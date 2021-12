Futbalisti Žiliny zvíťazili na trávniku Trenčína

AS Trenčín - MŠK Žilina 1:3 (0:0)



Góly: 74. Kadák - 48. a 61. Kaprálik, 77. Bičachčjan. Rozhodovali: Sedlák - Ferenc, Roszbeck, ŽK: Stojsavljevič, Slávik, Kozlovský (všetci Trenčín), bez divákov.



Trenčín: Kukučka – Slávik (69. Ibrahim), Jovičič, Stojsavljevič, Pirinen – Kadák, Lavrinčík (86. Kozlovský), Hollý (79. Letenay) – Gaži, Jendrišek (69. Tučný), Azango (79. Ghali)



Žilina: Belko – Rusnák, Kopas, Nemčík, Sluka (89. Anang) – Gono (70. Myslovič), Fazlagič, Bičachčjan – Jánošík, Iľko (90. Jambor), Kaprálik

MFK Ružomberok – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1 (0:1)



Góly: 87. Gerec - 30. Švec. ŽK: Gerec – Šefčík, Čonka. Rozhodovali: Ochotnický – Hrmo, Kuba, bez divákov.



Ružomberok: Krajčírik – Fabiš, Luka, Mojžiš, Selecký – Kochan – Šefčík (71. Gerec), Takáč, Regáli – Boďa, T. Bobček (56. Luterán).



Zlaté Moravce: Kira - Čögley, Tóth, Menich, Čonka – Bednár – Mondek, Sloboda, Kyziridis (88. Chren) – Gamboš (78. Ďubek), Švec (78. Kolesár).

FK Pohronie – FK Senica 0:1 (0:0)



Gól: 54. Niarchos. Rozhodovali: Prešinský – Ádám, Košecký. ŽK: Lásik – Šumbera, Svoboda, bez divákov.



Pohronie: Slančík – Mazan, Štrba, Čmovš, Záhumenský – M. Adamec (65. Ladji), Lásik, Šmatlák – Blahút, Lačný, Badolo.



Senica: Ravas – Svoboda (46. F. Buchel), Gáč, Pavlík, Twardek – Halabrín, Šumbera – Repa, Jurdík (72. Egy Vikri), Oršula (72. J. Buchel) – Niarchos (90+1 Koprna).

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - ŠKF Orion Tip Sereď 1:1 (1:1)



Góly: 25. Laura – 15. Yao. ŽK: Bartoš, Gerát, Pintér – A. Kadlec, Ljubičić, Haša, ozhodcovia: Ruc – Weiss, Jánošík, bez divákov



MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Luksch – A. Krčík, Hranáč, Pintér, Kotora – Gerát, Václavik – Laura, Bartoš (C), Flak – Voško.



ŠKF Orion Tip Sereď: A. Kadlec (63. Radić), Ljubičić, Dias (C), Jureškin – Iglesias (90. Machuča), Potoma (90. Kříž) – Morong, Haša, Yao (46. Popović) – Mićin (55. Gatarić).

