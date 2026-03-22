Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili nad Podbrezovou 2:0
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 22. marca (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v nedeľňajšom domácom stretnutí 3. kola nadstavbovej časti Niké ligy nad Podbrezovou 2:0 po góloch Andraža Šporara. „Belasí“ majú na prvom mieste skupiny o titul šesťbodový náskok pred Žilinou a Dunajskou Stredou, pričom DAC odohral o zápas menej. Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. nastúpia v ďalšom kole po reprezentačnej prestávke práve proti Dunajskej Strede (4. apríla v MOL Aréne).
Slovan sa ujal vedenia v 29. minúte po tom, ako Šporar z uhla po prihrávke Marcelliho prekonal Juričku strelou medzi nohy. Systém VAR skúmal možný ofsajd, gól však napokon platil. Podbrezová viaceré sľubné šance nedotiahla do konca a v 64. minúte inkasovala druhýkrát. Barseghjan narysoval parádnu prihrávku na Šporara, ten si posunul loptu prsiami do gólovej šance a prestrelil hosťujúceho brankára. Zdramatizovať duel mohol Šiler, ale mieril iba vedľa žrde. Slovan odčinil proti Podbrezovej predošlú domácu prehru 0:1 so Žilinou a súpera z Horehronia zdolal aj tretíkrát v tomto ročníku. Podbrezová po dobrom vstupe do jarnej časti prehrala štvrtýkrát za sebou, z toho tretíkrát v najvyššej súťaži. V tabuľke jej patrí 5. priečka.
Hlasy po zápase /TASR/:
Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Pre nás to bol ťažký zápas, pretože nehráme v ideálnej forme a Podbrezová má dobré mužstvo. O titul sa niekedy nehrá pekne, ale treba bojovať. Mužstvo dnes ukázalo morálnu silu, hráči to odjazdili a 2:0 je v tomto stave výborný výsledok. Cením si tri body, sme na špici tabuľky a počas reprezentačnej pauzy si trocha oddýchneme. Andraž je top hráč a top chlapec, ktorý dáva futbalu všetko. Do čoho kopne, to je gól. Má neskutočný cit na loptu v šestnástke, dnes dal z dvoch šancí dva góly.“
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Veľmi dobrý výkon z našej strany. Mali sme dobrý vstup do zápasu, úvodných 30 minút bolo z našej strany dominantných, dostali sme sa do šancí. Ešte v rámci prvého polčasu sme mohli reagovať na gól Šporara. Mužstvo som v kabíne pochválil, po prestávke sme si však už nevytvorili také množstvo nebezpečných situácií ako v prvom polčase. Súper dal druhý gól a zatvoril zápas. Na Slovane treba byť efektívny, keď chcete pomýšľať na bodový zisk.“
Niké liga - 3. kolo skupiny o titul:
ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 2:0 (1:0)
Góly: 29. a 64. Šporar. Rozhodovali: Kišš - Vorel, Jánošík, ŽK: Weiss ml., Bajrič - Chyla, Luka, Šiler, 6039 divákov.
Slovan: Takáč - Blackman, Markovič, Bajrič, Cruz - Ibrahim (90. Gajdoš), Pokorný, Weiss ml. (79. Kašia) - Barseghjan (90. Jankovič), Šporar (90. Mak), Marcelli (86. Matsuoka)
Podbrezová: Jurička - Lampreht, Luka, Paraj - Kováčik, Štefánik (79. Hakobjan), Chyla (72. Mrvaljevič), Sanusi (72. Silagadze) - Galčík (79. Havrylenko), Šiler, Palumets (88. Grexa)
