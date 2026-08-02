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Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali nad Komárnom
Prvý gól na komárňanskom štadióne strelil hosťujúci Filip Trello, keď jeho strela zvnútra šestnástky prešla za brankára Filipa Dlubáča aj s pomocou teču domáceho Šimona Šmehyla.
Autor TASR
Komárno 2. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali v nedeľnom zápase 2. kola Niké ligy na pôde Komárna 2:1. Zaznamenali tak prvú výhru v sezóne a so štyrmi bodmi figurujú na druhom mieste tabuľky. Domáci majú bod za remízu v Trenčíne a patrí im 10. pozícia. Pre Komárno to bol prvý zápas na novom štadióne, domáce stretnutia v predošlých dvoch ročníkoch v najvyššej súťaži hrávalo v Zlatých Moravciach.
Prvý gól na komárňanskom štadióne strelil hosťujúci Filip Trello, keď jeho strela zvnútra šestnástky prešla za brankára Filipa Dlubáča aj s pomocou teču domáceho Šimona Šmehyla. Spartak ťažil z ofenzívnej epizódy, celkovo však mali viac striel na bránku domáci a veľkú „tutovku“ spálil Šmehyl. Ten sa nakoniec stal antihrdinom svojho tímu v druhom polčase, keď poslal do vlastnej siete prihrávku od Romana Begala pred bránku, kde nikto z hostí nebol. Domáci boli ešte predtým blízko k penalte, rozhodca Michal Očenáš ju však odvolal po preskúmaní systémom VAR. Gólu sa nakoniec domáci dočkali v 87. minúte zásluhou striedajúceho Christiana Bayemiho, ktorému poslal prihrávku pred bránku Jakub Sylvestr. Vyrovnávajúci gól jeho tímu z nadstavenia neplatil pre ofsajd.
Prvý gól na komárňanskom štadióne strelil hosťujúci Filip Trello, keď jeho strela zvnútra šestnástky prešla za brankára Filipa Dlubáča aj s pomocou teču domáceho Šimona Šmehyla. Spartak ťažil z ofenzívnej epizódy, celkovo však mali viac striel na bránku domáci a veľkú „tutovku“ spálil Šmehyl. Ten sa nakoniec stal antihrdinom svojho tímu v druhom polčase, keď poslal do vlastnej siete prihrávku od Romana Begala pred bránku, kde nikto z hostí nebol. Domáci boli ešte predtým blízko k penalte, rozhodca Michal Očenáš ju však odvolal po preskúmaní systémom VAR. Gólu sa nakoniec domáci dočkali v 87. minúte zásluhou striedajúceho Christiana Bayemiho, ktorému poslal prihrávku pred bránku Jakub Sylvestr. Vyrovnávajúci gól jeho tímu z nadstavenia neplatil pre ofsajd.
sumár - 2. kolo Niké ligy
KFC Komárno - FC Spartak Trnava 1:2 (0:1)
Góly: 87. Bayemi - 32. Trello, 78. Šmehyl (vlastný). Rozhodovali: Očenáš - Bednár, Jánošík, ŽK: Masaryk, Špiriak - Mikovič, Begala, Koštrna, 5048 divákov
Komárno: Dlubáč - Krčík (79. Palán), Šimko, Pillár, Leoni (46. Sylvestr) - Šmehyl (79. Špiriak), Kiss (58. Bayemi), Domonkos, Masaryk (68. Ganbayar) - Bernát, Žák
Spartak: Vantruba - Koštrna, Sabo, Ujlaky, Mikovič (67. Carrion) - Laušič, Begala - Kudlička (46. Skrbo), Chorcheli (68. Mehmeti), Trello (85. Procházka) - Wildeboer (56. Polťák)
KFC Komárno - FC Spartak Trnava 1:2 (0:1)
Góly: 87. Bayemi - 32. Trello, 78. Šmehyl (vlastný). Rozhodovali: Očenáš - Bednár, Jánošík, ŽK: Masaryk, Špiriak - Mikovič, Begala, Koštrna, 5048 divákov
Komárno: Dlubáč - Krčík (79. Palán), Šimko, Pillár, Leoni (46. Sylvestr) - Šmehyl (79. Špiriak), Kiss (58. Bayemi), Domonkos, Masaryk (68. Ganbayar) - Bernát, Žák
Spartak: Vantruba - Koštrna, Sabo, Ujlaky, Mikovič (67. Carrion) - Laušič, Begala - Kudlička (46. Skrbo), Chorcheli (68. Mehmeti), Trello (85. Procházka) - Wildeboer (56. Polťák)