Futbalisti Walesu zvíťazili v Kazachstane
Kazachstan má po štyroch odohraných dueloch tri body.
Autor TASR
Bratislava 4. septembra (TASR) - Futbalisti Walesu zvíťazili v Astane nad domácim Kazachstanom 1:0 vo štvrtkovom zápase J-skupiny kvalifikácie MS 2026. Jediný gól zápasu strelil v 24. minúte útočník Kieffer Moore. Wales má po polčase kvalifikácie desať bodov a v neúplnej tabuľke figuruje na prvom mieste.
J-skupina:
Kazachstan - Wales 0:1 (0:1)
Gól: 24. Moore
