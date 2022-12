Futbalisti Trenčína odohrajú v zimnej príprave päť zápasov

Program zimnej prípravy AS Trenčín:



14. januára: FC Slovan Liberec - AS Trenčín (Tipsport Malta Cup 2023)



17. januára: WSG Tirol - AS Trenčín (Tipsport Malta Cup 2023)



19. januára: súper podľa umiestnení v tabuľke (Tipsport Malta Cup 2023)



28. januára: AS Trenčín - FK Rača (Štadión Sihoť)



4. februára: AS Trenčín – FC ŠTK 1914 Šamorín (Štadión Sihoť)



Trenčín 19. decembra (TASR) - Futbalisti fortunaligového AS Trenčín odštartujú prípravu na jarnú časť aktuálneho ročníka najvyššej slovenskej súťaže 4. januára zrazom na domácom Štadióne Sihoť. Do začiatku súťaže majú na programe päť prípravných zápasov. Informoval o tom klubový web.Tím Mariána Zimena odlieta už päť dní po začiatku prípravy na sústredenie na Malte (9. - 19. januára). V rámci turnaja Tisport Malta Cup odohrá tri zápasy. V základnej časti turnaja narazí na deviaty tím najvyššej českej súťaže FC Slovan Liberec a piaty tím rakúskej ligy WSG Tirol. Pobyt v Stredomorí uzavrie proti súperovi, o ktorého mene rozhodne poradie v skupinách.Na prelome januára a februára čaká mužstvo dvojica prípravných zápasov v domácom prostredí. V oboch prípadoch privíta AS slovenských druholigistov. Najskôr sa v Trenčíne predstaví FK Rača a generálkou na štart ligy bude stretnutie proti šiestemu tímu súťaže FC ŠTK 1914 Šamorín. Ligu otvoria Trenčania 11. februára na ihrisku Dukla Banská Bystrica.