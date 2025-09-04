Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. september 2025Meniny má Rozália
Futbalisti Walesu zvíťazili v Kazachstane

Na snímke Kieffer Moore z Walesu sa teší z gólu. Foto: TASR/AP

Kazachstan má po štyroch odohraných dueloch tri body.

Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Futbalisti Walesu zvíťazili v Astane nad domácim Kazachstanom 1:0 vo štvrtkovom zápase J-skupiny kvalifikácie MS 2026. Jediný gól zápasu strelil v 24. minúte útočník Kieffer Moore. Wales má po polčase kvalifikácie desať bodov a v neúplnej tabuľke figuruje na prvom mieste.

Kazachstan má po štyroch odohraných dueloch tri body.



J-skupina:

Kazachstan - Wales 0:1 (0:1)

Gól: 24. Moore
