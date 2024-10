Futbalisti St. Etienne vyhrali v dueli nad Auxerre 3:1

7. kolo Ligue 1 - sumáre:



OSC Lille - FC Toulouse 2:1 (0:1)



Góly: 57. Gomes, 72. Bakker - 39. Aboukhlal







St. Etienne - AJ Auxerre 3:1 (1:0)



Góly: 15., 54. a 86. Davitašvili - 74. Bair

Paríž 5. októbra (TASR) - Futbalisti St. Etienne vyhrali v sobotnom dueli 7. kola francúzskej Ligue 1 nad Auxerre 3:1. Po súboji nováčikov majú viac bodov domáci, ktorým patrí v neúplnej tabuľke 12. miesto – dva body i dve priečky pred Auxerre. Všetky tri góly domácich vsietil gruzínsky krídelník Zuriko Davitašvili a zaznamenal tak hetrik. Pre 23-ročného hráča to boli prvé góly v sezóne i za loirský klub, do ktorého prišiel v lete tohto roka z Bordeaux.Lille potvrdilo v zápase s Toulouse úlohu favorita a vyhralo 2:1. Domáci inkasovali ako prví, no v druhom polčase dokázali streliť dva góly v priebehu 15 minút. O víťazný sa postaral obranca Mitchel Bakker. Jeho tím figuruje v neúplnej tabuľke na štvrtom mieste, o dva body pred Reims. Hostia sú na šestnástej pozícii, bod pod pásmom zostupu.