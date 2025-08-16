< sekcia Šport
Futbalisti Slovana zdolali Skalicu
Domáci mali v prvom dejstve viac z hry, no Skaličania dlho držali bezgólové skóre.
Bratislava 16. augusta (TASR)
Bratislava 16. augusta (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili nad MFK Skalica 1:0 v sobotňajšom zápase 4. kola Niké ligy. O ich druhom víťazstve v sezóne rozhodol Danylo Ignatenko, ktorý skóroval v závere prvého polčasu.
Domáci mali v prvom dejstve viac z hry, no Skaličania dlho držali bezgólové skóre. To sa zmenilo až v 43. minúte, keď Ignatenko skóroval po priamom kope po tom, čo brankár Junas neudržal strelu Marcelliho. Hostia sa v druhom polčase snažili vyrovnať, pred domácim brankárom Macíkom to viackrát „horelo,“ ale Skaličanom sa nepodarilo skórovať.
Vo štvrtom kole futbalovej Niké ligy Podbrezová zdolala Komárno 2:1 a pripísala si druhú domácu výhru. Vďaka nej sa vyhupla na piatu priečku. Hostia prehrali tretí duel v sérii a zatiaľ nezískali do tabuľky ani bod.
Domáci lepšie zvládli prvý polčas, keď skórovali dvakrát hlavou. Najprv sa presadil v šestnástke Smékal v piatej minúte po priamom kope Palumetsa z pravej strany a v 23. min zvýšil na 2:0 po centri Tatolnu Deml. Komárno bolo aktívnejšie, ale v závere polčasu stroskotali na brankárovi Rehákovi v šanciach Žák a Boďa. Znížiť sa podarilo hosťom až po zmene strán v 54. minúte. Po centri Tamása z ľavej strany šestnástky hlavičkoval presne k vzdialenejšej žrdi Šmehyl. A keďže futbalisti Komárna ďalšie šance už nevyužili, nemohli si odniesť z Podbrezovej bod.
Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v sobotňajšom zápase 4. kola Niké ligy na ihrisku MFK Ružomberok 1:0.
Ružomberčania po troch prehrách celkom dravo otvoril zápas a už v 7. min mohli ísť do vedenia. Hlavička Martina Gomolu skončila na žrdi a Kristófa Domonkosa pri dorážke vychytal Patrik Lukáč. Hoci v prvom polčase boli Liptáci aktívnejší, o zmenu skóre sa postarali Michalovce. V 42. min zahrali rohový kop, Gytis Paulauskas hlavou predĺžil loptu na Martina Bednára a ten, tiež hlavičkou, otvoril skóre - 0:1. V druhom polčase si hostia tesný náskok ustrážili, pričom Ružomberok pritlačil až v závere.
Ondřej Smetana, Ružomberok: „Povinnosť nám dnes velila vyhrať za každú cenu. Aj herný zámer bol k tomu prispôsobený. Vychádzať z kompaktnej defenzívy a nepúšťať súpera do šancí, alebo len do minima. V prvom polčase sa nám to z veľkej časti darilo. Hlavne z prechodov sme boli nebezpeční, dve dobré situácie sme mali dotlačiť. Videl som zlepšenie v prípravnej fáze. Lenže nie sme schopní si vytvoriť stálejší tlak, alebo viac gólových príležitostí. Aj tak, celkove prvý polčas sme mali hrať ešte náročnejšie. Gól sme dostali zo situácie, kde musíme byť dôraznejší, lopta tam nemôže ani prepadnúť. Stále si málo ideme za výsledkom. V tom treba pridať. Druhá polovica už bola iná. Súper už tak nenapádal, bol roztiahnutejší. No neboli sme schopní si vytvoriť viac gólových situácií, aby sme stav vyrovnali a stretnutie zdramatizovali.“
Anton Šoltis, Michalovce: „Prišli sme do Ružomberka s nejakým taktickým plánom. Vedeli sme, že súperovi úvodné kola nevyšli, takže môže byť na nich nejaká deka, čo sme sa snažili aj využiť. Za prvých dvadsať-dvadsaťpäť minút mali domáci dve možnosti na skórovanie. Tie sme prečkali a potom sme sa osmelili a viac sme vstúpili do zápasu. Po štandardnej situácie mužstvo išlo do vedenia. V druhom polčase sme chceli byť ešte aktívnejší, možno aj z brejkov viac nebezpeční. Mali sme to pod kontrolu, ale Ružomberok mal dve príležitosti , čím by sme stretnutie zavreli.“
ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica 1:0 (1:0)
Gól: 43. Ignatenko. Rozhodcovia: Dzivjak – Bobko, Halíček, ŽK: Šimko, Černek.
Slovan Bratislava: Macík – Lichý, Ignatenko, Fogning – Yirajang (74. Mak), Ibrahim, Pokorný, Zuberu (90+1. Cruz) – Ofori (74. Tolič), Kucharevič (65. Strelec), Marcelli (65. Barseghjan).
Skalica: Junas – Šimko (60. Suľa), Podhorin, Šuver, Gaži – Bariš, Mášik (85. Hollý) – Smejkal (46. Černek), Pudhorocký, Morong (62. Fábry) – Švec (46. Leginus).
FK Železiarne Podbrezová - KFC Komárno 2:1 (2:0)
Góly: 5. Smékal, 23. Deml - 54. Šmehyl. Rozhodovali: Kišš – Juhos, Hrebeňár. ŽK: Palumets, Štefánik – Žák. 865 divákov.
Podbrezová: Rehák – Luka (68. Paraj), Markovic, Niňaj – Palumets, Tatolna, Chyla (82. Havrylenko), Deml – Štefánik (90+1 Bondarenko) – Šiler (68. Kujabi), Smékal
Komárno: Dlubáč – Krčík (67. Mišovič), Špiriak, M. Šimko, Pillár (80. Ganbold), Rudzan – Šmehyl, Kiss (67. Ožvolda), Žák, Tamás (64. Bayemi) – Boďa (64. Mashike Sukisa)
MFK Ružomberok - MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:1)
Gól: 42. Bednár. Žlté karty: Cottrel, Taylor-Hart (obaja Michalovce). Rozhodovali: Očenáš – Jekkel, Pacák, 868 divákov.
Ružomberok: Ťapaj – Šulek, Endl, Köstl – Gomola (65. Slávik), Múdry (65. Gragar), Luterán, Selecký – Domonkos (54. Huf), Šašinka (65. Hladík), Tučný (78. Bačík)
Michalovce: Lukáč – Čurma, Pauschek, Bednár (46. Park), Madu – Cottrell, Zubairu – Ahl (90. Danko), Mušák (70. Ramos), Brosnan (70. Taylor-Hart) – Paulaskas (54. Lopez)
