Futbalisti SSC Neapol opustili kemp, ktorý im nariadilo vedenie klubu

Neapol 6. novembra (TASR) - Tréner futbalistov talianskeho SSC Neapol Carlo Ancelotti môže prísť o svoj post po tom, čo jeho zverenci opustili tréningový kemp. V ňom mali pritom podľa nariadenia klubu zostať až do víkendu.



Šéf klubu Aurelio De Laurentiis nariadil mužstvu tréningový kemp v pondelok, dva dni po prehre v Serii A s AS Rím. Hráči v ňom mali zostať až do nedele, keď budú v lige na svojom štadióne hostiť FC Janov. Po utorňajšej remíze 1:1 so Salzburgom, po ktorej "Partenopei" premrhali šancu zaistiť si v predstihu postup do vyraďovacej časti Ligy majstrov, ale futbalisti odmietli zostať v tréningovom centre a rozišli sa.



Vedenie klubu v reakcii na postoj hráčov uviedlo, že organizácia kempu je Ancelottiho zodpovednosť a že klub "bude brániť svoj imidž, historický odkaz a ekonomické záujmy."



Ancelotti sa v utorok vyhol novinárom. Neapol nezvíťazil v štvrtom stretnutí po sebe vo všetkých súťažiach, v Serie A je až na 7. mieste. Informovala agentúra AP.