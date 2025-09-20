< sekcia Šport
Futbalisti Stade Brest si pripísali prvé víťazstvo v novom ročníku
Hráči Nantes remizovali so Stade Rennes 2:2.
Autor TASR
Paríž 20. septembra (TASR) - Futbalisti Stade Brest si pripísali prvé víťazstvo v novom ročníku francúzskej Ligue 1. V sobotňajšom zápase 5. kola si doma poradili s OGC Nice hladko 4:1 a priebežne sa dostali na 13. miesto tabuľky.
Hráči Nantes remizovali so Stade Rennes 2:2. Domáci zmazali dvojgólové manko v úplnom závere, keď deľbu bodov zariadil v 96. minúte striedajúci marocký útočník Youssef El Arabi. Jeho spoluhráč Matthis Abline päť minút predtým nepremenil penaltu. Nantes je v neúplnej tabuľke na 14. mieste so štyrmi bodmi, Rennes má o štyri viac a je na šiestej priečke.
Ligue 1 - 5. kolo:
Hráči Nantes remizovali so Stade Rennes 2:2. Domáci zmazali dvojgólové manko v úplnom závere, keď deľbu bodov zariadil v 96. minúte striedajúci marocký útočník Youssef El Arabi. Jeho spoluhráč Matthis Abline päť minút predtým nepremenil penaltu. Nantes je v neúplnej tabuľke na 14. mieste so štyrmi bodmi, Rennes má o štyri viac a je na šiestej priečke.
Ligue 1 - 5. kolo:
FC Nantes – Stade Rennes 2:2 (0:2)
Góly: 64. Mwanga, 90.+6 El Arabi - 29. Blas (z 11 m), 35. Lepaul
Góly: 64. Mwanga, 90.+6 El Arabi - 29. Blas (z 11 m), 35. Lepaul
Stade Brest – OGC Nice 4:1 (2:1)
Góly: 6. Ajorque, 9. Del Castillo, 70. Chotard, 76. Labeau Lascary – 30. Moffi
Góly: 6. Ajorque, 9. Del Castillo, 70. Chotard, 76. Labeau Lascary – 30. Moffi