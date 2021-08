Futbalisti Slovana Bratislava zdolali Michalovce

ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 3:1 (1:1)



Góly: 2. Čavrič, 50. Weiss (z 11 m), 74. Zmrhal - 14. Oshima. Rozhodovali: Dohál – Hancko, Košecký, ŽK: Atabe, Vaško, Trusa, 2580 divákov.



Slovan: Chovan – Hrnčár, Kašia, Križan, De Marco – Mustafič (46. Strelec) – Čavrič (81. Pauschek), Rabiu, Lichý, Dražič (46. Weiss) – Ratao (46. Henty, 65. Zmrhal)



Michalovce: Kožuchar – Kotula, Vaško, Artabe, Vojtko – Ranko, Neofytidis, Begala (73. Magda) – Oshima, Kanu (73. Popovits), Žofčák (66. Trusa)

FK Pohronie – ŠKF Sereď 1:1 (0:0)



Góly: 63. Lačný – 52. Gatarić (z 11m). Rozhodovali: Ochotnický – Kmec, Kuba. ŽK: Lačný, Pajer, Čmovš – Katunský, Morong, Dias, Jureškin, A. Kadlec, Gatarić, Potoma, 346 divákov



Pohronie: Hrdlička – Mazan, Paluszek, Čmovš, Horák – Blahút, Sčislak, Pajer, Ladji – Adler Da Silva, Lačný (79. Badolo)



Sereď: Iliev – A. Kadlec, Katunský (46. Radić), Dias, Hurtado, Morong – Popović, Gatarić (90+1 Machuča), Hučko, Jureškin (46. Potoma) – Haša

FK Senica - DAC 1904 Dunajská Streda 1:1 (0:0)



Góly: 78. Niarchos - 90+3. Sharani. Rozhodovali: Kružliak – Weiss, Straka, ŽK: Svoboda, J. Buchel – Kružliak, Beskorovajnyj, 651 divákov



Senica: Ravas – Svoboda (77. Kučera), Gáč, Pavlík Šimčák – Goslin, Halabrín (52. Niarchos) – Twardek (62. J. Buchel), Šumbera (62. F. Buchel), Duda (52. Mašulovič) – Sukisa



DAC: Jedlička – Vera (46. Davis), Kružliak, Beskorovajnyj, Ciganiks – Dimun – Andzouana (67. Moumou), Schäfer, A. Balić (82. Sharani), Divković – Nicolaescu (73. Taiwo)

