Futbalisti tímu Kašima získali v Japonsku majstrovský titul

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V záverečných dvoch dueloch už nebol na súpiske a kontrakt mu v klube na konci decembra vyprší.

TASR
Tokio 6. decembra (TASR) - Futbalisti tímu Kašima Antlers sa stali víťazmi japonskej najvyššej súťaže. Z majstrovského titulu sa tak môže tešiť aj slovenský reprezentačný útočník Aleksandar Čavrič.

Prvenstvo si Kašima zaistila až v sobotňajšom záverečnom 38. kole, v ktorom zvíťazila nad tímom Jokohama F-Marinos 2:1. V konečnej tabuľke mala náskok jediného bodu pred Kašiwou Reysol. Antlers získali prvý titul od roku 2016, na konte ich majú celkovo deväť a sú historicky najúspešnejším tímom J-League. V súťaži sa takmer celú sezónu pohybovali na prvej pozícii, no Kašiwa mala mohutný finiš. Neprehrala od augusta a sezónu ukončila šiestimi víťazstvami.

Tridsaťjedenročný Čavrič k majstrovskému titulu prispel tromi gólmi. V záverečných dvoch dueloch už nebol na súpiske a kontrakt mu v klube na konci decembra vyprší.
