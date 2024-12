Futbalisti trnavského Spartaka zvíťazili nad Košicami

FC Spartak Trnava - FC Košice 1:0 (0:0)



Gól: 59. Kratochvíl, ŽK: Štetina, Zeljkovič – Faško, rozhodovali: Dohál – Jánošík, Vass, 2637 divákov.



Spartak: Frelih – Holík, Štetina, Twardzik, Mikovič – Zeljkovič – Daniel, Ofori (87. Procházka), Kratochvíl, Azango (81. Pich) – Paur (71. Ďuriš)



Košice: Kira – Kružliak (61. J. Jakubko), Krivák, Gorosito – Fabiš (77. Castelo Santos), Faško, Gallovič, Innocenti (61. Magda) – Jones (61. Sabolčík), Medved (87. Vavrík), Miljanič

FK Železiarne Podbrezová – MFK Ružomberok 2:0 (1:0)



Góly: 7. Štefánik, 65. Yirajang. Rozhodovali: Smolák – Štrbo, Pacák, ŽK: Marković (Podbrezová). ČK: 34. Hladík (Ružomberok) za hrubý faul. Diváci: 447.



Podbrezová: A. Danko – Paraj, Koštrna, Marković – Štefánik (85. A. Slávik), Chyla, Š. Faško, Sanusi (85. Ďatko) – Juritka (70. Deml), Smékal (88. Mašlej), Yirajang (85. Talakov)



Ružomberok: Ťapaj – Köstl, Gabriel, Malý, Madleňák – Luterán (89. J. Maslo) – Hladík, Lavrinčík (79. Huf), Chrien (79. Gerec), A. Tučný (66. Domonkos) – Boďa (46. Múdry)

AS Trenčín - MFK Zemplín Michalovce 0:0



Rozhodovali: Gemzický - Čajka, Kuba, ŽK: Donkor, Pávek (obaja Trenčín), 709 divákov



Trenčín: Katič - Pávek, Bondarenko, Bagín, Holúbek - Ben Sallam (74. Djerlek) - Hájovský, Bariš (46. Yakubu) - Uchegbu (90.+1. Zorič), Mikulaj (46. Donkor), Sunday (46. Suleiman)



Michalovce: Sahinovič – Taraduda, Dzocenidze, Bednár, Volanakis, Bahi – Adekunle (70. Ikoba), Zubairu (70. Šimamura), Žofčák (70. Musák), Kyziridis - Arevalo (88. Petrík)

Trnava 14. decembra (TASR) - Futbalisti trnavského Spartaka zvíťazili v záverečnom tohtoročnom kole Niké ligy nad Košicami 1:0.Východniari odohrali v Trnave solídny prvý polčas, po zmene strán však prevzali taktovku hry domáci, vytvorili si mnohé šance, napokon im na tri body stačil jediný gól. V 59. minúte sa "andeli" kombinačnou akciou dostali do pokutového územia súpera, Kratochvíl mal po Paurovej prihrávke dostatok času, aby si prebral loptu a strelou po zemi k vzdialenejšej žrdi vsietil jediný gól duelu. Spartak prezimuje na treťom mieste tabuľky, Košičania zostávajú pod hranicou prvej šestky.V 18. kole futbalovej Niké ligy zvíťazila Podbrezová v mrazivom počasí nad Ružomberkom 2:0 a natiahla sériu zápasov bez prehry na číslo päť. Prezimuje v hornej šestke tabuľky. Liptáci hrali od 34. minúty v desiatich po červenej karte Hladíka a pod taktovkou trénera Kučeru prehrali štvrtý ligový duel v sérii.V prvom polčase mali navrch domáci futbalisti. Skóre otvorili už v siedmej minúte po úniku a prihrávke Yirajanga do druhej vlny Štefánikovi, ktorý zakončil do protipohybu brankára a zaznamenal prvý gól v sezóne. Následne ešte Juritka hlavou opečiatkoval brvno. Po polhodine sa predčasne porúčal pod sprchy hosťujúci Hladík za hrubý faul na Sanusiho a Ružomberčania v oslabení po zmene strán inkasovali druhýkrát z brejku šiestym gólom Yirajanga v jesennej časti.Futbalisti Trenčína remizovali v sobotňajšom stretnutí 18. kola Niké ligy s tímom MFK Zemplín Michalovce 0:0. Sériu bez víťazstva tak natiahli na sedem stretnutí. V tabuľke im patrí 10. miesto. Zemplínčania neprehrali už päť duelov za sebou a naďalej sa pohybujú na hranici postupu do nadstavbovej skupiny o titul.