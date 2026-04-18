Sobota 18. apríl 2026
Futbalisti St. Pauli remizovali s Kolínom 1:1

Hráč Kolína Marius Bülter (hore vpravo) v súboji s Hauke Wahlom zo St. Pauli v zápase 30. kola nemeckej Bundesligy FC St. Pauli - 1. FC Kolín v Hamburgu 17. apríla 2026. Foto: TASR/DPA

V tabuľke zostali na barážovom 16. mieste.

Autor TASR
Berlín 17. apríla (TASR) - Futbalisti FC St. Pauli remizovali v piatkovom zápase 30. kola nemeckej Bundesligy s 1. FC Kolín 1:1. V tabuľke zostali na barážovom 16. mieste, „capkovia“ sú priebežne na 12. pozícii.



Bundesliga - 30. kolo:

FC St. Pauli - 1. FC Kolín 1:1 (0:0)

Góly: 69. Mets - 86. Waldschmidt (z 11 m)
