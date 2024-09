Futbalisti Žiliny zvíťazili nad Skalicou

MŠK Žilina - MFK Skalica 3:2 (1:1)



Góly: 54. a 66. Kaprálik, 45.+5 Alijagič - 44. Podhorin (z 11 m), 72. Matějov. Rozhodovali: Micheľ – Štrbo, Straka, ŽK: Hubočan, Gidi - Mášik, Černek, ČK: 78. Krčík (Skalica), 1399 divákov.



MŠK Žilina: Belko - Minárik, Hubočan, Ndjeungoue - Hranica (86. Kopásek), Gidi, Káčer (90.+2 M. Sauer), Bari (86. Badjie) - Kaprálik, Alijagič (67. Bile), Ďuriš (67. Iľko)



MFK Skalica: Junas - A. Krčík, Hradecký, Podhorín, Černek - Mášik (80. Hollý), M. Nagy (45. A. Kopas) - Gaži, (54. Leginus), Alves (54. Jibril), Matějov (80. Yao) - Fábry

MFK Dukla Banská Bystrica - KFC Komárno 2:3 (1:1)



Góly: 11. Godál, 84. Rymarenko (z 11 m) – 18. a 86. Šmehyl, 90.+1 Ganbold. Rozhodovali: Kráľovič – Vitko, Pacák, ŽK: Veselovský, Willwéber - Ganbold, 1022 divákov.



Banská Bystrica: Rehák – Klimpl (69. Migaľa), Godál, Willwéber – Šikula, Richtárech, Hlinka, Záhumenský – Slebodník (46. Veselovský), Malec (78. Brenkus), Rymarenko



Komárno: Trefil – Diviš, Pillár, Rudzan, Sluka (72. Ganbold) – Ožvolda (64. T. Németh), Žák – Šmehyl, Špyrka (87. T. Tóth), Tamás (72. Špalek) – Voleský (87. Bayemi)

MFK Zemplín Michalovce - AS Trenčín 1:1 (1:0)



Góly: 16. Kyziridis - 53. Ibrahim, ŽK: Bednár, Ikoba - Djerlek, Bariš, Ibrahim, Bondarenko, Bagin. Rozhodovali: Očenáš - Ferenc, Kuba, 786 divákov.



Michalovce: P. Lukáč - L. Šimko, Dzotsenidze, Taraduda, Bahi - Bednár - Marcin (66. van Kessel), Zubairu, Kyziridis (80. Pačinda) - S. Danko (66. Šimamura), Acosta (66. Ikoba)



Trenčín: Katič - Bagin, Bondarenko, Stojsavljevič, Skovajsa - Bariš - Ibrahim (69. Hájovský), Djerlek (69. Donkor) - Sunday (69. Šefčík), Emeka (81. Mikulaj), Uchegbu (88. Suleiman)

Žilina 14. septembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina zvíťazili v sobotnom stretnutí 7. kola Niké ligy nad MFK Skalica 3:2. Dosiahli tretí triumf za sebou a posunuli sa priebežne na čelo tabuľky o dva body pred Slovan Bratislava, úradujúceho majstra však čakal o 20.30 h šláger v Dunajskej Strede.Skaličania odohrali prvý zápas pod vedením nového trénera Davida Oulehlu. Dvomi gólmi oslávil jubilejný stý duel v najvyššej slovenskej súťaži žilinský útočník Adrián Kaprálik. Skalica stále čaká na prvé tohtosezónne víťazstvo, s tromi bodmi zostáva na poslednom 12. mieste tabuľky.Futbalisti MFK Dukla Banská Bystrica prehrali v sobotnom stretnutí 7. kola Niké ligy doma s KFC Komárno 2:3. Na víťazstvo čakajú už štyri zápasy a patrí im piate miesto v tabuľke. Tím z juhu Slovenska vyhral druhý duel v sezóne a posunul sa na deviatu priečku.Komárno hralo od začiatku aj s novou posilou Žákom a druhý novic Špalek sa predstavil ako striedajúci hráč v druhom polčase. Bystričanom chýbal nečakane Pišoja. Duel sa začal za mierneho dažďa, ktorý po pár minútach ustál. Veľkú šancu nevyužil domáci Malec zoči – voči Trefilovi, no skóre potom otvoril hlavou Godál po centri Rymarenka, keď loptu nadvihol hosťujúci Sluka. Komárno vyrovnalo v 18. minúte po zlom vybehnutí Reháka, keď Tamás bol pri lopte skôr a cez Žáka a Špyrku zakončil z 15 m nekompromisne Šmehyl. Nováčik mohol už v upršanom závere polčasu i viesť, ale Rehák vytiahol famózne zákroky po hlavičke Pillára a strele Tamása. V druhom polčase už nepršalo a hneď dve šance nevyužil Šmyhal. Po ruke Klimpla sa z penalty mýlil aj Špyrka. Bystričania v závere dostali cez VAR tiež penaltu a z nej sa už za silného dažďa presadil nekompromisne strelou pod brvno Rymarenko. Lenže hostia odpovedali o dve minúty strelou Šmyhala spoza šestnástky, ktorú si zrazili do vlastnej brány Willwéber s Godálom. V nadstavenom čase po rýchlej akcii Bayemiho z ľavej strany rozhodol o výhre KFC zblízka Ganbold.: "Futbalisti Michaloviec zaznamenali štvrtú remízu v prebiehajúcej sezóne Niké ligy. V sobotnom stretnutí 7. kola proti AS Trenčín viedli od 16. minúty zásluhou Alexandrosa Kyziridisa, no po zmene strán upravil na konečných 1:1 Rahim Ibrahim.V úvode zápasu nechýbala aktivita ani na jednej strane. Gól prišiel po štvrťhodine hry, keď Kyziridis využil chybu Samuela Bagina a Andriju Katiča prekonal strelou ku vzdialenejšej žrdi. Strelecky aktívnejší však boli hostia. Pred koncom prvého polčasu domácich niekoľkokrát zachránil brankár Patrik Lukáč, ale po zmene strán už na hlavičku Ibrahima nestačil - 1:1. Napriek niekoľkým šancám oboch mužstiev sa už skóre nezmenilo.