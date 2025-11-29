< sekcia Šport
Futbalisti Spartaka Trnava zdolali Komárno
Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v súboji dvoch tímov z konca tabuľky Niké ligy s poslednými Košicami 1:1.
Trnava 29. novembra (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava zaznamenali v Niké lige tretie domáce víťazstvo za sebou. V sobotňajšom zápase 16. kola zdolali KFC Komárno 2:0 a v neúplnej tabuľke poskočili na 3. miesto pred Dunajskú Stredu, ktorú čakal v rovnaký deň duel v Trenčíne.
Trnavčania sa pomalšie rozbiehali, v prvom dejstve neprešla na bránu hostí žiadna strela. Krátko pred uplynutím hodiny hry sa však presadil Abdulrahman Taiwo, ktorý zužitkoval center Stefana Skrba. Nigérijského útočníka nahradil v 82. minúte Idjessi Metsoko a ten si v štvrtej minúte nadstavenia otvoril strelecký účet v drese Spartaka. Do klubu prišiel počas leta po roku strávenom v Slovane Bratislava, no pod vedením už bývalého kouča Michala Ščasného miesto v kádri nemal. Dôveru súčasnému kormidelníkovi Martinovi Škrtelovi splatil po prihrávke Miloša Kratochvíla.
hlasy po zápase /zdroj: FC Spartak Trnava/:
Martin Škrtel, tréner Spartaka Trnava: „Vedeli sme, že nás nečaká jednoduchý zápas, pretože Komárno je veľmi dobre organizované a to sa v zápase aj potvrdilo. Presadzovali sme sa ťažšie, šance sme si nevypracovali tak, akoby sme si predstavovali, ale nakoniec nám dve situácie vyšli a sme vďační. Víťazstvo si ceníme, pretože s tým sme do toho išli, teda nadviazať na posledných dvadsať minút z Košíc. To sa podarilo a sme spokojní.“
Mikuláš Radványi, tréner Komárna: „Chceli sme do zápasu vstúpiť aktívne, napriek tomu mal Mikovič v prvej minúte čistú šancu. Zle sme zatvárali priestory, následne sa hra vyrovnala. Dobre sme v strednej zóne získavali lopty a ak by bola naša ofenzíva odvážnejšia, mali sme si vytvárať situácie jeden na jedného a mohli sme viac vyťažiť. Myslím hlavne Tamása, alebo aj Žákovu hlavičku tesne vedľa. V prvom polčase mali oba tímy jednu – dve šance, inak to bol medzišestnástkový futbal. Do druhého polčasu som vedel, že domáci na nás vybehnú. Prvých pätnásť až dvadsať minút sa mi niektoré veci nepáčili. Čo na jednej strane bol faul, na druhej nebol. Domáci následne dali gól a išli do vedenia. Chceli sme hrať nátlakovo, ale finálna fáza nevyzerala dobre. Počas hry vabank dali domáci druhý gól a ostáva mi iba pogratulovať.“
Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v súboji dvoch tímov z konca tabuľky Niké ligy s poslednými Košicami 1:1. Oba tímy tak natiahli dlhé série bez víťazstva, „Ruža“ sa po 16. kole posunula na desiatu priečku o bod pred Skalicu.
Hostia išli expresne do vedenia. Už v 2. minúte Oliver Luterán miesto odkopu nastrelil Milana Šimona Rehuša, ten poslal loptu pred bránu a Roman Čerepkai zblízka pohotovo otvoril skóre. Ružomberská snaha o vyrovnanie priniesla efekt v 25. minúte, keď sa po prihrávke Adama Tučného presadil Martin Chrien, hoci bol tiesnený dvomi hráčmi súpera – 1:1. V nadstavenom čase, po faule na Jana Hladíka v michalovskej šestnástke, po konzutácii so systémom VAR hlavný arbiter Peter Ziemba nariadil proti hosťom pokutový kop, ktorý však Hladík nepremenil, keď Dabrowski jeho pokus zneškodnil.