Trenčín 11. decembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotňajšom zápase 18. kola Fortuna ligy na trávniku AS Trenčín 3:1. Aj vďaka dvom gólom Adriána Kaprálika si upevnili 5. priečku v tabuľke a ukončili trojzápasové čakanie na víťazstvo. Trenčín, ktorý po odvolaní Petra Hlinku viedol z lavičky Juraj Ančic, prehral štvrtý duel za sebou. V tabuľke mu patrí 8. priečka.Žilinčania vstúpili do stretnutia aktívne. V dobrých príležitostiach sa ocitli Jánošík a Rusnák, ale pred Kukučkom neuspeli. V 22. minúte bol blízko ku gólu Kaprálik, ktorý krížnou strelou tesne minul pravú žrď trenčianskej bránky. Domáci odpovedali pokusom Jendrišeka, Belko ukázal výborné reflexy a loptu vyrazil. V závere prvého polčasu Bičachčjan netrafil v dobrej pozícii bránku a mužstvá išli do kabín za bezgólového stavu.Ten sa v 48. minúte podarilo zmeniť hosťom. Bičachčjan posadil loptu na hranicu malého vápna presne na hlavu Kaprálika - 0:1. Ten istý hráč mohol onedlho zvýšiť náskok "", no Kukučka jeho strelu bravúrne vytlačil na roh. Kaprálik bol pri chuti a po hodine hry pridal svoj druhý gól v zápase a celkovo tretí v tomto ligovom ročníku. Útočník MŠK sa opäť presadil hlavou po centri Kopasa, ktorý ho našiel na zadnej žrdi - 0:2. Trenčania nezložili zbrane, v 74. minúte Kadák parádne vymietol ľavý horný roh žilinskej bránky. Nádej domáceho tímu na bodový zisk však žila iba krátko. Bičachčjan už o tri minúty vrátil MŠK dvojgólový náskok, keď skóroval aj s prispením teču Jovičiča. V závere Kopas vyhlavičkoval z bránkovej čiary pokus Ibrahima a AS sa k záverečnému tlaku nedostal.Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v 18. kole Fortuna ligy s FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1.V 6. min. sa do lopty tesne za domácou šestnástkou oprel Kyziridis a Krajčírik strelecký pokus vytesnil na roh. V 18. min. mal na druhej strane plné ruky práce Kira, keď z osemnástich metrov dobre vypálil Takáč. Ešte väčšie umenie musel gólman ViOn-u vytiahnuť o šesť minút neskôr, keď ratoval svoj tím pri šanci Boďu, ktorého pred bránou našiel Fabiš. V 30. min. sa už, ale na opačnom póle ihriska, menilo skóre, keď po prihrávke Slobodu, skóroval Švec. Liptáci potom zvýšili obrátky, tlačili sa dopredu, ale do prestávky si žiadnu príležitosť na zmenu stavu nevypracovali, keď na kompaktnú obranu súpera nedokázali nájsť recept. Hneď po otvorení druhej polky, pred bránou MFK osamotený Kyziridis pálil z prvej, ale v neľahkej pozícii mu strela absolútne nesadla. Ružomberok mal potom zápasové opraty vo svojich rukách, lenže zväčša jeho úsilie končilo len pred pokutovým územím Moravčanov, ktoré prehusťovali priestor a mysleli predovšetkým na kvalitnú defenzívu. V 77. min. po páde prenikajúceho Gereca v šestnástke ViOn - u hlavný rozhodca Ochotnický nariadil pokutový kop proti Zlatým Moravciam, ktorý potom po dlhšej diskusii s hráčmi hostí a so svojim asistentom Hrmom odvolal. V 87. sa Ružomberčania predsa dočkali vyrovnania, po prihrávke Fabiša.Futbalisti FK Pohronie prehrali v 18. kole Fortuna ligy s FK Senica 0:1.V Žiari nad Hronom stihli pripraviť ihrisko tak, aby sa duel mohol odohrať. V prvom polčase sa lepšie prispôsobili náročnému terénu domáci futbalisti. Mali viac z hry, ale nedostávali sa do šancí. Defenzíva hostí bola pozorná. Postrážila si aj viaceré rohové kopy súpera, avšak v 29. minúte predsa len chybovala. Lačného zblokovaný pokus musel riešiť brankár Ravas, ktorému lopta vypadla a následne Šumbera ňou zahral v šestnástke rukou. Rozhodca teda nariadil penaltu. Loptu si na biely bod postavil kapitán Mazan a poslal ju vzápätí nad brvno. Tento moment futbalistov Pohronia rozhodil, iniciatívu prevzali Seničania, no do gólových príležitostí sa ani oni nedostávali. Na konci polčasu mal na opačnej strane slušnú možnosť Záhumenský, keď jeho krížna strela spoza šestnástky minula ľavú žrď.Do druhého polčasu lepšie vstúpili domáci. Najprv sa neujala hlavička Lásika a potom po strele Šmatláka Pavlík loptu zblokoval tak, že padala pod brvno, Ravas ju s problémami vytlačil na roh. Zahrmelo napokon na druhej strane. Niarchos sa v 54. minúte šikovne preštrikoval dopredu, v súboji jeden na jedného sa presadil proti Čmovšovi a v páde oblúčikom zakončil do odkrytej časti bránky ponad márne zasahujúceho Slančíka – 0:1. Pohronie po góle ešte viac zvýšilo aktivitu. Po hodine hry Šmatlák strieľal zvnútra šestnástky, ale výborným a pohotovým zákrokom sa prezentoval opäť Ravas. Ten likvidoval i ďalšie koncovky Badola či Blahúta, pomohla mu aj obrana pri strelách Lačného a Šmatláka. V 77. minúte sa Badolo pekne obtočil okolo Pavlíka, dobre vystrelil, no brankár ´Záhorákov´ pre zmenu nohou vytesnil loptu mimo ľavej žrde. V závere si Senica tesné vedenie postrážila, futbalisti spod Šibeničného vrchu tak zaknihovali piatu ligovú prehru v rade.Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš remizovali v 18. kole Fortuna ligy s ŠKF Orion Tip Sereď 1:1.Predposlední Liptáci nevyhrali od konca októbra a v sobotu sa na domácom ihrisku v Poprade proti nim postavila rozbehnutá Sereď. Hru od začiatku poznačilo chladné a sychravé počasie pod Tatrami. Do vedenia šli ako prví hostia. V 15. minúte si centrovanú loptu Privata Yaoa nešťastne zrazil do vlastnej siete Krčík, Luksch už na zmenu smeru lopty nedokázal zareagovať. Domácich smolný gól nezložil. V 19. minúte nebezpečne hlavičkoval Voško, brankár hostí Chudý vytiahol prvý zo svojich pohotových zákrokov. O dve minúty neskôr mohol na opačnej strane pridať druhý gól Yao, jeho strela zblízka skončila iba na bočnej sieti Lukschovej bránky. V 25. minúte sa Liptáci dočkali vyrovnania. V behu si prihrávku z hĺbky vlastnej polovice prebral Laura, ktorý využil pošmyknutie Chudého a poslal loptu do siete. Vzápätí nebezpečne z vyše 20-metrovej vzdialenosti pohrozil Voško, tentokrát bol brankár Serede pozorný.Na atraktívny útočný futbal mužstvá po návrate z prestávky nenadviazali. V úvode druhého polčasu za domácich pohrozil kapitán Bartoš tvrdou strelou, ktorú ale Chudý vyrazil. Následnú dorážku zmaril jeho spoluhráč Ljubičič, ktorý si pri odkope takmer strelil vlastný gól. Na ďalšiu súvislejšiu akciu sa čakalo do 75. minúty. Hosťujúci Popovič vyslal z diaľky tvrdý projektil, s ktorým si Luksch s vypätím všetkých síl poradil. Z následného rohového kopu sa hlavou presadil naskakujúci Haša. Proti jeho zakončeniu predviedol brankár Liptovského Mikuláša zákrok zápasu. Záver zápasu sa niesol v nervóznom duchu. Domáci sa napriek snahe do vážnejšej šance už nedostali.