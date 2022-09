Futbalisti Talianska zvíťazili v Maďarsku, Anglicko bez jediného gólu

6. kolo Ligy národov



A-divízia - 3. skupina:



Anglicko - Nemecko 3:3 (0:0)



Góly: 72. Shaw, 75. Mount, 83. Kane (z 11 m) - 67. a 87. Havertz, 52. Gündogan (z 11 m)





Maďarsko - Taliansko 0:2 (0:1)



Góly: 27. Raspadori, 52. Dimarco





konečná tabuľka:



1. Taliansko 6 3 2 1 8:7 11 - Final Four



2. Maďarsko 6 3 1 2 8:5 10



3. Nemecko 6 1 4 1 11:9 7



4. Anglicko 6 0 3 3 4:10 3 - zostup







B-divízia - 3. skupina:



Čierna Hora - Fínsko 0:2 (0:0)



Góly: 47. Antman, 53. Källman. ČK: 17. Tomaševič (Č. Hora) po 2. ŽK





Rumunsko - Bosna a Hercegovina 4:1 (1:0)



Góly: 73. a 86. Puscas, 38. Man, 79. Ratiu - 77. Džeko





konečná tabuľka:



1. Bosna a Hercegovina 6 3 2 1 8:8 11 - postup



2. Fínsko 6 2 2 2 8:6 8



3. Čierna Hora 6 2 1 3 6:6 7



4. Rumunsko 6 2 1 3 6:8 7 - zostup







C-divízia - 4. skupina:



Severné Macedónsko - Bulharsko 0:1 (0:0)



Gól: 50. Despodov. ČK: 14. Todoroski (Sev. Mac.)







Gibraltár - Gruzínsko 1:2 (0:1)



Góly: 78. Annesley - 19. Kvaratšelija (z 11 m), 49. Citaišvili







konečná tabuľka:



1. Gruzínsko 6 5 1 0 16:3 16 - postup



2. Bulharsko 6 2 3 1 10:8 9



3. Severné Macedónsko 6 2 1 3 7:7 7



4. Gibraltár 6 0 1 5 3:18 1 - play out







D-divízia - 2. skupina:



San Maríno - Estónsko 0:4 (0:1)



Góly: 38. a 80. Anier, 56. Teniste, 66. Sappinen







konečná tabuľka:



