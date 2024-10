Futbalisti Žiliny remizovali s Podbrezovou a udržali sa na čele

MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 2:2 (1:1) Góly: 31. Sauer, 85. Iľko - 15. Smékal, 90+2. Depetris. ŽK: Depetris (POD). Rozhodovali: Kráľovič - Pozor, Štofik. 1982 divákov.



Zostavy:



MŠK Žilina: Belko - Minárik, Hubočan, Ndjeungoue - Pekarík (62. Hranica), Gidi, Káčer (62. Iľko), Bari (62. Kopásek) - Bile (86. F. Kóša), Sauer, Ďuriš



Podbrezová: Danko - Koštrna, Oravec (68. Mrva), Markovič - Slávik (60. Ďatko), Paraj (87. Deml), Š. Faško (46. Chyla), Sanusi - Galčík (87. Depetris), Smékal, Yirajang

MFK Dukla Banská Bystrica – MFK Ružomberok 2:1 (2:0)



Góly: 20. Rymarenko, 35. Hlinka – 47. Huf. Rozhodovali: Dzivjak – Vass, Juhos. ŽK: Záhumenský, Malec, Mensah, Považanec – Luterán. ČK: 55. Záhumenský po 2 ŽK a 56. Bažík (tréner B. Bystrice), 1062 divákov



B. Bystrica: Mich. Trnovský – Mensah, Willwéber, Migaľa – Šikula (90+3 Klimpl), B. Ľupták (83. Hanes), Hlinka, Záhumenský – Pišoja, Malec (74. Slebodník), Rymarenko (83. Považanec)



Ružomberok: Ťapaj (35. Luksch) – Gabriel, Köstl (80. Boďa), Malý – Luterán, Lavrinčík, Múdry (46. Domonkos), Madleňák (46. Huf) – Hladík, Chrien, Tučný (73. Chobot).

Žilina 26. októbra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina remizovali v 12. kole Niké ligy s Podbrezovou 2:2 a udržali si post lídra tabuľky. V 15. minúte Galčík poslal presný center na hlavu Daniela Smékala, ktorý dostal Podbrezovú do vedenia. Žilinčania po inkasovanom góle pôsobili nervózne, strácali lopty, no postupne znovu získali istotu a začali útočiť. V 31. minúte Bari našiel prihrávkou v šestnástke hostí Bileho, ten ešte loptu posunul voľnému Máriovi Sauerovi, ktorý strelou k ľavej žrdi Dankovej bránky vyrovnal na 1:1.Domáci išli do vedenia v 85. minúte, keď Mário Sauer presným centrom našiel na zadnej tyči Patrika Iľka, ktorý nikým nebránený poslal loptu do siete hostí. Tí následne prestriedali, vrhli všetky sily do útoku a odmenou im bolo vyrovnanie. V druhej minúte nadstaveného času Sanusi znovu na ľavej strane prešiel cez dvoch hráčov Žiliny, prihrávkou do stredu šestnástky Žiliny našiel presne Davida Depetrisa a skúsený argentínsko-slovenský útočník sa už nemohol pomýliť.V 12. kole futbalovej Niké ligy Banská Bystrica zdolala v derby cez kopec Ružomberok 2:1. Nad týmto súperom zvíťazila v najvyššej súťaži po dlhých desiatich rokoch. Liptáci nevyhrali štvrtý duel za sebou, keď nevyužili viac než 40 minútovú početnú výhodu o jedného hráča.Domáci nasadili netradične do útoku na pravú stranu Pišoju, ktorý mal do polčasu prsty v oboch góloch. Najprv presne prihral Rymarenkovi do vnútra šestnástky na pravačku a Ťapaj kapituloval. Potom zraneného Ťapaja vystriedal Luksch a ten okamžite vyťahoval loptu zo siete po ľavačke Hlinku bez prípravy, keď mu pozíciu za bielym bodom nachystali Záhumenský s Pišojom.Hostia na druhý polčas poslali Domonkosa s Hufom a hneď prv menovaný centroval druhému na hlavu a hoci Trnovský loptu vyrazil, z dorážky Huf znížIL. Bystričania hrali od 55. minúty bez vylúčeného Záhumenského a po ňom sa porúčal i tréner Bažík z lavičky na tribúnu. Liptáci prevahu i šance pod Urpínom nepretavili do vyrovnania a odišli domov bez bodu.