica: Junas - Krčík, Ranko, Podhorin, Rudzan - Nagy, Hollý (82. Mášik) - Morong, Dani Alves (64. Matejov), Haša - Smékal (82. Spehar)

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FC Košice 1:1 (1:1)



Góly: 33. Švec - 5. Medved. Rozhodovali: Očenáš - Hancko, Kuba, ŽK: Gono, Stareček, 609 divákov



Zlaté Moravce-Vráble: Knobloch - Suľa, Majdan, Nagy, Stareček - Duga, Gono (62. Brenkus) - Mondek (70. Mijič), Hodúr (62. Čerepkai), Švec (81. Nsumoh) - Balaj



Košice: Kira - Golikov (65. Petrák), Fabiš, Jonec, Šindelář, Mizerák - Gallovič, Greššák (85. Liener), Qose (78. Sovič) - Faško, Medved

Podbezová 9. decembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v 17. kole Niké ligy na pôde Podbrezovej 6:0 a upevnili si vedenie v tabuľke. V mrazivom počasí na kvalitne pripravenom trávniku rozhodli o svojom triumfe už v prvom polčase, v ktorom vsietili štyri góly. Slovan natiahol sériu bez prehry v najvyššej slovenskej súťaži na číslo 12, Železiari zostávajú na štvrtej pozícii.Domáci začali aktívne, ale góly strieľali hostia. Postaral sa o to najmä Čavrič, keď najprv poslal finálnu prihrávku Pauschekovi, ktorý pri žrdi iba umiestnil loptu a potom druhý gól sám dal vo vyloženej šanci pred bránkou po vysunutí Barseghjanom. V 18. minúte. bolo 0:2. Barseghjan mal prsty aj v treťom góle v 25. minúte, keď uličkou vysunul Blackmana a ten presne mieril k bližšej žrdi. Po pol hodine po faule na Čavriča premenil Barseghjan penaltu, takže polčasový stav 0:4 predznamenal konečný rezultát.Po zmene strán sa Čavrič postaral aj o piaty gól, keď po faule na neho premenil druhú penaltu v zápase. A mohol zaznamenať i hetrik, ak by využil únik a zakončil ho strelou do prázdnej bránky. Nestalo sa tak, no mrzieť ho to nemuselo, pretože poistku pridal v 84. minúte po žrdi Toliča z dorážky D. Strelec - 0:6.Futbalisti MFK Zemplín Michalovce remizovali v sobotňajšom zápase Niké ligy s MFK Skalica 1:1. Ani v 17. kole sa nedočkali prvého víťazstva v sezóne a na predposlednom 11. mieste tabuľky majú naďalej dvojbodový náskok pred posledným FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. Skaličania sa na priebežnej 8. priečke bodovo vyrovnali Ružomberku, no ten v nedeľu čakal domáci zápas s Banskou Bystricou.Hostia išli do vedenia v 6. minúte po štandardnej situácii. Domáci hráči na ňu nezareagovali ideálne a z ich nedorozumenia vyťažil Nagy - 0:1. Michalovčania vyrovnali v 28. minúte, keď sa Marcin dostal k strele zvnútra šestnástky - 1:1.Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble remizovali v sobotňajšom zápase 17. kola Niké ligy s FC Košice 1:1 Zostali na poslednom 12. mieste tabuľky a naďalej čakajú na prvé víťazstvo v ročníku. Remízou s nováčikom ukončili päťzápasovú sériu prehier. Pre ViOn to bol jubilejný 500. zápas v najvyššej slovenskej súťaži. Košičania sú s 11 bodmi na priebežnom 10. mieste.Do vedenia išli hostia, keď sa Medved v 5. minúte dostal za obranu ViOnu po Faškovej prihrávke a zblízka prekonal Knoblocha - 0:1. O vyrovnanie sa v 33. minúte postaral Švec, ktorý po ľavom krídle vnikol do šestnástky a strelou cez Fabiša prekvapil brankára Kiru.