Futbalisti Zemplínu Michalovce sa opäť plného bodového zisku nedočkali

MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 1:1 (0:0)



Góly: 88. Marcin (z 11 m) – 82. Adang. ŽK: Jeřábek, Marcin, Van Kessel, Adekunle – Adang, ČK: 87. Stojčevski (Žilina).



Michalovce: Száraz - Volanakis, Pavúk (64. Adekunle), Šimamura, Marcin - Žofčák (65. Danko), Bahi, Jeřábek, Magda – Karasjuk, Van Kessel (86. Vaško)



Žilina: Belko - Minárik, Stojčevski, Ndjeungoue - Rusnák (90.+1 Leitner), Gidi, Adang, Bari (74. Javorček) - Essomba (46. Addo), Ďuriš - Jambor (74. Iľko)

MFK Skalica - FC Košice 1:0 (1:0)



Gól: 25. Smékal. ŽK: Golikov, Mizerák, Fabiš, Sovič (všetci Košice). Rozhodovali: Gemzický - Jekkel, Jánošík.



Skalica: Junas - A. Krčík, Ranko, Podhorín, Rudzan - Nagy, Mášik (70. Černek) - Gaži (88. Morong), Vlasko, Yao - Smékal (67. Špehar)



Košice: Kira - Fabiš, Liener (41. Turčák, 75. Petrák), Šindelář, Greššák, Mizerák – Faško, Golikov (41. Sovič), Gallovič, Anane (41. Vasiľ) - Lačný (67. Sagna)

Michalovce 7. októbra (TASR) - Futbalisti Zemplínu Michalovce sa ani v 10. kole Niké ligy nedočkali plného bodového zisku. V sobotňajšom stretnutí remizovali doma so Žilinou 1:1.Žilinčania sa v Michalovciach ujali vedenia v 82. minúte, keď zblízka dorazil loptu do siete Xavier Adang. Aspoň bod zariadil domácim v 88. minúte presnou strelou do vinkľa Matúš Marcin. To už hrali hostia minútu bez vylúčeného Andreja Stojčevského. Michalovčania remizovali druhýkrát za sebou a na konte majú tri body. Žilinčania po dobrom štarte do sezóny nedokázali zabrať naplno v troch z uplynulých štyroch duelov.Futbalisti FC Košice nezískali v Niké lige bod už v piatom stretnutí v sérii. V sobotnom zápase 10. kola prehrali na trávniku Skalice 0:1.O jediný gól duelu sa postaral v 25. min Daniel Smékal, ktorý sa dostal k odrazenej lopte a dokázal ju dostať do siete. Záhoráci prerušili sériu troch prehier a pripísali si tretie víťazstvo v sezóne. Na konte majú 10 bodov, o tri viac ako ich súper z Košíc.