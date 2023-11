Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v Banskej Bystrici

MFK Dukla Banská Bystrica - ŠK Slovan Bratislava 1:4 (1:1)



Góly: 10. Uhrinčať - 48. a 86. Marcelli, 30. Čavrič, 55. Strelec. Rozhodovali: Glova – Bednár, Halíček, ŽK: Rymarenko, B. Ľupták, Godál, Polievka - Abubakari, 3130 divákov.



Banská Bystrica: Hruška – Uhrinčať, Godál, Willwéber – Pišoja (69. Hanes), Richtárech (60. Arevalo), Hlinka, B. Ľupták (87. Guimaraes), Záhumenský (69. Slebodník) – Polievka (87. Mičuda), Rymarenko



Slovan: Trnovský – Zmrhal, Kašia, Bajrič, Lovat (46. Blackman) – Agbo, Lichý – Barseghjan (81. Zuberu), Strelec (72. Savvidis), Weiss ml. (46. Marcelli) – Čavrič (77. Abubakari)

MFK Skalica - MFK Ružomberok 1:0 (1:0)



Gól: 21. Gabriel (vlastný). ŽK: Smékal, Podhorin, Rudzan - Malý. Rozhodovali: Ziemba - Ferenc, Bobko.



Skalica: Junas - Krčík, Ranko, Podhorin, Rudzan - Haša (64. Sobczyk), Smékal, Nagy, Mášik (71. Hollý) - Morong, Gaži (86. Matejov)



Ružomberok: Frühwald - Selecký, Malý, Gabriel, Luterán (86. Úradník) - Gerec (61. Tučný), Chobot (46. Chrien), Múdry - Šefčík, Hladík (80. Maslo), Lavrinčík

FC Spartak Trnava – FC ViOn Zlaté Moravce 1:0 (1:0)



Gól: 27. Azango. ŽK: Priszstács (asistent trénera) - Sluka, Suľa, Duga, ČK: 56. Kukučka (asistent trénera), rozhodovali: Marhefka – Poláček, Roszbeck, 3468 divákov.



Spartak: Takáč – Koštrna, Štetina, Kóša, Šulek (43. Breznik) – Zeljkovič – Azango, Štefánik (63. Bainovič), Ofori (75. Procházka), Daniel – Ďuriš



Zlaté Moravce: Knobloch – Majdan, Suľa, Čonka, Sluka – Gono (58. Čerepkai), Duga – J. Švec, Brenkus (72. Weir), Nsumoh (46. Mondek) – Balaj (46. Mijič)

MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 0:0



ŽK: Karasiuk, van Kessel, Volanakis, Šimko - Kozlovský, Ibrahim, Soares. Rozhodovali: Smolák - Hrmo, Čajka.



Michalovce: Ružinský - Šimko, Marjanovič (69. Jánošík), Jeřábek, Volanakis, Bahi - Danko (83. Zubairu), Karasiuk (42. Vaško), Šimamura (69. Steinhübel) - van Kessel (46. Pavúk), Marcin



Trenčín: Vozinha - Kmeť, Bondarenko, Stojsavljevič, Bagin - Ibrahim, Kozlovský - Gong (85. Sunday), Gajdoš, Soares - Kupusovič

Banská Bystrica 4. novembra (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v sobotňajšom zápase 13. kola Niké ligy na ihrisku Dukly Banská Bystrica 4:1 a pripísali si ôsmu ligovú výhru v rade. Výraznou mierou k nej prispel Dávid Strelec, ktorý na prvé dva góly prihral a tretí sám dal. Blysol sa aj striedajúci dvojgólový Nino Marcelli. Slovan vedie tabuľku so sedembodovým náskokom pred druhou Žilinou, ktorá svoj zápas 13. kola odohrá v nedeľu proti Podbrezovej. Hráči spod Urpína nevyhrali tretí zápas za sebou, pričom doma zvíťazili doposiaľ iba raz - 18. augusta nad Skalicou.Do vedenia išli domáci v 10. minúte, keď po rohu na krátko hostia neodvrátili loptu do bezpečia a do siete ju po centri Polievku na zadnej žrdi poslal Uhrinčať. Potom v šestnástke Kašia zastavil Polievku v šanci, pričom netrafil loptu, ale píšťalka Glovu zostala i napriek protestom nemá. Krátko na to na opačnej strane Strelec prešiel po ľavej strane pokutového územia ako nôž maslom, naservíroval loptu pred bránu voľnému Čavričovi a ten sa nemýlil. Na začiatku druhého polčasu navrátilca do zostavy Weissa ml. vystriedal Marcelli a hneď dal aj gól, keď po akcii na jeden dotyk namieril v strede šestnástky z prvej priamo k žrdi. V 55. minúte bolo 1:3 po prieniku Čavriča, keď zrazenú loptu Uhrinčaťom poslal pri pravej žrdi pätičkou odzadu efektne do brány Strelec. V závere Slovan poistil výhru Marcellim, ktorý z 15 m napriahol presne k žrdi.V 13. kole Niké ligy zvíťazili futbalisti Skalice nad Ružomberkom 1:0. O osude stretnutia rozhodol vlastný gól českého obrancu Šimona Gabriela z 21. minúty.Ôsma Skalica potvrdila dobrú formu a pripísala si tretie víťazstvo z uplynulých štyroch ligových duelov. Deviaty Ružomberok prehral tretíkrát za sebou a od účasti v hornej šestke tabuľky ho delí už desať bodov.Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v sobotňajšom dueli 13. kola Niké ligy nad FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0. O triumfe domácich "andelov" rozhodol Philip Azango.V 27. minúte Štefánikov priamy kop z pravej strany odvrátila obrana ViOnu len na hranicu šestnástky, kde stál Azango a nigérijský krídelník z prvej poslal loptu do brány. Trnava mala aj ďalšie šance na skórovanie, najväčšie hrotový útočník Ďuriš, tentoraz mu však nebolo dopriate tešiť sa z gólu. Čiernou škvrnou duelu bolo zranenie trnavského obrancu Šuleka, ktorého museli striedať už v prvom polčase. V 56. minúte videl červenú kartu za opakovanú kritiku rozhodcu asistent trénera Spartaka Kukučka. Trnava figuruje v tabuľke na štvrtej priečke, ViOn zostáva na poslednom 12. mieste.Ani v 13. kole Niké ligy sa futbalisti Michaloviec nedočkali prvého víťazstva v sezóne. V sobotnom domácom stretnutí iba remizovali s Trenčínom 0:0. Nepriaznivú sériu Zemplína mohol ukončiť v nadstavenom čase Michal Jeřábek, ale trenčiansky brankár Vozinha vytiahol bravúrny zákrok.Michalovčania majú na konte päť bodov za remízy a zostávajú na predposlednom mieste tabuľky. Trenčín nevyhral v lige štvrtýkrát za sebou a bodovo sa na neho dotiahla štvrtá Trnava po víťazstve 1:0 nad poslednými Zlatými Moravcami.