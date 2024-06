Futbalisti Talianska úspešne odštartovali účinkovanie na ME v Nemecku

B-skupina, 1. kolo:



Taliansko - Albánsko 2:1 (2:1)



Góly: 11. Bastoni, 16. Barella – 1. Bajrami. Rozhodovali: Zwayer – Lupp, Achmüller (všetci Nemecko), ŽK: Pellegrini, Calafiori – Broja, Hoxha.



Taliansko: Donnarumma - Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco (83. Darmian) – Jorginho, Barella (90.+2 Folorunsho) – Frattesi, Pellegrini (77. Cristante), Chiesa (77. Cambiaso) – Scamacca (83. Retegui)



Albánsko: Strakoša - Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj - Asllani, Ramadani, Bajrami (87. Muci) - Asani (68. Hoxha), Broja (76. Manaj), Seferi (68. Laçi)

Tabuľka B-skupiny:



1. Španielsko 1 1 0 0 3:0 3



2. Taliansko 1 1 0 0 2:1 3



3. Albánsko 1 0 0 1 1:2 0



4. Chorvátsko 1 0 0 1 0:3 0



Dortmund 15. júna (TASR) - Futbalisti Talianska úspešne odštartovali svoje účinkovanie na ME v Nemecku. V sobotňajšom stretnutí v Dortmunde zdolali Albánsko 2:1 a v tabuľke B-skupiny sa zaradili s tromi bodmi o skóre za vedúce Španielsko.V zápase padol doteraz najrýchlejší gól v histórii európskych šampionátov, Albánec Nedim Bajrami sa presadil už po 22 sekundách hry. Potom však Taliani potvrdili úlohu favorita a ešte do prestávky otočili skóre po góloch Alessandra Bastoniho a Nicolu Barellu.V druhom kole sa vo štvrtok 20. júna o 21.00 v Gelsenkirchene stretnú Taliani v šlágri so Španielmi a Albánci nastúpia o deň skôr o 15.00 v Hamburgu proti Chorvátom. Z každej skupiny postúpia do osemfinále prvé dvaja a štyria najlepší v šesťčlennej tabuľke tretích tímov.Albánci mali raketový nástup. Bajramimu stačilo len 22 sekúnd, aby rozjasal fanúšikov. Fatálnu chybu pri vhadzovaní vyrobil obranca Dimarco, loptu hodil priamo do behu číhajúcemu stredopoliarovi, ktorý sa na pravej strane šestnástky dostal k prudkej strele a tá zapadla k bližšej žrdi. Taliani zostali zaskočení len chvíľu, už onedlho mal šancu vyrovnať Pellegrini, ale tesne minul. V 11. minúte sa však "azúroví" dočkali, keď presný center na vzdialenejšiu žrď poslal Pellegrini a Bastoni sa presadil hlavou - 1:1. O ďalších päť minút Dimarco sklepol loptu Barellovi a ten ju z hranice šestnástky poslal k pravej žrdi za chrbát brankára Strakošu. Aj nasledujúce minúty prvého polčasu patrili zverencom Luciana Spallettiho. Tretí gól mohol pridať najskôr Frattesi, no trafil iba žrď a po ňom aj Scamacca, ale Strakoša svoj tím podržal.Aj po prestávke mali viac z hry Taliani, súpera nepúšťali do šancí a sami siahali po treťom góle. V 60. minúte sa Chiesa dostal k lopte po priťuknutí od Scamaccu, z pravého rohu šestnástky vypálil ľavačkou, no ťahavý pokus tesne minul bránku. Potom obaja tréneri prestriedali, najmä Albánci potrebovali oživiť ofenzívu, ale na súpera naďalej nestačili. Paradoxne však mohli v závere vyrovnať, keď Asllani našiel presným pasom nabiehajúceho Manaja, ale tomu sa nepodarilo prehodiť Donnarummu.