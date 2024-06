Futbalisti Španielska zvíťazili na ME v Nemecku nad Chorvátskom

B-skupina, 1. kolo:



Španielsko - Chorvátsko 3:0 (3:0)



Góly: 29. Morata, 32. Ruiz, 45.+2 Carvajal, ŽK: Rodri (Španielsko). Rozhodovali: Oliver - Burt, Cook (všetci Angl.), 68.844 divákov.



Španielsko: Simon - Carvajal, Le Normand, Nacho, Cucurella - Pedri (60. Olmo), Rodri (87. Zubimendi), Ruiz - Yamal (86. Torres), Morata (67. Oyarzabal), Williams (68. Merino)



Chorvátsko: Livakovič - Stanišič, Šutalo, Pongračič, Gvardiol - Modrič (65. Pašalič), Brozovič, Kovačič (65. Sučič) - Majer, Budimir (56. Perišič), Kramarič (72. Petkovič)

Tabuľka B-skupiny:



1. Španielsko 1 1 0 0 3:0 3



2. Taliansko 0 0 0 0 0:0 0



Albánsko 0 0 0 0 0:0 0



4. Chorvátsko 1 0 0 1 0:3 0



Berlín 15. júna (TASR) - Futbalisti Španielska zvíťazili v sobotnom zápase B-skupiny na ME v Nemecku nad Chorvátskom 3:0. V úvodnom šlágri finálového turnaja na Olympijskom štadióne v Berlíne padli všetky tri góly v prvom polčase, postarali sa o ne Alvaro Morata, Fabian Ruiz a Dani Carvajal.Španielsky reprezentant Lamine Yamal sa stal vo veku 16 rokov a 338 dní historicky najmladším hráčom, ktorý si pripísal štart na európskom šampionáte. Krídelník FC Barcelona prekonal rekord Poliaka Kacmera Kozlowského, ktorý nastúpil na predošlých ME vo veku 17 rokov a 246 dní.O 21.00 bol na programe duel Taliansko - Albánsko. V druhom kole sa v stredu 19. júna stretnú Chorváti s Albáncami (15.00), vo štvrtok 20. júna o 21.00 h je na programe šláger Španielsko - Taliansko. Z každej skupiny postúpia do osemfinále prví dvaja a štyria najlepší v šesťčlennej tabuľke tretích tímov.V 7. minúte Morata vypálil z 20 metrov Morata a prinútil Livakoviča k zákroku. Španieli sa snažili udávať tón zápasu, držali loptu v moci, ale Chorváti sa dobre presúvali a vykrývali priestory, z ktorých hrozilo nebezpečenstvo. Aj oni dokázali vystrčiť rožky, ale prvý polčas sa vo všeobecnosti dlho niesol v znamení taktickej bitky. Až prišla v 29. minúte rafinovaná kolmá prihrávka z polovice ihriska v podaní Ruiza na nabiehajúceho Moratu, ktorý ľavačkou prekonal bezmocného Livakoviča - 1:0. Chorváti už o tri minúty neskôr znova "prepadli" pri bránení. Ruiza nechali trestuhodne manévrovať, ten si vylepšil streleckú pozíciu a zvnútra šestnástky zvýšil náskok Španielov - 2:0. Na opačnej strane vyrazil Simon pokus Brozoviča pred Majera, ale ten už bol vo veľkom uhle a z dorážky napálil loptu len do bočnej siete. V 41. minúte Majerova krížna prihrávka našla Gvardiola, ktorého strieľaný center takmer dopravil do siete Budimir. Španieli ešte do polčasu strelili aj tretí gól. Yamal po rohu nacentroval do pokutového územia, kde sa Carvajal dostal pred Pongračiča a v páde rozvlnil sieť - 3:0.Krátko po zmene strán Livakovič podržal Chorvátov po strele Yamala, ktorý sa mohol stať historicky najmladším autorom gólu na ME. Chorváti nezložili zbrane a mohli znížiť v 55. minúte. Simon zneškodnil strelu Stanišiča a vzápätí ho neprekonal ani Budimir. Inak však Španieli kontrolovali dianie na trávniku a držali súpera na dištanc. Až v 80. minúte sa dopustili chyby, ktorá vyplynula z ľahkovážnosti. Rodri zatiahol ručnú brzdu pred Petkovičom a Chorváti dostali možnosť kopať jedenástku. Sám faulovaný chorvátsky útočník ju nepremenil a aj keď v pokračujúcej akcii dopravil loptu do siete, gól neplatil. Rozhodca ho po konzultácii s VAR neuznal, pretože počas Petkovičovho rozbehu vnikli jeho spoluhráči do šestnástky skôr. V závere už sa Chorváti zmierili s prehrou a body na postup do osemfinále sa musia pokúsiť získať v ďalších dvoch zápasoch.