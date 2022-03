Futbalisti Trnavy prehrali so Sereďou

FC Spartak Trnava - ŠKF ORION TIP Sereď 0:1 (0:1)



Gól: 15. Mičin. Rozhodovali: Ochotnický - Jánošík, Kuba, ŽK: Koštrna - Iglesias, Jureškin, Ljubičič, Popovič, 1662 divákov.



Spartak Trnava: Takáč - Koštrna, Kóša (75. Čurma), Tumma, Mikovič - Savvidis - Iván, Grič (75. Azevedo), Bukata, Kozak (62. Bamidele Yusuf) - Ristovski



ŠKF Sereď: Chudý - Todoroski (90. Tahrič), Ljubičič, Šulek, Jureškin - Iglesias (81. Popovič), Mičin - A. Fábry (62. Radič), Haša (90. Osmanovič), Košťál (46. Yao) - Morong

MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 1:0 (1:0)



Gól: 38. Marcin. Rozhodovali: Očenáš - Ferenc, Straka, ŽK: Ntotis, Yilmaz - Ikoba.



Michalovce: Kožuchar - Kotula, Ranko, Vaško, Mendéz - Begala (86. Artabe) - Marcin (90.+1 M. Kolesár), Ntotis (62. Kanu), Ošima, Žofčák (86. Popovits) - Yilmaz (90+1. Gembický)



Trenčín: Kukučka - Yem, Pires, Pirinen, Madu - Bainovič - Tučný (46. Soares), Zubairu (46. Ibrahim), Hollý (80. Kmeť), Azango - Ikoba (74. Letenay)

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FK Senica 2:1 (0:0)



Góly: 81. Laura, 88. Gerát - 68. Jurdík. Rozhodovali: Prešinský - Vass, Halíček, ŽK: Mihal (Senica), 220 divákov.



L. Mikuláš: Luksch - A. Krčík, Filinský (76. Flak), Šindelář, Pavúk - Gerát, Václavik - Laura, Staš (76. Voško), Káčerík (55. Švec) - Andrič (90.+1 Bielák)



Senica: Ravas - Oršula, Pavlík, Mihal, Svoboda (46. Anaba) - Totka, Halabrín (73. Mayounga) - Maulana Vikri (68. Mašulovič), Piroska (46. Ouattara), Witan - Niarchos (46. Jurdík)

