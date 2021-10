Futbalisti Trnavy zvíťazili na pôde FK Pohronie

FK Pohronie - FC Spartak Trnava 0:2 (0:2)



Góly: 12. K. Boateng, 30. Ristovski. Rozhodovali: Prešinský – Ádám, Kmec, ŽK: Badolo - Bamidele Isa, Bukata, Tumma, 572 divákov.



Pohronie: Hrdlička - Blahút, Pajer, Štrba, Kokovas - Lásik, M. Adamec (75. Šmatlák) - Mazan, Ladji, Badolo (88. Záhumenský) - Lačný



Trnava: Takáč - Škrtel, Tumma (70. Čurma), Kóša - Cabral (89. Iván), Bukata, Savvidis, Grič, Bamidele Isa (89. Olejník) - Ristovski (46. Trajkovski), K. Boateng (81. Jones)

FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble - AS Trenčín 0:1 (0:0)



Gól: 90.+2 Lavrinčík. Rozhodovali: Somolani – Jánošík, Kuba, ŽK: Čonka, Čögley - Ghali, Gaži, Hollý, 617 divákov.



Zlaté Moravce: Kira – Čögley, Tóth, Menich, Čonka – Mondek (88. Chren), Bednár, Gamboš (46. Sloboda), Kyziridis – Ďubek (78. Kolesár), Yilmaz (64. Švec)



Trenčín: Kukučka – Yem, Pires, Pirinen, Kozlovský – Gaži (87. Kmeť), Lavrinčík, Hollý (74. Zubairu), Ghali (69. Azango)– Kadák - Ikoba (87. Jendrišek)

FK Senica - MFK Ružomberok 0:2 (0:1)



Góly: 9. J. Maslo, 82. Madleňák. Rozhodovali: Očenáš – Košecký, Štofik, ŽK: Jurdík - Kostadinov, ČK: 8. Gáč (Senica), 395 divákov.



Senica: Ravas - Twardek, Gáč, Pavlík, Šimčák (82. Niarchos) – Duda (19. Halabrín), Jurdík (74. F. Buchel), Šumbera – Oršula, Maulana Vikri (74. J. Buchel) – Mašhike



Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, J. Maslo, Mrva, Madleňák – Boďa (72. Tancík), Takáč, Kochan, Regáli (87. Ďungel) – Kostadinov (72. Luterán) – Gerec (63. Bobček)

Žiar nad Hronom 23. októbra (TASR) - Futbalisti Trnavy zvíťazili v sobotnom 12. kole Fortuna ligy na pôde FK Pohronie 2:0. V tabuľke sa s 26 bodmi dotiahli na vedúci Slovan Bratislava, ktorý má k dobru nedeľný domáci duel s Liptovským Mikulášom.Od úvodu stretnutia boli futbalovejší i aktívnejší Trnavčania, ale nebezpečnejšiu strelu predviedol domáci Ladji, ktorý spoza šestnástky mieril vedľa. Hneď na to Spartak išiel dopredu, Cabral centrom hľadal Ristovskiho, Pajer však loptu odhlavičkoval, no iba pred Boatenga, ktorý si ju spracoval a prízemnou strelou otvoril skóre stretnutia - 0:1. Pohronie sa snažilo Lačným a Ladjim vytvoriť si vpredu dobré situácie, na opačnej strane servíroval nebezpečné centre pred bránku Grič. Po jednom z nich Cabral zakončoval do Kokovasa. Druhý gólový moment prišiel v tridsiatej minúte. Po rohovom kope sa dostala odrazená lopta pred Griča, ten ju z kraja pätky ležiac na zemi posunul na Ristovskiho, ktorý z voleja trafil voľný priestor Hrdličkovej svätyne – 0:2. Zníženie potom mohol privodiť po centri Kokovasa Lačný, ale vo výskoku dominoval gólman Takáč. Hostia pred prestávkou mali dve väčšie šance, keď najprv Ristovski strieľal a zasahovať musel Hrdlička a následne po prudkom centri Griča hlavičkoval Bamidele Isa do brvna. V nadstavenom čase prvého dejstva po priamom kope Ladjiho mal ešte prácu Takáč.Do druhého polčasu Trnavčania poslali miesto kanoniera Ristovskiho na ihrisko obrancu Trajkovskiho. Iniciatívu prevzali domáci a mohli znížiť už v 48. minúte. Kokovas asi chcel centrovať, no napokon sa lopta zniesla ako ďalekonosná strela a Takáč sa musel poriadne natiahnuť, hoci sa lopta medzi žrde nezmestila. Potom sa dostal do veľmi dobrej šance Blahút, dobre totiž kombinoval s Mazanom a Adamcom, ale v polopáde napokon nezaskočil gólmana Spartaka. Pohronie sympaticky hrozilo naďalej, ale chýbala vyložená šanca. ´Bílí andelé´ sa opierali o dobrú defenzívu a s pribúdajúcim časom sa spoliehali i na rýchle kontry. Z prvej vážnejšej zakončoval Cabral, no Hrdlička nemal problém zasiahnuť, a neskôr pri druhej nebezpečnej situácii mu pomohol Blahút odkopom na rohový kop. V závere chýbal domácim typický tlak, či moment prekvapenia, takže dráma sa pod Šibeničným vrchom nekonala.