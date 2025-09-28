< sekcia Šport
Futbalisti Žiliny remizovali so Spartakom Trnava 2:2
TASR
Žilina 28. septembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina remizovali v nedeľňajšom súboji 9. kola Niké ligy so Spartakom Trnava 2:2, hoci viedli už 2:0. Domáci Michal Faško zaznamenal svoj piaty gól v sezóne, čím sa dotiahol na čelo tabuľky strelcov. Oba tímy majú na konte 16 bodov a zaostávajú o dva body za vedúcim Slovanom Bratislava, Trnava je druhá, Žilina vďaka horšiemu skóre tretia, no odohrala o zápas viac.
V priamom súboji o čelo ligového pelotónu domáci najskôr bez väčších problémov zvládli úvodný nápor Trnavy a neskôr začali hroziť z rýchlych kontier. V 23. minúte Bari poslal z ľavej strany center pred Freliha a Iľko pohodlne otvoril skóre. Duel mal výborné tempo i potrebnú emóciu, tú žilinskú ešte zvýšil v 69. minúte Faško - 2:0. Trnava však nezložila zbrane, o tri minúty neskôr vsietil spoza šestnástky kontaktný gól vydareným volejom Procházka. Spartak následne prebral dirigentskú taktovku zápasu a odmenou mu bol vyrovnávajúci gól Gonga v 85. minúte. V samom závere zápasu mohol o výhre hostí rozhodnúť Chorcheli, jeho hlavičku však Belko vyrazil.
Niké liga - 9. kolo:
MŠK Žilina - FC Spartak Trnava 2:2 (1:0)
Góly: 23. Iľko, 69. Faško - 72. Procházka, 85. Gong. Rozhodovali: Smolák - Hrmo, Roszbeck, ŽK: Stojsavljevič, Chorcheli, Mikovič (všetci Trnava), 4261 divákov.
MŠK Žilina: Belko - Pališčák, Minárik, Narimanidze - Kopásek (75. Hranica), Káčer, Adang, Bari (88. Florea) - M. Faško (88. Kaša), Iľko (75. Prokop), Ďatko (67. Roginič)
Spartak: Frelih - Koštrna, Nwadike, Stojsavljevič - Holík, Procházka, Moistsrapišvili, Jureškin (55. Gong) - Škrbo (55. Chorcheli), Paur (71. Kudlička), Mikovič
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Pavol Staňo, tréner MŠK Žilina: „Myslím si, že v prvom polčase sme pôsobili dobre aj na lopte, aj v prechodových fázach, vedeli sme, čo chceme hrať. V druhom polčase sme mali iný plán, chýbala nám trošku šťastia, trošku kvality, aby sme dali tretí gól. Po góle Trnavy hostia uverili, že môžu bodovať. Remízu treba brať, ale na druhej strane sme urobili veľa, aby sme vyhrali, no stál proti nám dobrý súper. Teší ma prvý polčas, na ten musíme v budúcnosti naviazať a vydržať 90 minút.“
Michal Ščasný, tréner Spartaka Trnava: „Opakujem sa už prakticky tretiu tlačovku. V prvom polčase bola Žilina jasne lepšia ako my takmer vo všetkých aspektoch - v agresivite, dôraze, kombináciách, rýchlosti, v prechodovej fáze do útoku. Nebol to výkon hodný Spartaka Trnava. Niektoré výkony si určite v tomto týždni rozoberieme, niektorí hráči musia pochopiť, za ktorý klub hrajú. V druhom polčase prišlo k zmene, naše chcenie a výborní fanúšikovia nás dotlačili k tomu, že sme ten zápas aspoň vyrovnali. Aj keď sme pred stretnutím chceli získať tri body, za priebeh a prvý polčas napokon bod s pokorou berieme. Musíme si ho vážiť, lebo Žilina má výborné mužstvo s výborným trénerom. “