Trnava 5. marca (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava prehrali v sobotňajšom súboji 1. kola skupiny o titul vo Fortuna lige doma s ŠKF ORION TIP Sereď 0:1. Predĺžili tak sériu bez víťazstva na štyri zápasy. Ak Slovan v nedeľu zdolá domácu Žilinu, zvýši náskok na čele tabuľky pred druhou Trnavou už na 11 bodov. Sereď pokračuje vo víťaznom ťažení, vyhrala štvrtý zápas za sebou.Spartaku chýbal proti Seredi vykartovaný Škrtel, do zostavy sa však po zranení vrátil Kóša. V úvode bola aktívnejšia Trnava, tlačila sa do súperovej šestnástky prienikmi i centrami. Paradoxne však gólovo udrelo na druhej strane. Odkop Savvidisa zachytil v 15. minúte Mičin, pohotovo vypálil spoza šestnástky a Takáč sa po jeho projektile zhruba z 20 metrov len márne naťahoval. Vyrovnať mohol Grič, po Kozakovom centri v dobrej pozícii namieril hlavou nad. Vzápätí zachytil rozohrávku Serede Iván, okamžite prihral Ristovskému, ktorého strelu bez prípravy Chudý vyrazil. Po signále z rohového kopu neuspel ani Iván, ktorý trafil bočnú sieť. Ten istý hráč mal o pár momentov neskôr dobrú príležitosť po priťuknutí od Ristovskeho, lenže cieľ netrafil. Trnava pokračovala v nápore, hlavou to skúšali Ristovski, strelou Bukata, Gričovo zakončenie v páde Chudý chytil.Seredi sa podarilo v úvode druhého polčasu hru vyrovnať. "Andeli" pohrozili po hodine hry, dobrú šancu mal Savvidis, zo vzdušného priestoru gól nedal. Štandardku z výhodnej pozície následne nevyužil Iván. Sereď mala veľkú príležitosť v 72. minúte, od Ivána sa lopta odrazila pre Yaoa, ktorému však tutovku zmaril Takáč. Neskôr po rohu nenamieril presne Ljubičič. Šanca na vyrovnanie sa črtala Bukatovi, no aj jeho technický pokus skončil mimo bránky. Trnave sa už skórovať nepodarilo, aj preto, že v závere zmaril zakončenie Ristovskému obetavým zákrokom Ljubičič.Futbalisti MFK Zemplín Michalovce zvíťazili v 1. kole skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige nad AS Trenčín 1:0. Jediný gól sobotného zápasu strelil v 38. minúte útočník domácich Matúš Marcin. Pre Michalovčanov to bolo po troch jarných prehrách prvé víťazstvo, Trenčania vyšli po troch zápasoch prvýkrát bodovo naprázdno.Prvý polčas priniesol vyrovnaný futbal a ani jeden z tímov nemal výraznejšiu prevahu. Úvodné dejstvo vygradovalo v závere. V 38. minúte Vaško hlavičkou predĺžil center na Marcina, ktorý pohotovo prekonal brankára Kukučku - 1:0. Hostia mohli vyrovnať v nadstavenom čase. Po faule na Hollého sa k pokutovému kopu postavil Ikoba, no brankára Kožuchara strelou do stredu brány neprekvapil.Strelec prvého gólu domácich Marcin sa k nebezpečnej strele dostal aj v úvode druhého polčasu, ale Kukučka si jeho pokus postrážil. Futbal v druhom polčase divákov príliš nenadchol, v hre oboch tímov bolo viacero nepresností a chýbal jej spád. Gólom sa neskončila ani šanca Ikobu v 68. minúte, ktorý hlavou netrafil bránku. V závere riadneho hracieho času zmaril domácich brankár Kožuchar aj strelu striedajúceho Letenaya.Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš zdolali v sobotňajšom dueli 1. kola nadstavbovej časti Fortuna ligy v skupine o udržanie sa FK Senica 2:1. Liptáci otočili skóre v záverečnej desaťminútovke, keď sa gólovo presadili Ľuboslav Laura a Tomáš Gerát.Liptovský Mikuláš v jarnej časti sezóny ešte neprehral a ambície na zisk troch bodov ukazoval už od prvej minúty zápasu proti Senici. Z úvodného tlaku však domáci pred Ravasovou bránkou nič nevyťažili. Blízko ku gólu boli Liptáci v 37. minúte, Andričova hlavička orazítkovala iba žrď, pri následnej dorážke si Andrič prekážal so spoluhráčom Gerátom a gól z toho napokon nebol. Domáci sa do zakončenia dostávali pomerne často, no v koncovke im chýbal potrebný pokoj. Do šatní sa tak odchádzalo za rovnovážneho stavu.Aj nástup do druhého polčasu vyšiel lepšie domácim. Ďalšiu z vyložených šancí spálili hráči Tatrana v 52. min. Laura z diaľky tvrdo vypálil a Ravas jeho prudkú strelu iba vyrazil pred dobiehajúceho Staša, ktorý zo sľubnej pozície prestrelil. O pár minút neskôr zostal v pokutovom území po súboji s Anabom ležať Laura, pokutový kop z toho napokon nebol. Klúčové momenty z pohľadu hostí prišli v 67. minúte. Najprv na vzdialenejšej žrdi senickej brány neusmernil loptu do siete Švec, následne brankár Ravas rozohral na krajného obrancu Anabu, ktorý poslal dopredu dlhú 50-metrovú prihrávku na nabiehajúceho Jurdíka. Ten sa ocitol za chrbtom obrany Liptákov a poradil si aj so zakončením - 0:1. Domácich inkasovaný gól nezlomil, naopak pridali na obrátkach. Už o dve minúty neskôr mohol po rohovom kope vyrovnať Šindelář, ale jeho hlavičke chýbala razancia i presnosť. Liptákom to vyšlo v 81. minúte. Na centrovanú loptu na vzdialenejšiu žrď si nabehli až traja voľní hráči Mikuláša, loptu za chrbát Ravasa poslal Laura - 1:1. Početnosť streľby na bránku Senice sa každou minútou zvyšovala a v 88. minúte vytryskol gejzír radosti v domácom tíme. Po ďalšom zo Švecových centrov do pokutového územia sa hlavou presadil jeden z ťahúňov domácej ofenzívy Gerát, ktorý rozhodol o triumfe Liptákov.