Futbalisti Walesu sa víťazstvom nad Ukrajinou kvalifikovali na MS

Cardiff 6. júna (TASR) - Futbalisti Walesu sa po 64 rokoch opäť predstavia na majstrovstvách sveta. Miestenku na šampionát do Kataru si vybojovali nedeľným triumfom vo finále európskej baráže nad Ukrajinou 1:0. V Cardiffe o tom rozhodol vlastný gól kapitána hostí Andrija Jarmolenka. Wales štartoval na MS zatiaľ iba raz, v roku 1958 skončil vo štvrťfinále.



"Toto je najväčší výsledok v histórii waleského futbalu. Všetci sme neskutočne nadšení. Z tohto sa skladajú sny. Pracovali sme na tom, odkedy sa táto partia dala dokopy," povedal po zápase kapitán domácich Gareth Bale. Práve po jeho prudkom centri z priameho kopu v 34. minúte padol jediný gól stretnutia, keď Jarmolenko poslal loptu nešťastne hlavou za chrbát vlastného brankára.



Veľký podiel na postupe Walesu mal brankár Wayne Hennessey, ktorý zneškodnil deväť pokusov súpera. "Bol to môj najlepší výkon v reprezentačnom drese," hodnotil svoje vystúpenie Hennessey. Ukrajinci mali výraznejšie držanie lopty i viac streleckých pokusov, ale ani raz nedokázali prekonať defenzívu domácich. Šancu zmeniť to mohli ešte na konci prvého polčasu, no po kontroverznej situácii im arbitri penaltu nedopriali. Joe Allen vo vlastnej šestnástke váhal s odkopom, loptu mu zozadu zobral Jarmolenko a domáci hráč ho vzápätí zasiahol do kopačky. Napriek protestom hostí z toho pokutový kop nebol.



"Myslím si, že to bola jasná penalta," povedal pre špecializovaný portál caughtoffside.com o spornej situácii Mark Halsey, bývalý rozhodca Premier League."Ukrajina sa môže cítiť poškodená, vyrovnanie tesne pred prestávkou mohlo zmeniť vývoj zápasu. Bola to zjavná chyba a hoci pre rozhodcu je v reálnom čase niekedy ťažké vidieť incident presne, nerozumiem, prečo sa nezapojil VAR a neodporučil kontrolu situácie."



Kouč Walesu Robert Page vyzdvihol charakter tímu: "Zápas bol najmä o emóciách a nebolo ľahké to zvládnuť. V istých momentoch to bolo až príliš vypäté, ale vyrovnali sme sa s tým skvele. Tento tím má v sebe silu, chlapcom som mimoriadne veril, že dokážu urobiť tento posledný krok." V kabíne domácich po zápase striekalo šampanské. "Sen sa stal skutočnosťou," tešil sa obranca Ben Davies a jeho spoluhráč Connor Roberts pridal: "Nikdy som si ani nepomyslel, že budem vôbec hrať za reprezentáciu, takže postúpiť s Walesom na svetový šampionát je pre mňa niečo neuveriteľné."



Sklamanie Ukrajincov bolo po záverečnom hvizde obrovské, do ťažko skúšanej domoviny túžili priniesť trochu radosti. "Urobili sme všetko, čo sme mohli. Ľutovať môžeme iba to, že sme nedali gól. Taký je však šport, vyhral ten šťastnejší. Ani jednému hráčovi nič nevyčítam. Ak chcete niekoho kritizovať, kritizujte mňa. Keď mužstvo prehrá, jediný vinník je tréner," povedal podľa DPA ukrajinský kouč Oleksandr Petrakov. "Viete, čo sa deje na Ukrajine. V celej krajine zúri vojna, denne u nás zomierajú deti a ženy. Ruskí barbari ničia našu infraštruktúru, chcú nám ublížiť, ale my bránime svoju zem. Chceme len vašu podporu a chceme, aby ste pochopili, čo sa u nás doma deje." Sklamanie neskrýval hráč Manchestru City Oleksandr Zinčenko: "Nechali sme na ihrisku všetko. Brankár domácich podal neuveriteľný výkon, jeho zákroky z neho urobili muža zápasu."



Wales predĺžil domácu šnúru bez prehry na 19 zápasov, naposledy na jeho pôde uspelo Dánsko v novembri 2018. Na MS v Katare (21. novembra - 18. decembra 2022) sa predstaví v základnej B-skupine, jeho súpermi budú Anglicko, Irán a USA.