Futbalisti Žiliny remizovali na ihrisku Michaloviec

MFK Zemplín Michalovce - MŠK Žilina 1:1 (0:0)



Góly: 54. Adekunle - 81. Prokop. Rozhodcovia: Marhefka – Straka, Vitko, ŽK: Musák, Šimko - Bile, Ndjeungoue, Gidi, Bari, Prokop, 1384 divákov



Michalovce: Sahinovič – Taraduda, Dzocenidze, Volanakis, Bahi – Musák (73. Ramos), Zubairu (85. Makrygiannis) – Šimko, Danko (73. Šimamura), Adekunle (73. Žulevič) – Marcin



Žilina: Belko – Minárik, Hubočan, Ndjeungoue – Pekarík (42. Kopásek), Gidi, Káčer (58. Sauer), Bari – Kaprálik (81. Prokop), Bile, Ďuriš (59. Iľko)

ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica 3:1 (3:0)



Gól: 14. a 45.+1 Strelec, 41. Kopas (vlastný) - 50. Yao. Rozhodovali: Gemzický - Košecký, Kuba, ŽK: Savvidis - Matejov, Ravas, 5532 divákov



Slovan: Takáč - Blackman (70. Kašia), Bajrič, Voet, Medveděv - Ignatenko, Mustafič (80. Tolič) - Gajdoš (65. Savvidis) - Barseghjan, Strelec (80. Metsoko), Mak (65. Marcelli)



Skalica: Junas - Krčík, Hradecký, Kopas, Morong - Nagy, Mášik (85. Hollý) - Matejov (59. Gaži), Alves (46. Ravas), Yao (76. Fábry) - Jibril (46. Leginus)

AS Trenčín - MFK Ružomberok 0:0



Rozhodovali: Ziemba - Zemko, Bobko, ŽK: Uchegbu, Mikulaj, Bariš - Köstl, Lavrinčík, Tučný, 1091 divákov



Trenčín: Sláviček - Pávek (67. Hájovský), Bondarenko, Skovajsa, Holúbek - Ben Sallam – Ibrahim, Bariš - Sunday (62. Fiala), Donkor (55. Mikulaj), Uchegbu (67. Suleiman)



Ružomberok: Ťapaj - Gabriel, Köstl, Malý - Chobot (77. Madleňák), Lavrinčík, Múdry, Selecký (77. Boďa) - Hladík (72. Domonkos), Huf (56. Tučný), Chrien

Michalovce 9. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina remizovali v sobotňajšom stretnutí 14. kola Niké ligy na ihrisku MFK Zemplín Michalovce 1:1. Domáci síce viedli po góle nigérijského krídelníka Issa Adekunleho, no striedajúci Lukáš Prokop zariadil deľbu bodov. Mužstvo Michalo Ščasného neodčinilo prehru z Ružomberka, patrí mu 2. miesto so štvorbodovou stratou na vedúci Slovan, ktorý má zápas k dobru. Michalovce sú na 7. priečke.Hostia zahrozili po štvrťhodine hry, ale strelu Miroslava Káčera zneškodnil brankár Muhamed Sahinovič. Michalovce krátko na to reagovali šancou Stanislava Danka, ktorý sa uvoľnil v šestnástke, no Ľubomíra Belko vytiahol dôležitý zákrok nohou. Po prestávke sa presadili domáci. Dankovu strelu zblokovali súperovi obrancovia, ale lopta sa dostala k Issaovi Adekunleovi, ktorý hlavičkou prekonal Belka. Žilinčania sa dočkali v 81. minúte, Prokop skóroval krátko po príchode na ihrisko a ozdobil gólom svoju ligovú premiéru. Situáciu ešte preskúmal systém VAR. Favorizovaní hostia napriek prevahe v závere nepridali druhý presný zásah.V 41. minúte sa zranil pravý obranca hostí Peter Pekarík, ktorý sa držal za pravý zadný stehenný sval. Tridsaťosemročný skúsený reprezentant figuruje v nominácii Francesca Calzonu na zápasy Ligy národov vo Švédsku (16.11.) a proti Estónsku (19.11.)Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v sobotnom zápase 14. kola Niké ligy nad Skalicou 3:1. Úradujúci majstri tak zvýšili na čele tabuľky náskok pred Žilinou priebežne na štyri body. "" hrali súbežne stretnutie v Michalovciach, po ktorého skončení budú mať o zápas viac ako Slovan.V prvom polčase bol na Tehelnom poli tlak na oboch stranách ihriska, no väčšie šance mal Slovan, ktorý držal aj brankár Dominik Takáč. Po otváracom góle domáceho Davida Strelca bol dlhšie stav 1:0, no "" ťažili z hernej prevahy pred prestávkou. Víťazný gól bol vlastný s výrazným podielom Róberta Maka a chvíľu na to sa druhýkrát presadil Strelec. Hostia v polčase vystriedali dvoch hráčov v ofenzíve a v 50. minúte sa presadil Yann Yao, no kontaktný gól neprišiel.Futbalisti AS Trenčín a MFK Ružomberok sa v sobotňajšom stretnutí 14. kola Niké ligy rozišli po bezgólovej remíze. Trenčania nespoznali pocit víťazstva už v treťom stretnutí za sebou. Ružomberčania nenadviazali na triumf nad Žilinou z minulého kola. Najväčšiu šancu skórovať mal v 26. minúte Ján Hladík v drese Liptákov, no nepremenil pokutový kop.