Futbalisti Trnavy uspeli na ihrisku Serede

ŠKF ORION TIP Sereď – Spartak Trnava 0:1 (0:1)



Gól: 8. Hučko (vlastný). ŽK: Popovič, Haša, Iglesias - Bamidele, Savvidis, Mikovič, ČK: 45. Dias (Sereď). Rozhodovali: Glova – Ádám, Kmec, bez divákov



Sereď: Chudý – Popovič, Dias, Hučko, Jureškin – Iglesias, Mičin (84. Sanusi) – Morong, Haša, Yao (84. Kříž) – Radič (60. Potoma)



Trnava: Takáč – Procházka, Škrtel, Twardzik, Mikovič (74. Koštrna) – Cabral (74. Iván), Savvidis, Grič, Bamidele (90. Kóša) – Ristovski – Boateng (69. Ramadan)

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:0)



Gól: 70. Trusa. ŽK: Gamboš, Tóth – Marcin, Ranko. Rozhodovali: Očenáš - Vorel, Straka, bez divákov



ViOn: Kira – Čögley, Tóth, Menich, Čonka – Bednár (83. Yilmaz), Sloboda – Mondek, Gamboš (74. P. Kolesár), Kyziridis – Švec (73. Ďubek)



Michalovce: Száraz – Kotula, Ranko, Vaško, Mendez – Marcin, Kanu (90.+4 M. Kolesár), Ošima, Žofčák (88. Artabe) – Popovits (67. Magda), Trusa

FK Senica - AS Trenčín 1:0 (1:0)



Gól: 13. Jurdík. ŽK: Oršula, J. Buchel (obaja Senica). Rozhodovali: Kráľovič – Weiss, Štofík, bez divákov



Senica: Ravas – Svoboda, Gáč, Pavlík, Twardek – Piroska (86. J. Buchel), Šumbera – Vikri (56. Halabrín), Jurdík (56. F. Buchel), Oršula (68. Repa, 85. Mašulovič) – Niarchos



Trenčín: Kukučka – Slávik (10. Yem), Pires, Pirinen, Kozlovský (76. Madu) – Lavrinčík - Tučný (62. Gaži), Kadár, Zubairu, Azango - Jendrišek (62. Ikoba)

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa - MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2 (0:1)



Góly: 38. Václavík, 77. Staš – 69. Štrba, 89. Luksch (vlastný). Bez kariet. Rozhodovali: Somoláni – Hancko, Ferenc, bez divákov



Pohronie: Slančík – Mazan, Pajer, Štrba, Záhumenský – Blahút, Lásik, Šmatlák (63. Raffael) – Badolo, Lačný, Ladji



L. Mikuláš: Luksch – A. Krčík, Hranáč, Pintér, Kotora – Václavik – Laura (65. Pinte), Bartoš (90.+2 J. Švec), Gerát (90.+2 D. Krčík), Flak (90.+2 Kačerík) – Voško (76. Staš)