Bratislava 14. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zdolali v domácom zápase 4. kola Fortuna ligy MFK Zemplín Michalovce 3:1. "Belasí" majú po troch odohratých zápasoch plný počet 9 bodov a sú na čele tabuľky.Úvodný výkop patril Michalovciam, ale hostia už onedlho inkasovali. Loptu dostal do behu ideálne Čavrič a následne preloboval brankára Kožuchara - 1:0. Slovan potom pokračoval v aktivite, Chovan si pripísal zákrok až v 6. minúte. "Belasí" držali loptu na kopačkách, ale v 14. minúte ich šokoval Oshima. Hráč Michaloviec napálil odrazenú loptu z voleja do pravého horného rohu a vyrovnal. Domáci potom boli opäť o niečo lepší, ale do konca polčasu si gólovú šancu nevypracovali.Tréner Slovana Vladimír Weiss st. poslal do druhého polčasu na trávnik troch nových hráčov, dvaja z nich sa postarali o druhý gól. Hentyho strelu zastavil Vaško v šestnástke rukou a Vladimír Weiss ml. pokutový kop bezpečne premenil. Hostia sa nevzdávali, snažili sa niečo vymyslieť, ale narážali na pevnú obranu a silný stred poľa Slovana. Henty musel neskôr nútene vystriedať, predtým mal výbornú šancu Strelec. Jeho pokus však Kožuchar skvele zneškodnil. Slovan potom definitívne zlomil odpor súpera, keď práve Hentyho náhradník Zmrhal stanovil presnou strelou konečný rezultát na 3:1.V Žiari nad Hronom mali v prvom polčase miernu dominanciu domáci futbalisti, ale nevedeli si vypracovať vyloženú šancu. Naopak do dobrých príležitostí sa dostávali hostia, v siedmej minúte Gatarič z priameho kopu z asi dvadsiatich metrov preveril pri žrdi brankára Hrdličku a v osemnástej minúte zakončoval tesne vedľa ľavačkou z hranice šestnástky Popovič. Najväčšiu šancu mal v 22. minúte po centri Kadleca Haša, keď bez prípravy pálil spoza malého vápna pod brvno, ale gólman Pohronia loptu stihol reflexívne vytlačiť. Domáci mali šancu až v nadstavenom čase prvého polčasu, konkrétne Mazan, ten dobre pálil z hranice pokutového územia a lopta sa obtrela o prvú žrď Ilievovej svätyne.V druhom polčase sa Sereď ujala vedenia po odpískanej ruke Mazana z penalty, ktorú premenil v 52. minúte bezpečne Gatarič. Pohronie na tento zásah odpovedalo o jedenásť minút neskôr z rýchleho protiútoku, keď Sčislak ideálne vysunul do úniku Lačného a ten rutinérsky pokoril Ilieva – 1:1. Následne tempo hry opadlo, chýbali šance, tie neprichádzali ani po štandardkách, ak nepočítame po centri Mazana veľmi nepresnú hlavičku Pajera. V závere však mohol misky váh na stranu domácich prikloniť Adler, ktorý spoza šestnástky iba tesne minul pravú žrď.V Senici sa hral útočný zápas so šancami na oboch stranách. Do prvej sa dostali hostia v 9. minúte, keď Andzouana prešiel cez Svobodu až pred brankára Ravasa, ten nohami loptu vyrazil. Do prvého zakončenia sa dostali domáci v 18. minúte, keď po nakopnutej lopte strelil do bočnej siete Twardek. Seničania čoraz viac vystrkovali rožky a v priebehu 10 minút sa dostali do troch šancí. V 26. minúte po akcii Dudu a centri Šimčáka netrafil loptu Sukisa. Do výbornej streleckej pozície sa dostal v 32. minúte po ďalšej akcii Dudu a prihrávke Twardeka obranca Svoboda, lopta po jeho strele však našla len obrancu Ciganiksa a bol z toho len rohový kop. O päť minút po rohu Dudu a zakončení Sukisu výborne zasiahol Jedlička a loptu vykopol. Do polčasu sa dostali do dvoch zakončení aj hostia. Po rýchlom protiútoku prestrelil bránku z 10 metrov Ciganiks a pred odchodom do kabín mohol padnúť gól po centri Divkoviča, no Nicolaescu loptu poslal tesne vedľa pravej žrde.V úvode druhého polčasu mali loptu na kopačkách hostia, Seničania sa iba bránili. V 56. minúte sa dostal pred brankára Ravasa Divkovič, no mieril len do bočnej siete. Ďalší strelecký pokus mali hostia až v 72. minúte, lopta po strele Nicolaesca letela vedľa. Otvoriť skóre v 74. minúte mohol Moumnou, ale nastrelil iba žrď. V posledných 15 minútach sa osmelili smerom dopredu aj Seničania, viackrát podkúrili obrane hostí a dostali sa aj do vedenia. V 75. minúte ešte nepríjemnú strelu Sukisu Jedlička vyrazil na roh, no o tri minúty Sukica vybojoval loptu so stopérom Kružliakom, prihral striedajúcemu Grékovi Niarchosovi a ten loptu jemne tečoval za Jedličkov chrbát. Záhorákom tento gól vlial sily do ďalšieho boja. Veľkú šancu mal v Sukisa, keď bol sám na päťke, no mieril vedľa. Onedlho ďalšiu Šimčákovu strelu z rohu pokutového územia Jedlička vyrazil na ďalší roh. V samom závere sa snažili hostia aspoň o vyrovnanie, zakončenie Dimuna hlavou išlo nad bránu, no zo šťastného vyrovnávajúceho gólu sa radovali v závere nadstaveného času, kedy po centri Moumoua sa hlavou presadil Sharani a šťastne prekonal brankára Ravasa.