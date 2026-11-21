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Futbalisti Žiliny triumfovali Banskú Bystricu 2:0
V sychravom a chladnom počasí sa v prvom polčase hral v Žiline svižný futbal, ale gólových šanci bolo ako šafranu.
Autor TASR,aktualizované
Žilina 21. novemebra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v 15. kole Niké ligy v stredoslovenskom derby na domácom trávniku nad Duklou Banská Bystrica 2:0. Zverenci Vladimíra Veselého si po prvý raz v tejto sezóne udržali v zápase čisté konto.
V sychravom a chladnom počasí sa v prvom polčase hral v Žiline svižný futbal, ale gólových šanci bolo ako šafranu. Domáci, ktorí nastúpili s viacerými zmenami v základnej zostave, nedokázali prelomiť prehustenú obranu Dukly, hoci sa o to všemožne snažili. Zverenci Daniela Valacha sa sústredili na pozornú defenzívu a odmenou im bola polčasová remíza 0:0.
Do druhého polčasu nastúpili Žilinčania ešte ofenzívnejšie, skóre otvorili v 55. minúte, keď v základnej zostave MŠK debutujúci Marcus Traoré našiel centrom pred bránkou Dukly Daniela Hometa a španielsky útočník vsietil svoj piaty gól v aktuálnej sezóne. Dukla po inkasovanom góle otvorila hru, čo znamenalo viac šancí pre Žilinu. Nuž a tá to využila, pretože v 74. minúte zápasu Traore opäť centroval z ľavej strany, odrazená lopta našla kopačku striedajúceho Františka Kóšu a ten ju poslal za chrbát bezmocného Hrošša. Dukla v samom závere vsietila kontaktný gól po krásnej kombinácii Považanec - Ďuriš, ten však po asistencii VAR-u neplatil pre postavenie mimo hru.
V sychravom a chladnom počasí sa v prvom polčase hral v Žiline svižný futbal, ale gólových šanci bolo ako šafranu. Domáci, ktorí nastúpili s viacerými zmenami v základnej zostave, nedokázali prelomiť prehustenú obranu Dukly, hoci sa o to všemožne snažili. Zverenci Daniela Valacha sa sústredili na pozornú defenzívu a odmenou im bola polčasová remíza 0:0.
Do druhého polčasu nastúpili Žilinčania ešte ofenzívnejšie, skóre otvorili v 55. minúte, keď v základnej zostave MŠK debutujúci Marcus Traoré našiel centrom pred bránkou Dukly Daniela Hometa a španielsky útočník vsietil svoj piaty gól v aktuálnej sezóne. Dukla po inkasovanom góle otvorila hru, čo znamenalo viac šancí pre Žilinu. Nuž a tá to využila, pretože v 74. minúte zápasu Traore opäť centroval z ľavej strany, odrazená lopta našla kopačku striedajúceho Františka Kóšu a ten ju poslal za chrbát bezmocného Hrošša. Dukla v samom závere vsietila kontaktný gól po krásnej kombinácii Považanec - Ďuriš, ten však po asistencii VAR-u neplatil pre postavenie mimo hru.
Niké liga - 15. kolo:
MŠK Žilina - MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (0:0).
Góly: 55. Homet, 74. Kóša. ŽK: Homet, Minárik (obaja MŠK). Rozhodovali: Valent - Bednár, Vitko. 1339 divákov
MŠK Žilina: Šípoš - Roginič, Minárik, Narimanidze - Hranica (62. Iľko), Káčer (C), Bzdyl (78. Adang), Traoré - M. Faško (78. Florea), Homet, Bilalovič (62. F. Kóša).
MFK Dukla: Hroššo - Šikula, Bakaľa, Willwéber, Alabi - Považanec - Hanes (77. Kubala), V. Tóth (66. Szánthó), Richtárech (66. Gjorgievski), Polievka (C) (77. Slebodník) - M. Ďuriš.
MŠK Žilina - MFK Dukla Banská Bystrica 2:0 (0:0).
