Futbalisti Slovana sa s majstrovskou sezónou rozlúčili prehrou

ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 0:1 (0:0)



Gól: 46. Ďatko. ŽK: Talakov (Podbrezová). Rozhodovali: Dzivjak - Vorel, E. Weiss, 15.606 divákov.



Slovan: Chovan - Pauschek (62. Medveděv), Križan, Voet (78. Kašia), Lovat - Kucka, Lichý (62. Agbo) - Barseghjan (62. Sharani), Weiss ml. (68. Čakvetadze), Zmrhal - Abubakari



Podbrezová: Ludha - Bartoš, Oravec, Grešák (46. Bakaľa) - Kováčik, Faško (71. Kukoľ), Paraj (71. Bariš), Ďatko (61. Blahút) - Sangare (61. Talakov), Špyrka, Pavúk

FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Dukla Banská Bystrica 1:0 (1:0)



Gól: 22. Krstovič, ŽK: 64. Krstovič (DAC). Rozhodovali: Micheľ - Ferenc, Straka, 9155 divákov.



FC DAC: Veszelinov - Pinto (87. Kachút), Kružliak, Muhamedbegovič, Davis (87. Mendez) - Káčer, Dimun, Kalmár (74. Nebyla) - Veselovský (74. Niarchos), Krstovič, Andzouana (52. Blackman)



Banská Bystrica: Hruška - Pišoja (60. Jackuliak), Červeň, Kupčík, Migaľa, Kačerík - Richtárech - Köröš, Balič (46. Svetlík) - Hanes, Franko (78. Ľupták)

FC Spartak Trnava – MŠK Žilina 4:2 (2:1)



Góly: 31., 56. a 84. Taiwo, 24. Twardzik - 12. Ďuriš, 78. Addo, ŽK: Daniel – Nemčík, Gidi, rozhodovali: Kišš – Kmec, Pacák, 3448 divákov



Spartak: Rusov – Koštrna, Štetina (76. Vaško), Twardzik – Daniel, Štefánik, Bukata, Azevedo (59. Iván) – Ofori (60. P. Karhan), Paur – Taiwo



Žilina: Belko – Nemčík (65. Gidi), Kopas, Ndjeungoue – Rusnák (46. Javorček), Mveng, Minárik, Owusu – Galčík, Ďuriš (46. Kaprálik), Essomba (46. Addo)



MFK Tatran Liptovský Mikuláš - MFK Ružomberok 2:1 (1:1)



Góly: 31. Laura, 75. Jendrišek (z 11 m) - 40. Bobček. Rozhodovali: Valent - Roszbeck, Špivák, ŽK: Spychka - Tučný



MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Húska - Diviš, Voško (86. Kuchárik), Spychka, Popovič - Gerát, Václavik - Laura (90.+3 Soukup), Bartoš, Fadairo (66. Bedecs) - Jendrišek (90.+3 Krajči)



MFK Ružomberok: Krajčírik - Úradník, Maslo, Mojžiš (63. Malý), Tučný (46. Madleňák) - Luterán, Domonkos (63. Chrien) - Gerec, Švehla, Macejko (63. Fabiš) - Bobček (46. Boďa)

MFK Zemplín Michalovce - FK ViOn Zlaté Moravce 1:0 (1:0)



Gól: 5. Toml (vl.). Rozhodovali: Gemzický – Poláček, Jekkel, ŽK: Kanu, Száraz, Žofčák - Galád (mimo ihriska), Brenkus



Michalovce: Száraz - Magda, Marjanovič, Ranko, Kotula - Peňa (89. Issa), Njie, Žofčák (67. Slebodník) - Jánošík (82. Begala), Kanu (89. Vaško), Marcin



Zlaté Moravce: Lukáč - Suľa, Bednár, Toml, Čonka (78. Demitra) - Múdry (78. Ďubek), Duga (54. Brenkus) - Almeida, Mondek (54. Sloboda), Pinte, Čerepkai (10. Ikugar)



AS Trenčín - MFK Skalica 1:3 (1:1)



Góly: 28. Emeka - 39. a 76. Fábry (prvý z 11 m), 90.+3 Vlasko (z 11 m). Rozhodovali: Libiak - Kuba, Jánošík, ŽK: Kukučka, Stojsavljevič - Haša, Fábry, 770 divákov.



AS Trenčín: Vozinha - Yem (85. Kerkez), Pires, Stojsavljevič, Kozlovský (66. Šebeň) - Lavrinčík, Oladoye (66. Bainovič), dos Santos - Kmeť, Emeka (55. Kupusovič), Praženka (55. Okunola)



MFK Skalica: Šemrinec - Krčík, Blažek, Hurtado, Rudzan - Morong, Mášik (60. Podhorin), M. Hollý (80. Černek), Kousal (60. Yao) - Haša (67. Vlasko), Fábry

