Futbalisti Spartaka Trnava zvíťazili nad Dunajskou Stredou 3:0

Niké liga - 1. kolo skupiny o titul:



piatok:



MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:1)



Gól: 45.+1 Marcelli. Rozhodovali: Dzivjak - Hancko, Vitko. ŽK: Malý, Selecký, Smetana (tréner) - Kankava, 2387 divákov.



Ružomberok: Frühwald - Luterán (69. Šefčík), Malý, Maslo (69. Mojžiš), Gabriel, Selecký - Lavrinčík, Zsigmund (81. Domonkos) - Hladík, Chrien, Tučný (46. Boďa)



Slovan: Borjan – Bajrič, Kašia, Wimmer – Pauschek (90.+3 Marušin), Kankava, Savvidis, Vojtko (74. Lichý) – Marcelli (74. Blackman), Kucka, Zmrhal (90. Božík)







sobota:



MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 3:2 (3:0)



Góly: 3. Bakaľa (vl.), 31. Bille, 44. Gidi - 52. Kováčik (11m), 76. Sanusi. ŽK: Gidi, Bille, Belko - Bakaľa, Bajo, Bartoš, Sanusi. Rozhodovali: K. Micheľ - Štofik, Bobko. 1239 divákov.



Žilina: Belko - Minárik, Hubočan, Ndjeungoue - Ďatko (75. Hranica), Gidi (69. Iľko), Adang, Javorček - Bille (87. P. Leitner), Sauer, Jambor



Podbrezová: Rehák - Bartoš, Bakaľa, Mielke - Kováčik, Faško (87. Masaryk), Bajo, Talakov (46. Sanusi) - Assinor (71. Yirajang), Paraj, Kabongo







nedeľa:



FC Spartak Trnava – FK DAC 1904 Dunajská Streda 3:0 (1:0)



Góly: 45. Andzouana (vlastný), 68. Zeljkovič, 78. Ďuriš, ŽK: Andzouana, rozhodovali: Dohál – Bednár, Ferenc, 3873 divákov.



Spartak: Takáč – Koštrna, Štetina (9. Djurič), Kóša, Mikovič – Zeljkovič – Daniel, Ofori, Procházka (81. Bainovič), Azango (71. Bukata) – Ďuriš (81. Poznar). Tréner: Gašparík.



DAC: Popovič – Gruszkowski (65. Yapi), Kačaraba, Csinger, Andzouana – Kharatin – Trusa (65. Redzic), Vitális (65. Pape Cheikh), Herc, Ramadan (71. Gavrič) – Jürgens (71. Barišič). Tréner: Muňoz.



Michal Gašparík, tréner Spartaka: „Bol to náš najlepší výkon v jarnej časti, od začiatku som videl a cítil sebavedomé mužstvo, ktoré vie, čo chce hrať. Hrali sme rýchlo s loptou, pri rozohrávke súpera sme hrali v úplne najvyššom pressingu na veľké riziko, darilo sa nám eliminovať silné stránky súpera. Zápas bol dlho otvorený, často tieto stretnutia vyrovnaných tímov otvára prvý gól, ktorý preklopí duel na jednu stranu. To sa nám podarilo, po zmene strán sme si upravili stredný blok a počkali sme si na svoje situácie. Chalani dali do toho emóciu, boli agresívni v súbojoch, vyplávala z toho výborná futbalovosť, mali sme veľa šancí, ktoré sme nedotiahli do konca. Fakt pekný výsledok s tak ťažkým súperom ako je Dunajská Streda. Pomôže nám to psychicky a veľmi nám to pomohlo aj v tabuľke.“ . Xisco Muňoz, tréner Dunajskej Stredy: „V prvom polčase sme kontrolovali priebeh, viac sme držali loptu, mali sme šance, ktoré sme nepremenili. Zápas sa zmenil po vlastnom góle. V druhom polčase sme začali s prevahou, ale prišiel nešťastný, takpovediac vlastný gól, ktorý zase veci zmenil. Domáci vyhrávali súboje v rozhodujúcich momentoch, boli lepší a rýchlejší v práci s loptou. Ospravedlňujeme sa fanúšikom, uvedomujeme si, že je to pre nich veľmi dôležitý zápas. Musíme veľa vecí zlepšiť, dnes sme nepremenili šance, keď sme v druhom polčase išli dvakrát na brankára a neskórovali sme. Z tohto ťažko prijateľného výsledku sa musíme pozviechať, od zajtra pokračujeme v tvrdej práci.“

tabuľka:



1. Slovan Bratislava 23 19 3 1 58:16 60



2. MŠK Žilina 23 13 5 5 43:22 44



3. Spartak Trnava 23 13 3 7 34:22 42



4. DAC Dunajská Streda 23 10 7 6 31:24 37



5. Železiarne Podbrezová 23 10 4 9 42:37 34



6. MFK Ružomberok 23 9 7 7 28:32 34



Niké liga - 1. kolo skupiny o udržanie:



sobota:



FC Košice - AS Trenčín 0:0



Rozhodovali: Očenáš - Jánošík, Čajka, ŽK: Obounet, Gallovič - Gajdoš, Stolica (mimo ihriska), 2352 divákov.



Košice: Figueiredo - Šindelář, Kružliak, Innocenti, Davis - Hočko, Faško (80. Jones), Gallovič - Obounet (67. Qose), Medved



Trenčín: Kukučka - Kmeť, Bondarenko, Stojsavljevič, Kozlovský (74. Skovajsa) - Bariš - Gong, Ben Sallam (65. Emeka), Gajdoš (74. Djerlek), Jude (74. Uchegbu) - Kupusovič











FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Zemplín Michalovce 0:2 (0:0)



Góly: 63. Van Kessel, 82. Šimko. ŽK: Duga, Brenkus - Niarchos, Magda, Šimko, Jánošík. Rozhodovali: Kružliak – Pozor, Vorel



Zlaté Moravce: Lukáč - Suľa, Gono, Nagy, Jinjolava – Balič (66. Brenkus), Duga - Mondek, Dulay (78. J.Švec) - Kuzma, Tabatadze (57. J. Švec)



Michalovce: Frelih – Magda (88, Jánošík), Dzotsenidze, Marjanovič, Bahi - Van Kessel (69. Šimko), Žofčák (69. Vaško), Bednár, Danko (88. Martinez) - Marcin, Niarchos (72. Arevalo Acosta)







MFK Skalica - MFK Dukla Banská Bystrica 1:2 (0:1)



Góly: 76. Krčík - 39. Veselovský, 54. Rymarenko. ŽK: Smékal, Krčík - Považanec. Rozhodovali: Ruc – Straka, Kuba.



Skalica: Luksch - Krčík, Hradecký, Podhorin, Černek - Nagy, Hollý (59. Mášik) - Morong, Haša (79. Sobczyk), Gaži (59. Matejov) - Smékal



Banská Bystrica: Hruška - Pišoja, Mensah, Godál, Migaľa, Záhumenský (76. Marquinho) - Richtárech (81. Považanec), Veselovský (Slebodník), Hlinka - Rymarenko (90.+1. Ľupták), Polievka (81. Depetris)







7. Dukla Banská Bystrica 23 10 7 6 40:31 37



8. AS Trenčín 23 9 8 6 31:23 35



9. MFK Skalica 23 6 5 12 20:27 23



10. FC Košice 23 4 6 13 19:45 18



11. Zemplín Michalovce 23 2 7 14 21:42 13



12. FC ViOn Zlaté Moravce 23 0 4 19 14:50 4

Bratislava 10. marca (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava potvrdili svoju dominanciu aj v prvom kole nadstavbovej skupiny o titul Niké Ligy. Tri body za víťazstvo 1:0 si odniesli z Ružomberka a v jarnej časti domácej súťaže majú zatiaľ stopercentnú bilanciu. Na čele tabuľky majú 16-bodový náskok pred Žilinou. Tretí je Spartak Trnava, ktorý si poradil s vicemajstrom z Dunajskej Stredy 3:0. DAC figuruje na štvrtom mieste o päť bodov za "Andelmi".V skupine o udržanie došlo len k jednému posunu. Na siedme miesto poskočila Banská Bystrica po víťazstve 2:1 v Skalici. Pred Trenčínom, ktorý zaváhal v Košiciach (0:0), tak vedie o dva body. Nováčik súťaže je desiaty, bodoval štvrtýkrát v rade a mierne stiahol stratu na deviatu Skalicu. V zápase posledného s predposledným medzi Zlatými Moravcami a Michalovcami ťahali za kratší koniec domáci (0:2). V tomto ligovom ročníku tak zostávajú naďalej bez víťazstva a na barážové jedenáste miesto strácajú deväť bodov.