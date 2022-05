Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali v skupine o titul na ihrisku Žiliny

MŠK Žilina - Spartak Trnava 1:2 (1:1)



Góly: 25. Iľko – 10. Bukata, 71. Olejník. Rozhodovali: Marhefka – Straka, Hrmo, ŽK: Kaprálik, Stojčevski – Vlasko, Kóša, Azevedo, Procházka



Žilina: Petráš – Kopásek, Kopas, Nemčík, Bari – Mráz (65. Myslovič), Stojčevski – Kaprálik, Slebodník (78. Jambor), Ďuriš – Iľko



Trnava: Takáč – Koštrna, Tumma, Kóša, Kozák – Procházka – Iván (65. Bamidele), Bukata, Vlasko (77. Mikovič), Azevedo – Olejník (86. Ristovski)

Majster nezaváhal so Sereďou

Góly: 34. a 65. Barseghjan, 78. Mráz. ŽK: Jureškin, Ljubičič (obaja Sereď). Rozhodovali: Micheľ - Hancko, Jánošík



Sereď: Chudý - Morong, Dias (46. Todoroski), Šulek, Ljubičič - Potoma, Iglesias, Fábry (46. Haša) - Yao (46. Košťál), Cobnan (74. Sanusi), Jureškin



Slovan: Hrdina - Pauschek, Abena, Lovat, Vojtko (80. Medveděv) - Agbo, Holman (70. Hrnčár), Mustafič (83. Schlossár) - Barseghjan (70. Zmrhal), Da Silva (70. Mráz), Green

Zlaté Moravce nestačili na Pohronie

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 1:3 (1:1)



Góly: 13. Menich - 16. Tóth (vlastný), 70. Klabník, 74. Sandal. Rozhodovali: Kišš - Zemko, Halíček, ŽK: Mondek, Tóth, Pintér (všetci ViOn), 350 divákov



ViOn: Lukáč – Čögley, Tóth, Menich, Čoka - Mondek (46. Kyziridis), Grozdanovski, Duga (67. Kolesár), Suľa (67. Neofytidis) - Ďubek (74. Pintér), Jibril (46. T. Horák)



Pohronie: Le Giang – Sanneh, Pajer, Klabník (85. Štrba), Šimčák - Ožvolda, Hašek (64. Sandal) - Blahút, Chrien (82. Šmatlák), Steinhübel (64. Bangala) - Lačný (82. Prachar)

Trenčín potvrdil siedmu priečku

Góly: 37. Tučný, 40. Kupusovič, 45. Azango. Rozhodovali: Dzivjak - Košecký, Štofík, ŽK: Totka - Pirinen, 323 divákov



Senica: Chropovský – Koprna, Mašulovič (71. Ladislav), Mihal, Totka – Bíly, Halabrín - J. Buchel, Duda (20. Vrablic), Kudláč (61. Škodáček) – Macho (51. Bogdalík)



Trenčín: Iliev – Yem, Pirinen, Stojsavljevič, Madu (81. Kozlovský) – Bainović – Azango, Hollý (46. Kmeť), Lavrinčík (74. Kadák), Tučný (63. Gaži) – Kupusović (63. Ikoba)