Bratislava 20. mája (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa s majstrovskou sezónou rozlúčili prehrou 0:1 s FK Železiarne Podbrezová v sobotňajšom stretnutí záverečného 10. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy. Jediný gól strelil v 46. minúte hosťujúci Samuel Ďatko. Duel sledovala rekordná návšteva, na Tehelné pole prišlo 15.606 divákov. Po zápase prebehlo odovzdávanie majstrovskej trofeje Esencia hry a oslavy s fanúšikmi priamo na hracej ploche.Slovan vyhral ligu piatykrát po sebe a celkovo trinástykrát v novodobej histórii. Pred druhým FC DAC 1904 Dunajská Streda mali "belasí" v konečnej tabuľke dvojbodový náskok. Podbrezová v pozícii nováčika obsadila solídne štvrté miesto a predstaví sa v baráži o Európsku konferenčnú ligu. Jej súperom bude MFK Ružomberok, druhú semifinálovú dvojicu tvoria MFK Dukla Banská Bystrica - MŠK Žilina. Semifinále baráže sa hrá 23. mája, finále je na programe 26. mája.Futbalisti Dunajskej Stredy ukončili sezónu víťazstvom na Banskou Bystricou 1:0. O jediný presný zásah stretnutia sa postaral domáci kanonier Nikola Krstovič, ktorý sa stal s 18 gólmi kráľom strelcov Fortuna ligy. DAC už pred zápasom vedel, že v tabuľke skončí na druhom mieste, napokon zaostal za majstrovským Slovanom Bratislava o dva body. Dukla si ešte zahrá v play off o Európsku konferenčnú ligu (EKL), ako piaty tím tabuľky sa v semifinále stretne so šiestou Žilinou.Pred výkopom záverečného ligového zápasu si hráči Dunajskej Stredy prevzali z rúk prezidenta ÚLK Ivana Kozáka strieborné medaily za druhé miesto. Jediný gól padol v 22. minúte, keď Dimun našiel vybiehajúceho Krstoviča, ktorý z hranice pokutového územia trafil presne.Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili v záverečnom kole Fortuna ligy v nadstavbovej skupine o titul doma nad Žilinou 4:2. Hetrikom sa blysol domáci Abdulrahman Taiwo, sezónu zakončil so 14 gólmi.Spartak mal už pred stretnutím istotu bronzovej priečky, Žilina vedela, že skončí na šiestom mieste. Zabojuje tak v play off o Európsku konferenčnú ligu, v semifinále narazí na piatu Banskú Bystricu.Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš sa rozlúčili s Fortuna ligou víťazstvom nad MFK Ružomberok 2:1. V dueli záverečného 10. kola nadstavbovej časti poslal Liptákov v NTC Poprad do vedenia po polhodine hry Ľuboslav Laura, hostia vyrovnali o deväť minút neskôr zásluhou Tomáša Bobčeka. O triumfe Mikuláša rozhodol v 75. minúte z pokutového kopu skúsený Erik Jendrišek.Pre Liptovský Mikuláš to bol rozlúčkový zápas v najvyššej súťaži, už dávnejšie vedel, že ako posledný tím tabuľky zostúpi do II. ligy. Ružomberčania už mali istotu prvenstva v skupine o udržanie sa a účasti v play off o Európsku konferenčnú ligu (EKL). V pozícii siedmeho tímu tabuľky narazia v semifinále na štvrtú Podbrezovú.Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce budú hrať baráž o účasť vo Fortuna lige. Rozhodla o tom ich sobotňajšia prehra na ihrisku Michaloviec 0:1, po ktorej obsadili v tabuľke predposledné miesto. Ich súperom v baráži bude druhý tím II. ligy 1. FC Tatran Prešov.Pre kapitána domácich Igora Žofčáka to bol posledný zápas v profesionálnej kariére. Michalovský tím premiérovo viedol doterajší asistent Vladimír Rusnák, ktorý v záverečnom zápase sezóny nahradil vo funkcii nedávno odvolaného Norberta Hrnčára.Hráči Zlatých Moraviec potrebovali na vyhnutie sa baráži zvíťaziť v Michalovciach, v takom prípade by do súboja o Fortuna ligu spadol práve MFK Zemplín. Prípadná remíza by vyhovovala Michalovčanom. Tí začali dôležitý zápas ideálne, keď už od 5. minúty viedli 1:0. Marcinovu strieľanú prihrávku si do vlastnej bránky nešťastne zrazil obranca Toml - 0:1. Prvý polčas priniesol viacero gólových príležitostí na oboch stranách, ale skóre sa nezmenilo. Pre Žofčáka sa skončil zápas, a zároveň aj kariéra, v 67. minúte, keď ho za veľkého aplauzu vystriedal Slebodník. Žofčák si užíval ovácie publika až príliš dlho a videl žltú kartu. Michalovčanom sa napokon podarilo udržať tesný náskok a sezónu zakončili víťazstvom po troch prehrách.Futbalisti MFK Skalica zvíťazili v sobotu v záverečnom zápase fortunaligovej sezóny na ihrisku AS Trenčín 3:1. Ročník ukončili sériou štyroch výhier a v tabuľke obsadili konečné ôsme miesto.V priamom súboji o 8. priečku poslal domácich v 28. minúte do vedenia presnou strelou Chinonso Emeka, no hostia dokázali skóre otočiť zásluhou Andreja Fábryho. Ten ešte v prvom polčase vyrovnal z pokutového kopu a v 76. minúte strelil druhý gól Záhorákov. Triumf poistil v nadstavenom čase z ďalšej jedenástky Ján Vlasko.