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Ondřej Smetana, tréner MFK Ružomberok: „Prvú minútu som mal dojem, že hráči stretnutie začali dobre, rýchlo, priamočiaro, lenže hneď v 2. minúte prišiel nedôraz, či strata koncentrácie. Tým sme si zápas veľmi skomplikovali. Avšak reakcia bola dobrá. Tlačili sme sa za vyrovnaním, no v prechode sme mali byť rýchlejší, a tak sa dostávať za defenzívnu líniu. Dosť situácií sme nedotiahli dobre. Našťastie, jednu sme využili. Náš najväčší problém v prvom polčase boli osobné súboje v strednej zóne. V druhom polčase na niektoré veci zareagovali. Je obrovská škoda, že sme stretnutie nedoviedli do víťazného konca. Bohužiaľ, máme len bod. Po tom priebehu sme mali vyťažiť viac. Bol to veľmi dôležitý zápas.“
Peter Černák, tréner FC Košice: „Mužstvo veľmi dobre vstúpilo do zápasu a hneď na začiatku sme dali gól. Za čo sme boli šťastní, dostali sme sa do psychickej výhody. Súper si vypracoval územnú prevahu, z čoho aj skóroval, čo bola škoda. Po prestávke sme dokázali udržať súpera na dištanc a nedovolili sme mu pripraviť si také situácie, kde je nebezpečný. My sme mali dve-tri naozaj veľké príležitosti, z ktorých sme mohli skórovať, čím by sme sa opäť dostali do vedenia. Naopak v nadstavenom čase sme opäť ustáli penaltu. Remíza je asi reálna.“
Futbalisti Tatrana Prešov nadviazali na svoj prvý domáci triumf v Niké lige a pri najbližšej možnej príležitosti pridali druhý. V sobotňajšom súboji 16. kola zvíťazili nad MFK Skalica 3:2 a v neúplnej tabuľke poskočili na 6. miesto, mužstvu zo Záhoria patrí predposledná 11. priečka.
Nováčik súťaže mal výborný vstup do duelu, keď sa dvakrát presadil v úvodnej polhodine Martin Regáli. Do prestávky znížil Tomáš Smejkal, no dvojgólové vedenie vrátil Tatranu krátko po zmene strán Andy Masaryk. Komplikácie pre Prešovčanov nastali v 62. minúte po vylúčení Regáliho, Skaličania však dokázali iba upraviť na konečných 3:2 po presnom zásahu Petra Pudhorockého.
hlasy po zápase /zdroj: FC Tatran Prešov/:
Vladimír Cifranič, tréner Prešova: „Úvod zápasu sme mali veľmi dobrý, hneď z prvej akcie sme trafili brvno. Išli sme do vedenia a do približne 25. minúty sme mali hru pod kontrolou a vytvárali sme si šance. Potom po striedaní Dominika Simona sme vypadli z konceptu a Skalica prebrala iniciatívu. Súper dokázal znížiť, ale polčas sme ustáli. Pomohol nám gól na 3:1. Po vylúčení sme museli ísť do hlbšieho bloku, aby sme výsledok uhrali. Ďakujem divákom, ktorí boli znovu neskutoční a bez nich by sme dnes asi ťažko duel dotiahli do víťazného konca.“
David Oulehla, tréner Skalice: „Ideme domov bez bodov, takže spokojní byť nemôžeme. Skomplikovali sme si to sami, vstup do zápasu nebol optimálny. Pri prvom inkasovanom góle sme loptu zbŕklo rozohrali. Následne sme urobili druhú veľkú chybu a už to bolo 0:2. Je to tu náročné, Prešov má dobrých divákov a je tu správna ligová kulisa. Musím oceniť prístup chalanov, že ani za tohto stavu to nepoložili a dali sme kontaktný gól. Snažili sme sa ísť za vyrovnaním, čo sa nám však nepodarilo.“
MFK Ružomberok - FC Košice 1:1 (1:1)
Góly: 25. Chrien - 2. Čerepkai. Rozhodovali: Ziemba - Roszbeck, Halíček, ŽK: Luterán, Köstl - Ďurko, 676 divákov.
Ružomberok: Ťapaj – Luterán, Endl, Köstl – Fila, Múdry (83. Chobot), Grygar, Selecký – Chrien (66. Bačík), Hladík, Tučný (59. Šašinka)
FC Tatran Prešov - MFK Skalica 3:2 (2:1)
Góly: 6. a 27. Regáli, 53. Masaryk – 38. Smejkal, 85. Pudhorocký. Rozhodcovia: Marhefka – Hrmo, Čajka, ŽK: Kotula, Regáli - Pudhorocký, ČK: 63. Regáli (Prešov) po druhej ŽK, 5356 divákov.
Prešov: Bajza – Menich, Bondarenko, Sipľak – Kotula, P. Šimko, R. Begala, Simon (37. Masaryk, 71. Sagna), Revenco (71. Balodis) – Olejník (79. Krasniqi), Regáli
Skalica: Junas – Suľa, Šuver, Podhorin, Černek – Pudhorocký, Mášik (69. M. Nagy) – E. Daniel, Smejkal, Morong (79. Švec) – Potočný (69. Seitz)
