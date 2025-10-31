Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futbalisti SR do 17 rokov zdolali San Maríno 2:0 a sú na čele skupiny

Ilustračné foto. Foto: TASR - Michal Svítok

Slovenských mladíkov čaká v pondelok súboj so Švajčiarskom.

Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 17 rokov uspeli aj vo svojom druhom vystúpení v prvej fáze kvalifikácie na budúcoročné ME v Estónsku. Úlohu favorita potvrdili v piatkovom stretnutí, v ktorom zdolali rovesníkov zo San Marína 2:0. V prvom zápase zaznamenali Slováci víťazstvo proti Bulharsku (1:0) a po dvoch dueloch im so šiestimi bodmi patrí priebežné 1. miesto v skupine. Dva body za nimi sú Švajčiari, ktorí iba remizovali s Bulharmi 1:1.

kvalifikácia na majstrovstvá Európy do 17 rokov - 1. fáza:

10. skupina

Slovensko - San Maríno 2:0 (1:0)

Góly: 11. Ševčík, 78. Liška.



Švajčiarsko - Bulharsko 1:1 (0:0)



tabuľka:

1. SLOVENSKO 2 2 0 0 3:0 6

2. Švajčiarsko 2 1 1 0 3:1 4

3. Bulharsko 2 0 1 1 1:2 1

4. San Maríno 2 0 0 2 0:4 0
