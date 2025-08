Niké liga 2. kolo - sumár:



AS Trenčín - FC Spartak Trnava 0:1 (0:1)



Gól: 45. Daniel. ČK: 72. Suleiman - 72. Jureškin, 90.+9 Koštrna po 2. ŽK. Rozhodovali: Ziemba – Pacák, Čajka, ŽK: Kranthove - Moiscrapišvili, Jureškin, Kudlička, Koštrna - 4489 divákov.



Trenčín: Katič – Skovajsa (86. Dmitrovič), Kranthove (46. Bagin), Bessilé, Holúbek – Goss – Hájovský (76. Khan), Yakubu (90. Bazdarič) – Nsumoh (76. Sunday), Sabljič, Suleiman



Trnava: Frelih – Ujlaky, Koštrna, Twardzik – Holík, Moiscrapišvili (67. Sabo), Kratochvíl (90.+2 Badolo), Jureškin – Azango (79. Mikovič), Paur (79. Kudlička), Daniel (67. Škrbo)



Trenčín 3. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava si pripísali druhé víťazstvo v novom ročníku Niké ligy. Mužstvo trénera Michala Ščasného zdolalo v nedeľňajšom zápase 2. kola AS Trenčín na jeho pôde 1:0. Autorom jediného gólu bol v 45. minúte duelu Erik Daniel. Trnavčania sú po dvoch kolách na čele tabuľky so šiestimi bodmi a skóre 5:0.Spartak nadviazal na domáci ligový triumf s Ružomberkom (3:0). V prvom polčase bol v Trenčíne strelecky aktívnejší. Do priestoru domácej brány vyslali tri pokusy, zatiaľ čo Trenčania neohrozili hosťujúceho brankára Žigu Freliha ani raz počas celého stretnutia. Rozhodujúci moment sa zrodil v závere prvého dejstva, keď sa po kombinácii ujala strela Daniela. V plnom počte nedohrali oba tímy, v 72. minúte videli červenú kartu domáci Sami Suleiman a hosťujúci Roko Jureškin. V úplnom závere ešte po dvoch rýchlych žltých kartách predčasne skončil trnavský kapitán Kristián Koštrna.