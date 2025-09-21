< sekcia Šport
Futbalisti Štrasburgu zdolali FC Paríž 3:2
Autor TASR
Paríž 21. septembra (TASR) - Futbalisti Racingu Štrasburg zaznamenali štvrté víťazstvo v tejto sezóne Ligue 1. V nedeľnom dueli 5. kola triumfovali na pôde Paríža FC 3:2 a bodovo sa dotiahli na vedúci Paríž St. Germain i druhý Olympique Lyon. Obhajcovia francúzskeho titulu majú oproti Štrasburgu jeden zápas k dobru, ich šláger na ihrisku Marseille odložili pre hroziace búrky na pondelok.
Ligue 1 - 5. kolo:
Paríž FC - Racing Štrasburg 2:3 (0:1)
Góly: 81. Dicko, 90.+4 Gory - 27. Paez, 78. Doue, 87. Emegha