Žilina 14. mája (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava vyhrali v dueli 9. kola nadstavby Fortuna ligy v skupine o titul na ihrisku MŠK Žilina 2:1. Zostali tak v hre o druhú priečku, keď sa bodovo vyrovnali Ružomberku, ten má však zápas k dobru. Žilina skončí v skupine o titul s istotou na šiestej pozícii.Po opatrnejšom úvode sa ako prví presadili hostia. Vlasko na pravej strane začal akciu, slabo bránený Koštrna zvládol prihrať Bukatovi a ten už zoči-voči Petrášovi nezaváhal a bolo 0:1. Ďalšiu veľkú príležitosť mali opäť hostia na konci 16. minúty. Po narážačke sa pred Petrášom ocitol Kozák, do siete loptu nepretlačil, z dorážky to ešte skúšal Olejník, ale Kopas jeho pokus zblokoval a z rovnakej akcie si ešte skúsil Vlasko vypýtať penaltu, napokon však dostal len žltú kartu. Domáci si skúšali vypracovať súvislejší tlak a v 25. minúte vyrovnali. Bariho center zľava využil Patrik Iľko a hlavou zmenil skóre na 1:1. V 31. minúte sa k lopte v pokutovom území dostával Vlasko, po faule domácich rozhodca odpískal penaltu. K nej sa postavil Olejník, jeho slabú strelu po zemi však Petráš vychytal. V nadstavenom čase prvého polčasu ešte po rohu hlavičkoval Iľko, jeho pokus len tesne minul bránu Takáča.Do druhého polčasu nastúpili oba tímy bezo zmien. Prvá väčšia šanca prišla až v 66. minúte, po strele takmer od stredového kruhu trafil Kaprálik konštrukciu napínajúcu sieť za bránou. V 71. minúte sa po výbornej akcii presadili hostia. Bamidele potiahol loptu od stredu ihriska, po narážačke s Vlaskom vystrelil Bukata, jeho dobrý pokus ešte Petráš vyrazil, na dorážku Olejníka však už bol prikrátky - 1:2. 80. minúte priniesla zaujímavú akciu domácich, Jambor vyzvŕtal obranu súpera a po dobrej kľučke opečiatkoval pravú žrď brány Trnavy. Žilina skúšala vyrovnať, v 84. minúte z diaľky dobre vypálil Kopas, Takáč však vyrazil na roh. V nadstavenom čase to ešte spoza šestnástky skúsil Myslovič, avšak nepresne.Futbalisti majstrovského ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v sobotnom stretnutí 9. kola nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige v Trnave nad ŠKF ORION TIP Sereď 3:0. Na prvom mieste tabuľky majú na konte 73 bodov, Sereď nazbierala 39 bodov a figuruje na piatej priečke.(0:1)Slovan bol ako istý majster v úlohe favorita, hoci nenastúpil v najsilnejšom zložení. Na trnavskom trávniku bol od začiatku nebezpečnejší, brankár Serede Chudý si v úvode poradil s dvoma šancami Greena aj zakončením Da Silvu po prihrávke Barseghjana. Posledný menovaný otvoril skóre v 34. minúte, keď v šestnástke zužitkoval prihrávku Lovata. Hostia si po zmene strán poistili víťazstvo ďalšími dvoma gólmi, v 65. minúte pridal svoj druhý zásah v zápase Barseghjan, ktorému už nestihol zabrániť v skórovaní Šulek kĺzačkou. V 78. minúte uzavrel skóre striedajúci Mráz, ktorý na dva razy prekonal Chudého.Trénerovi Jánovi Kocianovi nevyšla premiéra na lavičke FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble. Jeho zverenci prehrali v 9. kole v skupine o udržanie sa vo Fortuna lige s posledným Pohroním 1:3.Stretnutie mužstiev z chvosta tabuľky prinieslo od začiatku obojstranne bojovný futbal. V prvej zaujímavej šanci sa ocitli hostia v 9. minúte, keď na Steinhübelovu strelu nabehol Chrien, ale z hranice malého vápna pálil nad. Gólový účet otvorili domáci v 13. minúte. Ďubek zahral štandardku na Mondeka, ten v 5-ke našiel Menicha, ktorý prekonal Le Gianga. Už v tri minúty bolo vyrovnané, keď Blahútov center si vrazil do vlastnej brány Tóth. V 39. minúte po veľmi peknej kombinácii Dugu, Čögleya a Ďubeka Jibrilov gól pre ofsajd neplatil. V 40. minúte stálo šťastie na strane hostí, keď Čögleyova strela trafila Mondeka pred prázdnou bránou.Druhé dejstvo veľa futbalovej krásy neprinieslo. V 55. minúte vybojoval Čögley loptu posunul Ďubekovi, ktorý mieril tesne vedľa. Do vedenia išli hostia v 70. minúte, na Šimčákov rohový kop si vyskočil Klabník a z ťažkej pozície hlavou prekvapil Lukáča. V 74. minúte udreli hostia aj tretíkrát, keď Bangala posunul Sandalovi, ktorý sa z 13 metrov trafil ukážkovo.Futbalisti AS Trenčín potvrdili siedmu priečku v tabuľke Fortuna ligy, keď v 9. kole skupiny o udržanie sa vyhrali na ihrisku desiatej Senice 3:0.(0:3)Senická mladá zostava proti favorizovanému Trenčínu od začiatku ťahala za kratší koniec. Hostia mali loptu vo svojej moci a domáci sa dostávali na útočnú polovicu len sporadicky. Napriek tomu sa Trenčania dlho nevedeli presadiť. Úvodný gól padol v 37. minúte, kedy po zbytočnom priamom kope z rohu 16-ky ponad múr k ľavej žrdi trafil Tučný. Potom sa roztrhlo vrece s gólmi. O tri minúty sa po dlhom pase Tučného presadil Kupusovič a tesne pred odchodom do kabín strelou zo 16-ky k pravej žrdi zýšil Azango.V druhom polčase sa stretnutie iba dohrávalo, nepadol už ani gól, hoci zopár možností naň hostia mali. V 59. minúte zakončoval vo vnútri pokutového územia Azango, Chropovský jeho pokus vyrazil na roh. Po jeho zahratí pálil spoza 16-ky Bainovič tesne nad. Senický brankár sa vyznamenal ešte pri hlavičke Ikobu v 81. minúte, keď loptu vyškriabal na rohový kop. Domáci sa v útočnej fáze nevedeli presadiť.