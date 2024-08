MFK Skalica - FC Spartak Trnava 1:2 (0:0)



Góly: 90.+2 Leginus - 59. a 81. Daniel. Rozhodovali: Ziemba – Bednár, Juhoš, ŽK: Černek, Podhorin - Kratochvíl, Sabo, 2515 divákov



Skalica: Junas – Černek, Podhorin, Hradecký, Ranko – Nagy, Mášik (62. Kopas) – Yao (62. Gaži), Alves (72. Vlasko), Morong (81. Leginus) – Jibril (72. M. Fábry)



Spartak: Frelih – Holík, Sabo, S. Kóša, Mikovič (86. Pich) – Kratochvíl (86. Kubista), Corryn (46. Paur) – Zeljkovič – Daniel, M. Ďuriš (90.+9 Karhan), Azango (90.+8 Procházka)

Skalica 24. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zaznamenali prvé víťazstvo v novom ročníku Niké ligy. V sobotňajšom zápase 5. kola najvyššej slovenskej súťaže zvíťazili na ihrisku MFK Skalica 2:1. Mužstvo trénera Michala Gašparíka dvoma gólmi potiahol Erik Daniel, ktorý sa presadil v 59. a 81. minúte. Trnavčania figurujú v neúplnej tabuľke so šiestimi bodmi na 3. mieste, Skaličania majú dva body a klesli na poslednú priečku.Spartakovci vstupovali do stretnutia po troch kolách s troma remízami a skóre 0:0. Hostia boli v úvodnom dejstve aktívnejší, keď dominovali v hre s loptou, no zo štyroch striel do priestoru brány nedokázali udrieť. Až po hodine hry sa to podarilo Danielovi, ktorý si otvoril strelecký účet v novej sezóne najvyššej súťaže. Rovnaký hráč dokázal poslať Trnavu aj do dvojgólového vedenia, čo sa v konečnom dôsledku ukázalo ako kľúčové. Domáci totiž v 92. minúte znížili zásluhou Lukáša Leginusa, na bod však nedosiahli.