Futbalisti Štrasburgu zvíťazili 3:2 v Loriente
O svojom triumfe rozhodli v nadstavení druhého polčasu, v ktorom skórovali dvakrát a otočili výsledok.
Autor TASR
Paríž 27. apríla (TASR) - Futbalisti Rennes triumfovali vo francúzskej Ligue 1 štvrtýkrát za sebou, keď v nedeľnom stretnutí 31. kola uspeli v súboji s Nantes 2:1. Držia si tak šancu postúpiť do Ligy majstrov, v tabuľke im patrí 5. priečka, iba o bod za tretím Lyonom i štvrtým Lille. Na šiestej pozícii je Marseille po remíze s Nice 1:1.
Hráči Racingu Štrasburg zvíťazili v Loriente 3:2. O svojom triumfe rozhodli v nadstavení druhého polčasu, v ktorom skórovali dvakrát a otočili výsledok.
Ligue 1 - 31. kolo:
AC Le Havre - FC Metz 4:4 (2:2)
Góly: 5. Samatta, 13. Kechta, 52. Zouaoui (z 11 m), 61. Doucoure - 45.+5. a 85. Hein (prvý z 11 m), 9. Kvilitaja, 54. Pandore, 85. Hein
FC Paríž - OSC Lille 0:1 (0:1)
Gól: 26. Fernandez-Pardo (z 11 m), ČK: 85. Lees-Melou (Paríž) po 2. ŽK
Stade Rennes - FC Nantes 2:1 (1:1)
Góly: 8. Lepaul (z 11 m), 90.+2. Rongier - 40. Ganago
FC Lorient - Racing Štrasburg 2:3 (1:0)
Góly: 26. Cadiou, 54. Pagis (z 11 m) - 63. Nanasi, 90.+2 Adjei (vlastný), 90.+9 Omobamidele
Olympique Marseille – OGC Nice 1:1 (0:0)
Góly: 66. Höjbjerg - 90. Wahi (z 11 m)
