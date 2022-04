Futbalisti Trnavy zvíťazili doma nad Žilinou

FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 1:0 (1:0)



Gól: 19. Čurma, ŽK: Procházka, Bamidele Yusuf - Anang, Mráz, Owusu, rozhodovali: Sedlák - Weiss, Straka, 1618 divákov.



Spartak: Kamenár - Koštrna, Čurma, Tumma, Mikovič (90.+ Kóša) - Savvidis - Azevedo (72. Bamidele Yusuf), Bukata (46. Grič), Procházka, Kozak (79. Bolaji) - Ristovski (79. Olejník)



Žilina: Petráš - Anang, Kopas, Leitner, Owusu - Mráz, Myslovič, Gono (60. Sauer) - Kaprálik, Jambor (77. Addo), Jánošík (77. Nemčík)

FK Senica - FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2:1 (0:0)



Góly: 72. Piroska (z 11 m), 90. Niarchos – 56. Lačný. Rozhodovali: Dohál – Jánošík, Zemko, ŽK: Anaba, Witan – Ožvolda, Šimčák, Lačný, Štrba, Bangala, Steinhübel, Klabník, 283 divákov.



Senica: Chropovský – Anaba, Totka, Pavlík, Mayounga – Mihál - Vikri (85. J.Buchel), Piroska, Mašulovič, Witan – Niarchos (90.+ Macho)

Trnava 9. apríla (TASR) - Futbalisti Trnavy zvíťazili v sobotnom zápase 5. kola nadstavby Fortuna ligy v skupine o titul doma nad Žilinou 1:0. Spartak proti Žiline zaznamenal prvé tohtoročné ligové víťazstvo.Medzi Spartakom a Žilinou sa od úvodu hral svižný zápas, lepšia bola v prvom polčase Trnava. Už v piatej minúte po Mikovičovom centri hlavičkoval zblízka nepresne Azevedo. Žilina to skúsila nepresnou strelou Mysloviča spoza šestnástky, lepšie ale tiež vedľa mieril na opačnej strane Bukata. Trnava otvorila skóre v 19. minúte. Po štandardke vrátil loptu do šestnástky Savvidis, Ristovski predĺžil hlavou loptu na zadnú žrď, kde sa obetavo hlavou vrhol Tumma, posunul loptu na os bránky pred Čurmu a ten pohotovo zakončil - 1:0. V 28. minúte stratil pri rozohrávke Žiliny v pokutovom území loptu Leitner, následne fauloval Procházku a rozhodca Sedlák ukázal na biely bod. Azevedovi však penaltu vystihol Belko. Krátko na to odmietol asistenciu do štatistík pre Azeveda pre zmenu Ristovski, jeho center zblízka hlavou trafil nad. Procházka vystihol v 35. minúte aj ďalšiu Leitnerovu chybu pri rozohrávke, zmocnil sa lopty, išiel sám na Petráša, ten však jeho zakončenie placírkou vyrazil nohou. Trnavské tribúny následne tlieskali pri krížnej rane Koštrnu, ktorá presvišťala okolo bránky.Po zmene strán podnikla rýchlu akciu Žilina, Owusu utiekol po krídle centrom hľadal prudkou prihrávkou Jambora, ktorý loptu nestihol a Kaprálika na zadnej strany päťky napálil nad. Hra už bola vyrovnanejšia a šancí sa rodilo výrazne menej. Väčšina akcií končila na nepresnej finálnej fáze. V 82. minúte Kamenárovi nemohol narobiť problémy propagačný pokus Mráza, v závere Žilina nedotiahla do zdarného konca ani rýchlu kontru, keď pred Kaprálikom hasil dobrým návratom Mikovič. Brankár hostí Petráš musel zasahovať po tom, ako si streleckú pozíciu vytvoril Bamidele a vyslal prudkú jedovku na bránku. Trnavčania si výsledok postrážili a pripísali si prvé tohtoročné ligové víťazstvo.Futbalisti Senice zvíťazili v sobotnom 5. kole nadstavbovej časti Fortuna ligy o udržanie sa nad posledným Pohroním 2:1. Hostia utrpeli už 20. prehru v sezóne. V 72. minúte premenenou penaltou vyrovnal na priebežných 1:1 Juraj Piroska, bol to jeho 48. gól v senickom drese, čím prekonal Miloša Malárika a stal sa historicky najlepší strelecom Senice v súťažiach riadených SFZ.Pohronie: Le Giang – Sanneh, Štrba, Klabník, Šimčák – Bangala (79. Pajer) - Blahút, Ožvolda, Steinhübel, Mihalík (79. Šmatlák) – Lačný (79. Prachar)V dôležitom súboji v skupine o udržanie sa na Záhorí predstavil posledný celok tabuľky Pohronie. Seničania do stretnutia nastúpili bez viacerých hráčov základnej zostavy, no na ich hre to nebolo vidieť. Hráči, ktorí nastúpili od začiatku bojovali a v poli boli o niečo aktívnejším celkom smerom dopredu. Inak sa hral vyrovnaný zápas, prevažne medzi 16-kami, ktorému chýbalo častejšie zakončenie. Seničania sa dostali do viacerých šancí, ale dlho otáľali so samotnou koncovkou. Do priameho ohrozenia brány sa dostal dvakrát Vikri, prvýkrát hneď v 3. minúte z dobrej pozície však vystrelil len slabo a po polhodine hry lopta po jeho technickej strele spoza 16-ky išla vedľa ľavej žrde. Polčas sa tak skončil bez gólov.Druhý polčas bol pre divákov oveľa lepší, na obidvoch stranách sa zrodili šance a padli aj tri góly. Lepšie do druhého polčasu vstúpili hostia. Hneď v 52. minúte sa po pase Mihalíka dostal do výbornej šance Blahút, no zoči-voči Chropovskému neuspel, keď ten vytiahol výborný zákrok. O štyri minúty sa hostia dostali do vedenia, Seničania kopali rohový kop, no urobili chybu a po rýchlom protiútoku akcii Blahúta a prihrávke Mihalíka sám pre brankárom uspel Lačný. Seničanov vyrovnávajú gól vyburcoval a chceli zvrátiť vývoj zápasu. V 72. minúte z nariadenej penalty skóroval s prehľadom Piroska. Týmto 48 gólom v senickom drese sa stal historicky najlepším strelcom Záhorákom v súťažiach riadených SFZ. Seničania po vyrovnaní chceli streliť víťazný gól. V 74. minúte pálil Piroska z diaľky a Le Giang loptu kryl, o minútu na druhej strane mohli domáci inkasovať. Do dobrej palebnej pozície sa dostal Steinhübel, no mieril vedľa. V 90. minúte po pase Seničanov a hrubej chybe stopéra Štrbu išiel na brankára v sóle Niarchos a krásne ho preloboval. Seničania tak zaknihovali dôležité víťazstvo v boji o záchranu.