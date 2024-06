A-skupina, 1. kolo:



Maďarsko - Švajčiarsko 1:3 (0:2)



Góly: 66. Varga - 12. Duah, 45. Aebischer, 90.+3 Embolo. ŽK: Szalai, Fiola - Widmer, Freuler, Yakin (tréner). Rozhodovali: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.), 41.676 divákov.



Maďarsko: Gulácsi - Lang (46. Bolla), Orbán, Szalai (79. Dárdai) - Fiola, Á. Nagy (67. Kleinheisler), Schäfer, Kerkez (79. Ádám) - Sallai, Szoboszlai - Varga



Švajčiarsko: Sommer - Schär, Akanji, Rodriguez - Widmer (68. Stergiou), Xhaka, Freuler (86. Sierro), Ndoye (86. Rieder) - Aebischer, Vargas (74. Embolo) - Duah (68. Amdouni)





Tabuľka A-skupiny:



1. Nemecko 1 1 0 0 5:1 3



2. Švajčiarsko 1 1 0 0 3:1 3



3. Maďarsko 1 0 0 1 1:3 0



4. Škótsko 1 0 0 1 1:5 0

Kolín nad Rýnom 15. júna (TASR) - Futbalisti Švajčiarska majú za sebou úspešný vstup do ME v Nemecku. V sobotňajšom stretnutí v Kolíne nad Rýnom zdolali Maďarsko 3:1 a bodovo sa v tabuľke A-skupiny dorovnali domácej reprezentácii, ktorá odštartovala do šampionátu triumfom 5:1 nad Škótskom.Ústrednou postavou švajčiarskeho tímu bol Michel Aebischer. Stredopoliar Bologne prihral v 12. minúte na prvý gól Kwadwovi Duahovi a na konci prvého polčasu zvýšil technickou strelou náskok Helvétov. Zlepšený druhopolčasový výkon nestačil Maďarom na bodový zisk. Barnabás Varga síce znížil, ale posledné slovo patrilo striedajúcemu Breelovi Embolovi.V druhom kole sa v stredu 19. júna stretnú Nemci s Maďarmi (18.00) a Škóti so Švajčiarmi (21.00). Z každej skupiny postúpia do osemfinále prvé dvaja a štyria najlepší v šesťčlennej tabuľke tretích tímov.Hráči oboch mužstiev začali zostra, na trávniku nechýbali početné osobné súboje. Švajčiari v 12. minúte predviedli aj futbalový kumšt a hneď z prvej strely na bránku otvorili skóre. Aebischerova kolmica "mala oči" a Duah zasa presnú mušku po tom, ako sa ocitol za chrbtom súperových obrancov a zoči-voči Gulácsimu - 0:1. Na jeho prvý reprezentačný gól mohol nadviazať o sedem minút neskôr Vargas, ktorý zachytil loptu po nepresnej rozohrávke Szalaia, v gólovej šanci však trafil iba do ramena maďarského brankára. Maďari pôsobili kŕčovitým dojmom a smerom dopredu toho veľa nevymysleli. Výnimkou bola hlavička Orbána v závere prvého polčasu. Maďarský stopér sa po centrovanej lopte ocitol osamotený hlboko v pokutovom území, ale nesadla mu dobre na hlavu a tak skončila len v náručí Sommera. Švajčiari napokon išli do kabín s dvojgólovým náskokom. Obrancovia dopriali dostatok priestoru na zakončenie spoza šestnástky Aebischerovi, ktorý loptu zakrútil k ľavej žrdi - 0:2.Hlad Švajčiarov po útočení neutíchol ani po prestávke. Xhaka sa po spätnej prihrávke dostal k strele, Gulácsi vyrazil loptu na roh. Maďarská defenzíva kopila chyby a ani útočné opory nemali svoj deň. V 63. minúte sa ocitol v stopercentnej príležitosti Varga, ale hlavičkoval vedľa bránky. Švajčiari toto varovanie nezobrali vážne a útočník Ferencvárosu o tri minúty neskôr svoje zaváhanie odčinil, keď zužitkoval lahôdkový center Szoboszlaia a zblízka prekonal Sommera - 1:2. Maďari ožili, vycítili šancu na vyrovnanie, ktorú ich tréner ešte podporil ofenzívnymi striedaniami. Hra vabank im však napokon nevyšla. V závere ich najskôr podržal Gulácsi, ktorý si po rohu pokryl bližšiu žrď a reflexívne vyrazil Xhakovu hlavičku. Posledné slovo patrilo Embolovi, ktorý v nadstavenom čase potrestal hrúbku Orbána a definitívne otupil snahu súpera - 1:3.