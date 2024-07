štvrťfinále /MHPArena, Stuttgart/



Španielsko - Nemecko 2:1 pp (0:0, 1:1)



Góly: 51. Olmo, 119. Merino - 89. Wirtz. Rozhodcovia: Taylor - Beswick, Nunn (všetci Angl.), ŽK: Le Normand, Torres, Simon, Rodri, Morata, Ruiz (mimo ihr.) - Rüdiger, Raum, Andrich, Kroos, Mittelstädt, Schlotterbeck (mimo ihr.), Wirtz, Undav, ČK: Carvajal (Šp.) po 2. ŽK, 54.000 divákov.



Španielsko: Simon - Carvajal, Le Normand (46. Nacho), Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz (102. Joselu) - Yamal (63. Torres), Pedri (8. Olmo), Williams (80. Merino) - Morata (80. Oyarzabal)



Nemecko: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah (80. Müller), Raum (57. Mittelstädt) - Can (46. Andrich), Kroos - Musiala, Gündogan (57. Füllkrug), Sane (46. Wirtz) - Havertz (91. Anton)

Stuttgart 5. júla (TASR) - Futbalisti Španielska sa stali prvými semifinalistami ME 2024. V piatkovom štvrťfinálovom súboji zdolali v Stuttgarte domáce Nemecko 2:1 po predĺžení, keď víťazný gól strelil v 119. minúte Mikel Merino. V semifinále stretnú v utorok 9. júla s víťazom súboja Portugalsko - Francúzsko (21.00 h v Hamburgu).Zápas sa v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 1:1. Skóre duelu otvoril v 51. minúte Dani Olmo, nemeckú snahu o vyrovnanie zavŕšil v 89. minúte Florian Wirtz. V závere druhej časti predĺženia si Nemci nedali pozor na hlavičkujúceho Merina, ktorý rozhodol o postupe svojho tímu. Štvrtý rozhodca zápasu bol Slovák Ivan Kružliak.Španieli sa medzi najlepšiu štvorku ME dostali druhýkrát za sebou a celkovo šiestykrát v histórii. Na predošlom šampionáte obsadili tretie miesto.Zápas odštartoval obojstranne vysokým nasadením s dôrazom na defenzívu. Z brankárov musel ako prvý zasiahnuť Nemec Neuer, už v prvej minúte si poradil so strelou Rodriho, ktorej chýbala väčšia razancia. V 8. minúte sa duel skončil pre Pedriho, ktorého fauloval Kroos, no obišiel bez kartového trestu. Zraneného stredopoliara vystriedal Olmo. Po štvrťhodine hry Yamal pohrozil Španielom z priameho kopu, ale tesne minul ľavú žrď. Do priestoru brány krátko na to nesmerovala ani strela Ruiza spred šestnástky Nemecov. V 35. minúte si streleckú pozíciu vytvoril Havertz, no brankár Simon si poradil s jeho pokusom pravačkou.Španieli mohli ísť do vedenia krátko po zmene strán, keď Morata vystrelil z otočky, ale Neuer stihol zasiahnuť. Dôležitý moment priniesla 52. minúta, v nej Španieli rozvinuli rýchlu ofenzívnu akciu s finálnou prihrávkou Yamala do šestnástky, v ktorej Olmo strelou bez prípravy prekonal Neuera - 1:0. Nemci sa snažili o ofenzívu, ale "La Furia Roja" ich nepúšťala do výhodných streleckých pozícií. V 83. minúte si ešte Španieli vydýchli po chybe v rozohrávke brankára Simona, ktorú nepresným lobom nepotrestal Havertz. V závere riadneho hracieho času však Mittelstädt našiel centrom pri vzdialenejšej žrdi Kimmicha, ten hlavou vrátil loptu za seba na Wirtza, ktorý pohotovo prestrelil Simona - 1:1.Prvá polovica predĺženia priniesla po jednej šanci na oboch stranách, no bez zmeny skóre. Najskôr Španiel Oyarzabal strelou zo strednej vzdialenosti minul bránu, medzi tri žrde nenamieril ani Wirtz. V úvode druhej časti predĺženia vystrelil Musiala do ruky Cucurellu, ktorá nebola pri tele, no hlavný rozhodca po informácii od VAR neodpískal penaltu, keďže situácii predchádzal tesný ofsajd. Rozhodujúci moment prišiel v 119. minúte, keď Olmo odcentroval do šestnástky a nepokrytý Merino hlavičkou prekonal Simona. Nemci sa vrhli do útoku, sľubnú šancu vyrovnať mal Füllkrug, ale hlavou netrafil bránu. V závere dostal červenú kartu Carvajal po faule na prenikajúceho Musialu a nenastúpi v semifinále. Duel ukončil zákrok brankára Simona, ten chytil priamy kop Kroosa, pre ktorého to bol s veľkou pravdepodobnosťou rozlúčkový reprezentačný zápas.