Góly: 55. Homet, 74. Kóša. ŽK: Homet, Minárik (obaja MŠK). Rozhodovali: Valent - Bednár, Vitko. 1339 divákov
MŠK Žilina: Šípoš - Roginič, Minárik, Narimanidze - Hranica (62. Iľko), Káčer (C), Bzdyl (78. Adang), Traoré - M. Faško (78. Florea), Homet, Bilalovič (62. F. Kóša).
MFK Dukla: Hroššo - Šikula, Bakaľa, Willwéber, Alabi - Považanec - Hanes (77. Kubala), V. Tóth (66. Szánthó), Richtárech (66. Gjorgievski), Polievka (C) (77. Slebodník) - M. Ďuriš.
hlasy:
Vladimír Veselý, tréner Žiliny: „Bystrica sa na nás veľmi dobre pripravila, vykrývala stred poľa. Nebol to náš ideálny výkon, bolo tam dosť nepresností, hlavne v prvom polčase. Som rád, že v druhom polčase sme to preklopili na našu stranu, využili sme protiútoky. Berieme tri body, čo je fajn, ale výkon by mal byť lepší.“
Daniel Valach, tréner Banskej Bystrice: „Samozrejme, z výsledku sme sklamaní. Snažili sme sa na zápas pripraviť čo najlepšie. Vieme o kvalite Žiliny, mali sme svoj odvážny plán, ako v defenzíve, tak aj v brejkoch. To sa nám však nedarilo tak, ako sme chceli. Náš výkon zniesol isté kritériá, zlepšenie hry tam je, ale chýba nám ešte kvalite v poslednej tretine ihriska. Potrebujeme tam viac agresivity, lepšiu početnosť a lepšie bežecké výkony. Gratulujem Žiline k výhre."
František Kóša, strelec druhého gólu Žiliny: „V prvom polčase Banská Bystrica dobre zatvárala stred ihriska a nedovolila nám našu hru. Druhý polčas sme zvládli lepšie a som rád, že som k tomu gólom dopomohol aj ja. Určite mi presný zásah pomôže aj po mentálnej stránke."
Lukáš Hroššo, brankár Banskej Bystrice: „Zápas mal dva rozdielné polčasy. V prvom sme hrali to, čo sme si pred zápasom povedali, možno nám chýbalo viac striel na bránku. V druhom polčase sme inkasovali z dvoch brejkov a už bolo ťažké sa z toho otriasť."
Vladimír Veselý, tréner Žiliny: „Bystrica sa na nás veľmi dobre pripravila, vykrývala stred poľa. Nebol to náš ideálny výkon, bolo tam dosť nepresností, hlavne v prvom polčase. Som rád, že v druhom polčase sme to preklopili na našu stranu, využili sme protiútoky. Berieme tri body, čo je fajn, ale výkon by mal byť lepší.“
Daniel Valach, tréner Banskej Bystrice: „Samozrejme, z výsledku sme sklamaní. Snažili sme sa na zápas pripraviť čo najlepšie. Vieme o kvalite Žiliny, mali sme svoj odvážny plán, ako v defenzíve, tak aj v brejkoch. To sa nám však nedarilo tak, ako sme chceli. Náš výkon zniesol isté kritériá, zlepšenie hry tam je, ale chýba nám ešte kvalite v poslednej tretine ihriska. Potrebujeme tam viac agresivity, lepšiu početnosť a lepšie bežecké výkony. Gratulujem Žiline k výhre."
František Kóša, strelec druhého gólu Žiliny: „V prvom polčase Banská Bystrica dobre zatvárala stred ihriska a nedovolila nám našu hru. Druhý polčas sme zvládli lepšie a som rád, že som k tomu gólom dopomohol aj ja. Určite mi presný zásah pomôže aj po mentálnej stránke."
Lukáš Hroššo, brankár Banskej Bystrice: „Zápas mal dva rozdielné polčasy. V prvom sme hrali to, čo sme si pred zápasom povedali, možno nám chýbalo viac striel na bránku. V druhom polčase sme inkasovali z dvoch brejkov a už bolo ťažké sa z toho otriasť."