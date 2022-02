Futbalisti na turnaji vymenia trávnik za hernú konzolu

Prehľad nominovaných hráčov:



ŠK Slovan Bratislava: David Hrnčár



Spartak Trnava: Marek Ujlaky



MFK Ružomberok: Samuel Šefčík



DAC D. Streda: Bálint Csóka (U19)



FK Senica: Lukáš Kučera



ŠKF Sereď: Roberto Dias



Zemplín Michalovce: Sebastian Gembický



AS Trenčín: Michal Kukučka



Tatran L. Mikuláš: Dominik Sváček



ViOn Z. Moravce: Martin Kovaľ



FK Pohronie: Patrik Blahút

Bratislava 2. februára (TASR) - Únia ligových klubov usporiada v nedeľu už tretí ročník obľúbeného turnaja e-Fortuna liga Challenge. Zapojí sa do neho 12 futbalistov z dvanástich tímov futbalovej Fortuna ligy.Ešte pred štartom jarnej časti najvyššej súťaže, ktorá sa naplno rozbehne 11. februára, sa uskutoční atraktívny turnaj v hre FIFA 22. Každý hráč bude reprezentovať svoj tím, pričom futbalisti budú hrať z domu online. Celý turnaj bude moderovaný a streamovaný na kanáli Twitch či na facebooku Fortuna ligy. Turnaj sa uskutoční v nedeľu od 15.00 h, pričom finále je na programe približne o 19.30 h. Exkluzívnym hosťom v štúdiu bude aj Timotej "Cristy“ Starinský, historicky prvý víťaz e-Fortuna ligy, ktorá sa uskutočnila v roku 2021 a Cristy hájil farby MFK Ružomberok.Pôjde už o 3. ročník turnaja. Víťazom prvého ročníka, ktorý sa uskutočnil pred dvoma rokmi, bol Dalibor Takáč z MFK Ružomberok, víťazom uplynulého ročníka sa stal Sidney Friede z DAC 1904. "“ uviedol v tlačovej správe Milan Ondruš z Únie ligových klubov.Podujatie má predovšetkým pobaviť, no cieľom je aj pomôcť. Víťaz turnaja si totiž odnesie prémiu vo výške 1000 eur, ktorú však musí venovať na dobrú vec, a to organizácii, ktorú si sám, resp. spolu s klubom vyberie. Dalibor Takáč tak mohol pomôcť Trojlístku v Ružomberku, Sidney Friede sa zasa rozhodol spolu s materským klubom DAC Dunajská Streda venovať prémiu organizácii Carissimi.Turnaj je súčasťou ešportového konceptu, s ktorým najvyššia futbalová liga pracuje už druhý rok. Aj tento rok bude e-Fortuna liga hľadať najlepšieho hráča FIFA 22 na Slovensku. Futbalisti budú hrať na konzolách Sony Playstation 4 alebo 5. Každý hráč si vyberie svoj obľúbený svetový tím, za ktorého odohrá celý turnaj. Na úvod sú naplánované základné skupiny. Do vyraďovacích bojov postúpia ďalej len víťazí skupín. Hrá sa v režime „kick-off overal 90“ vždy na jeden víťazný zápas (Overal 90 je herný režim a znamená, že tímy majú rovnakú úroveň - pozn.). V turnaji svieti aj jedno meno hráča, ktorý nemá skúsenosti s Fortuna ligou, Bálint Csóka je člen akadémie DAC Dunajská Streda a bude reprezentovať svoj klub.