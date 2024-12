Futbalisti United zvíťazili v manchesterskom derby na ihrisku City

Premier League - 16. kolo:



Manchester City - Manchester United 1:2 (1:0)



Góly: 36. Gvardiol - 88. Fernandes (z 11m), 90. Diallo







FC Brighton - Crystal Palace 1:3 (0:2)



Góly: 87. Guehi (vl.) - 27. Chalobah, 33. a 82. Sarr





Londýn 15. decembra (TASR) - Futbalisti United zvíťazili v nedeľňajšom manchesterskom derby na ihrisku City, keď v záverečných minútach druhého polčasu otočili z 0:1 na 2:1. Hrdinom duelu bol krídelník hostí Amad Diallo, ktorý zariadil penaltu a o pár minút neskôr rozhodol o triumfeV poradí už 195. manchesterské derby v prvej hodine príliš nenadchlo. Na oboch stranách sa od začiatku taktizovalo a hostia za prvý polčas ani raz priamo neohrozili súperovho brankára. "toho smerom dopredu predviedli len o niečo viac, no stačilo to na vedúci gól. Tečovaný center Kevina de Bruynea doletel až na hlavu Joška Gvardiola a ten strelil už svoj štvrtý gól v sezóne v PL. Zverenci Rubena Amorima sa dlho nedokázali dostať pred súperovu bránu, podarilo sa im to až po hodine hry, keď šikovnú hlavičku Amada Dialla vytlačil skvelým zákrokom Ederson. "" boli blízko k vyrovnaniu aj v 74. minúte, keď Rasmus Höjlund našiel Bruna Fernandesa, ale kapitán hostí tesne minul. Chvíle United však prišli v samom závere. V 87. minúte zahral katastrofálnu malú domov Matheus Nunes, ktorú zachytil Diallo a stredopoliar City ho následne skolil v šestnástke. Penaltu bezpečne premenil Fernandes a už o dve minúty neskôr rozhodol hrdina duelu Diallo. Dlhý nákop Lisandra Martineza prepadol až za obranu City, krídleník z Pobrežia slonoviny si loptu sklepol a z veľkého uhla ju poslal do siete - 1:2.United sa vďaka prvému triumfu v Premier League z troch duelov posunuli na 12. miesto tabuľky. City figuruje na piatej priečke, no z uplynulých jedenástich zápasov vo všetkých súťažiach vyhralo len raz (1-2-8). Na vedúci Liverpool stráca už deväť bodov, pričom "Reds" majú zápas k dobru.Futbalisti Crystal Palace zvíťazili na ihrisku Brightonu 3:1 a posunuli sa na 15. miesto tabuľky. "Eagles" potvrdili dobrú formu z posledných týždňov a bodovali v piatom zápase po sebe (2-3-0). Brighton zdolali prvýkrát od roku 2021.Crystal Palace položil základ triumfu v prvom polčase, keď v 27. minúte skóroval Trevoh Chalobah a o šesť minút neskôr pridal poistku Ismaila Sarr. Senegalský krídelník zvýšil v závere aj na 3:0 a domáci zaknihovali čestný úspech vďaka vlastnému gólu Marca Guehiho. Brighton nevyhral vo štvrtom zápase v sérii a figuruje na 9. mieste.