Sereď 18. decembra (TASR) - Futbalisti FC Spartak Trnava uspeli v sobotnom stretnutí 19. kola Fortuna ligy na ihrisku ŠKF ORION TIP Sereď 1:0. Po treťom víťazstve za sebou znížili manko na vedúci ŠK Slovan Bratislava na tri body, úradujúci slovenský majster má však k dobru nedeľný duel v Žiline.Už v 3. minúte sa do hlavičkového zakončenia po rohu Procházku dostal Bamidele a jeho pokus išiel tesne vedľa bránky. Skóre sa nezmenilo ani v 6. minúte, keď Ristovski v šestnástke priťukol Cabralovi, jeho strela však Chudého neprekvapila. V 8. minúte to Spartaku už vyšlo, po kontre cez Griča, Bamideleho a Boatenga prihral posledný menovaný pred bránku a Hučko si v sklze strelil vlastný gól. Ristovski mohol pridať druhý gól Spartaka, ale po prihrávke od Cabrala nedokázal v 33. minúte namieriť presne. Gól visel na vlásku aj o tri minúty neskôr po centri Mikoviča, Boateng trafil hlavičkou iba žrď. Krátko pred záverom polčasu sa do konfliktu medzi Savvidisom a Popovičom aktívne zapojil Dias a hlavný arbiter ho po konzultácii so štvrtým rozhodcom vylúčil.V druhom polčase sa Sereď zväčša bránila, tempo duelu výrazne opadlo a Spartak čakal na chybu súpera. Najbližšie ku gólu bol v 80. minúte Twardzik, jeho strela po rohu išla tesne mimo. Strelu na Chudého si v závere pripísal aj Grič, brankár domácich bol však pozorný. Záverečný vabank Seredi nevyšiel, hoci sa v útoku ocitol aj brankár Chudý.Futbalisti MFK Zemplín Michalovce uspeli v sobotnom stretnutí 19. kola Fortuna ligy na štadióne FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:0.V nepríjemnom veternom počasí sa hral medzišestnástkový futbal s pramálom streleckých príležitostí. Hostia si vypracovali streleckú príležitosť v 7. minúte, Trusovu strelu k pravej žrdi Kira vykryl. Na opačnej strane vyskúšal šťastie Mondek, ale pozorný Száraz sa prekvapiť nenechal. To bolo na dlhé minúty všetko, až v 39. minúte Kyziridis rozohral štandardku, Mondek posadil loptu na hlavu Šveca, ktorého hlavička preletela ponad bránku.Po zmene strán sa hral svižnejší futbal. Už v 47. minúte našiel Žofčák na hranici malého vápna Marcina, ktorého strelu Kira vytesnil na roh. Do vedenia mohli ísť domáci v 53. minúte, Kyziridis šikovne vysunula Gamboša, ktorý namieril iba do nôh Szaráza. V 65. minúte po Čonkovom rohu sa k odrazenej lopte dostal Sloboda, z hranice 16-ky namieril tesne mimo. Skóre sa zmenilo v 70. minúte, na Žofčákov center si nabehol Trusa a presnou hlavičkou prekonal Kiru. Domáci vrhli všetky sily do útoku, v 85. minúte Čonka vysunul za obranu Kyziridisa, ten zo šiestich metrov nedokázal prekonať brankára hostí. V nadstavenom čase Kyziridisovu strelu Száraz vyrazil pred Čögleya, ten ani z dvoch krokov nedokázal pretlačiť loptu do siete. Ani Kyziridis nedokázal prekonať brankára Száraza a tri body získali hostia.Futbalisti FK Senica zdolali v sobotnom domácom stretnutí 19. kola Fortuna ligy AS Trenčín 1:0.Úvod zápasu bol svižný, hneď v 1. minúte využil stratu lopty hostí Niarchos, jeho strelu zo 16-ky Kukučka na dvakrát pokryl. Na druhej strane vypálil spoza 16-ky Lavrinčík do brvna Ravasovej brány. V 13. minúte Jurdík otvoril skóre zápasu. Trenčania boli útočne naladení, v 20. minúte z otočky vystrelil Kadák, výborným zákrokom sa prezentoval Ravas a loptu vyrazil. Loptu mali viac v moci Trenčania, Seničania sa snažili hrať na brejkové situácie a využívali chyby trenčianskej defenzívy. Po jednej takej v 32. minúte si v 16-ke loptu už chystal na strelu Jurdík, no v poslednej chvíli ho obrana zblokovala. Postupom času sa začali presadzovať hostia. V 37. minúte po prihrávke Jendriška zakončil Pirinen, senický brankár ďalším výborným zákrokom podržal svoje mužstvo. Do zakončenia sa dostal v 41. minúte Šumbera, ale z dobrej pozície zo 16-ky vystrelil slabo a brankár nemal s loptou veľa problémov.V druhom polčase sa Seničania zamerali na pozornú defenzívu a Trenčín do gólovej šance nepustili. Trenčania mali územnú prevahu. Dve strelecké možnosti si vypracovali, ale v 68. minúte Kadák namieril vedľa a v 71. minúte Ikobovu strelu Ravas vykryl a čisté konto si udržal až do záverečného hvizdu.Futbalisti FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa remizovali v sobotnom domácom stretnutí 19. kola Fortuna ligy s nováčikom MFK Tatran Liptovský Mikuláš 2:2.V Žiari nad Hronom začali na náročnom a miestami zamrznutom teréne lepšie hostia. Boli aktívnejší, častejšie sa dostávali pred bránku. Už v 1. minúte po centri z ľavej strany sa snažil z voleja zakončiť v šestnástke Laura, no netrafil dobre loptu. Tento futbalista mal ešte väčšiu šancu z rovnakej pozície v 10. minúte. Tentoraz už zakončil razantne a presne k bližšej žrdi do šibenice, Slančík predviedol spoľahlivý zákrok. Liptáci do polhodiny kopali päť rohových kopov a po jednom z nich sa k odrazenej lopte dostal za pokutovým územím Kotora, vypálil tesne nad brvno. Gólový moment prišiel v 38. minúte. Po peknej akcii Václavíka s Flakom vyslal z ľavej strany ideálny center pred bránku Kotora, kde sa hlavou presadil strojca celej akcie Václavík. Domáci si vypracovali šancu až v nadstavenom čase prvého polčasu, po centri Mazana hlavičkoval Pajer nad brvno.V druhom polčase Pohronie ožilo a dostalo sa do dvoch šancí. Najprv Ladji vysunul pekne Blahúta, ktorý Lukscha z pravej strany veľkého vápna neprekonal a potom po chybe Kotoru sa z ničoho nič dostal k lopte Ladji, no zoči–voči brankárovi Tatrana neuspel. Po hodine hry sa dostal do úniku Blahút, ale Luksch dobre vybehol a nohami za šestnástkou výborne zasiahol. Súdené nebolo skórovať ani Šmatlákovi z vnútra pokutového územia, keď sa pohotovo oprel do lopty, Luksch bol proti. Kapituloval však v 69. minúte. Po centri striedajúceho Raffaela zo štandardky Mazan zakončil vo veľkom vápne, brankár Liptákov loptu vyrazil, no rovno pred Štrbu, ktorý sa nemohol pomýliť v jasnej pozícii – 1:1. Výsledok mohol potom otočiť Raffael, ale v tutovke ho vychytal Luksch a zahrmelo na opačnej strane. Prízemný center Pinteho z pravej strany prešiel až na ľavú k striedajúcemu Stašovi, ktorý po niekoľkých sekundách pobytu na ihrisku chladnokrvne poslal loptu pod brvno v rozhodenej obrane súpera – 1:2. Domáci v závere vrhli sily do útoku a podarilo sa im vyrovnať po rohovom kope Ladjiho na bližšiu žrď, kde si loptu zrazil do vlastnej bránky Luksch.