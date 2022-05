Futbalisti US Salernitana remizovali na ihrisku Empoli

FC Empoli – US Salernitana 1:1 (1:0)



Góly: 31. Cutrone - 76. Bonazzoli



/N. Gyömbér odohral za Salernitanu celý zápas/

Udinese Calcio – Spezia Calcio 2:3 (1:2)



Góly: 26. Molina, 90.+4 Nestorovski – 35. Verde, 45.+3 Gyasi, 47. Maggiore

Hellas Verona – FC Turín 0:1 (0:1)



Gól: 19. Brekalo

Rím 14. mája (TASR) - Futbalisti US Salernitana v zostave so slovenským obrancom Norbertom Gyömbérom remizovali v sobotnom dueli 37. kola Serie A na ihrisku Empoli 1:1 a definitívne tak poslali Benátky po roku späť do druhej najvyššej súťaže.Salernitana je na 17. pozícii a Benátky na ňu z posledného miesta strácajú šesť bodov a majú horšiu vzájomnú bilanciu. V boji o záchranu mohla Salernitana získať v Empoli cenné víťazstvo, no Diego Perotti v 84. minúte za stavu 1:1 nepremenil penaltu.Futbalisti Spezie na lavičke so slovenským útočníkom Davidom Strelcom vyhrali na ihrisku Udinese 3:2.