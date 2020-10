Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili nad FK Pohronie 2:1

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - Slovan Bratislava 1:2 (1:1)



Góly: 40. Blahút - 27. a 59. Ratao, ŽK: Fadera, Bimenyimana, Mazan, Obročník, Župa - Holman, Greif, Nono. Rozhodovali: Gemzický - Bednár, Kováč, bez divákov:



FK Pohronie: Jenčo - Badolo, Pavlík, Špiriak, Župa - Weir, Chríbik (72. Obročník) - Blahút, Fadera, Mazan - Bimenyimana (86. Matič)



Slovan: Greif - Pauschek, Bajrič, Božikov, Vernon - de Kamps, Nono (90.+2 Lovat) - Daniel (86. Čavrič), Holman (78. Weiss), Ratao (86. Abena) - Strelec (78. Medved)



Žiar nad Hronom 4. októbra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľu na ihrisku FK Pohronie v 9. kole Fortuna ligy 2:1 po dvoch góloch brazílskeho útočníka Rafaela Rataa. Obhajca titulu z druhého miesta v tabuľke stiahol náskok lídra z Dunajskej Stredy na dva body.V prvom polčase sa hral ofenzívny futbal a zrodilo sa aj množstvo šancí. V 7. minúte hlavičkoval v dobrej pozícii Strelec, brankár Jenčo vytiahol výborný zákrok. Na opačnej strane trafil len do bočnej siete Bimenyimana. Po štvrťhodine dostal aktívny Strelec loptu do domácej siete, ale pískal sa ofsajd. V 22. minúte Jenčo ďalším výborným zákrokom po zrazenej lopte od brániaceho spoluhráča zachránil svoj tím, ale v 27. minúte kapituloval. Ratao si v šestnástke zasekol obrancu a medzi jeho nohy presne umiestnil loptu do siete. Domáci sa snažili o vyrovnanie, dva pokusy Mazana si cestu do siete nenašli. V 39. minúte Nonov center prešiel cez viacero hráčov Slovana a Jenčo v poslednom momente opäť zachránil. A tak udreli domáci, keď v 40. minúte Blahút preukázal odolnosť v súbojoch s obranou Slovana, pretlačil sa do zakončenia a prekonal Greifa. Krátko pred koncom polčasu po centri z pravej strany ešte úplne osamotený hlavičkoval Ratao, ale Jenčo bol opäť na mieste.Slovan sa v druhom polčase snažil vykombinovať domácu obranu a podarilo sa mu to v 59. minúte. Po prienikovej prihrávke Pauscheka za obranu Nono naservíroval do pozície Rataovi a ten strelil svoj druhý gól v súboji. O dve minúty sa lopta pod odkope Jenča odrazila k Holmanovi, ktorý ju skúsil hneď lobom poslať do siete, no Chríbik ju upratal do bezpečia. V 71. minúte Nono z priameho kopu v dobrej pozícii tesne minul. Pohronie sa sympaticky snažilo vyrovnať, favorizovaný Slovan ho ale dokázal udržať na dištanc a pripísal si siedme víťazstvo v ligovej sezóne.Darko Milanič, tréner Slovana: "Mikuláš Radványi, tréner Pohronia: "