1. Estónsko 4 4 0 0 10:2 12 - postup



2. Malta 4 2 0 2 5:4 6



3. San Maríno 4 0 0 4 0:9 0

Bratislava 27. septembra (TASR) - Futbalisti Talianska postúpili na turnaj Final Four Ligy národov. V pondelňajšom stretnutí záverečného 6. kola triumfovali v Budapešti 2:0 a o bod sa dostali pred Maďarsko na prvé miesto v tabuľke 3. skupiny A-divízie. Anglicko remizovalo s Nemeckom 3:3 po tom, ako prehrávalo o dva góly a viedlo 3:2.Maďarom stačil na postup nerozhodný výsledok, Taliani potrebovali víťazstvo a už v 6. minúte sa mohli ujať vedenia. Brankárovi Pétrovi Gulácsimu prepadol rukavicami center a lopta smerovala do siete, na čiare zachránil Attila Szalai. V 27. minúte už hostia otvorili skóre, keď potrestali hrubú chybu domácich. Szalai prihral Ádámovi Nagymu, jeho malá domov bola krátka a vystihol ju Wilfried Gnonto, ktorého ešte Gulácsi zastavil, voľnú loptu však získal Giacomo Raspadori, kľučkou obišiel ležiaceho brankára a skóroval do prázdnej bránky. Onedlho mohol zvýšiť náskok Giovanni Di Lorenzo, v šestnástke si kľučkou pripravil strelu a technickým zakončením tesne minul vzdialenejšiu žrď. Maďarsko si vypracovalo príležitosť na odpoveď krátko pred polčasovou prestávkou, Willi Orbán vrátil center do päťky, lenže Szalaiovi na päty a zakončujúci hráč v ťažkej pozícii netrafil bránku. Domáci mohli vyrovnať aj krátko po zmene strán, Loic Négo prihral Dominikovi Szoboszlaiovi, ten po prvej zrazenej strele vypálil spoza šestnástky k žrdi, kde zasiahol Gianluigi Donnarumma a hosťujúci brankár si na zemi poradil aj s dorážkou Szalaia. Taliansko si poistilo vedenie v 52. minúte, keď Nicolo Barella poslal loptu za obranu na Bryana Cristanteho, ktorý krížnou hlavičkou našiel Federica Dimarca a ten zvýšil na 2:0. Szoboszlai sa potom zbavil dvoch súperov a vysunul Néga, jeho oblúčik putoval na Calluma Stylesa, ktorého hlavičku do protipohybu vykopol nohou Donnarumma, hoci sa musel presúvať z opačnej strany.Po súboji talianskych trénerov tak opäť mohol byť spokojnejší Roberto Mancini. Zverenci Marca Rossiho, bývalého kouča fortunaligovej Dunajskej Stredy, utrpeli medzi elitou len dve prehry a obe im uštedrili Taliani. V základnej zostave domácich nastúpil aj útočník Ádám Szalai, ktorý sa vo veku 34 rokov rozlúčil s reprezentačnou kariérou. Odohral svoj 86. duel v najcennejšom drese, čím sa na siedmej priečke historického poradia vyrovnal Gyulovi Grosicsovi. Viac majú na konte iba Gábor Király, Balázs Dzsudzsák, József Bozsik, Zoltán Gera, Roland Juhász a László Fazekas.Angličania už nemali šancu na záchranu v najvyššej divízii, bola to však ich posledná možnosť dosiahnuť aspoň jedno víťazstvo v tomto ročníku súťaže. Nemci už nemohli postúpiť ani zostúpiť. V londýnskom Wembley režírovali v úvode hru hostia, nebezpečnejšie však boli domáce protiútoky. Po ubránenej štandardke sa do rýchleho brejku vydal Raheem Sterling, jeho strelu pokryl nemecký brankár Marc-André ter Stegen. Mikrosúboj sa zopakoval aj na konci prvého polčasu a vzišiel z ďalšej kontry Angličanov, Ter Stegen aj tentoraz vychytal Sterlinga. Nemci zúročili svoju aktivitu na začiatku druhého dejstva. Harry Maguire fauloval v šesnástke Jamala Musialu, čo si hlavný rozhodca overil za pomoci VAR, nariadenú jedenástku v 52. minúte s prehľadom premenil Ilkay Gündogan presnou strelou k žrdi. O pätnásť minút neskôr viedlo Nemecko už o dva góly, Musiala obral pred vlastnou šestnástkou o loptu Maguira a založil rýchly protiútok, prihral Timovi Wernerovi, ten si počkal na Kaia Havertza, ktorý prekonal Nicka Popa v anglickej bránke. Domáci však nezložili zbrane a vyrovnali v rozmedzí 72. a 75. minúty. Znížil Luke Shaw a na 2:2 upravil strelou z hranice šestnástky Mason Mount po individuálnej akcii ďalšieho striedajúceho hráča Bukaya Saku. Angličania otočili vývoj v 83. minúte. VAR posúdil zákrok Nica Schlotterbecka na Juda Bellinghama ako nedovolený a nariadenú jedenástku tvrdou ranou do horného rohu premenil kapitán Harry Kane. Na konečných 3:3 v stretnutí odvekých rivalov stanovil tri minúty pred koncom riadneho hracieho času Havertz, svoj druhý gól v zápase dal z dorážky po tom, ako Pope vyrazil strelu Serga Gnabryho z veľkej diaľky iba pred seba.Bosna a Hercegovina už mala vo vrecku postup do "áčka" a v záverečnom vystúpení prehrala v Rumunsku 1:4. Domácim nestačilo víťazstvo na záchranu v B-divízii, v 3. skupine nazbierali sedem bodov rovnako ako Čierna Hora, ktorá podľahla Fínsku 0:2, ale mali horšiu bilanciu vzájomných zápasov. Prvé miesto vo 4. skupine C-divízie potvrdilo Gruzínsko víťazstvom na pôde Gibraltáru 2:1, na domácich čaká play out. Estónsko uspelo v San Maríne 4:0, s plným počtom 12 bodov vyhralo 2. skupinu "déčka" a prebojovalo sa o úroveň vyššie.