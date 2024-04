Futbalisti Zlaté Moravce-Vráble zostúpia do druhej najvyššej súťaže

AS Trenčín - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 4:0 (2:0)



Góly: 31. a 45.+1 Ibrahim (druhý z 11 m), 54. Kupusovič, 84. Gajdoš. Rozhodovali: Choreň – Kuba, Juhos, ŽK: Kuzma (Z. Moravce), 749 divákov.



AS Trenčín: Vozinha – Kmeť, Bondarenko, Skovajsa, Kozlovský – Bariš (72. Hájovský) – Djerlek (72. Emeka), Gajdoš (85. Ben Sallam) – Kupusovič (80. Akila), Ibrahim, Sunday (72. Uchegbu)



FC ViOn Zlaté Moravce: Richter – Suľa, Gono, R. Nagy, Jinjolava – Nonikašvili (59. Balič), Dramé (69. Moško) – Tabatadze (80. Majdan) – Balaj (69. M. Švec), Kuzma (59. Dulay), Mészáros

FC Košice - MFK Skalica 1:2 (0:1)



Góly: 90.+1 Jones - 27. Matejov, 82. Podhorin (11 m). Rozhodovali: Očenáš - Pozor, Vorel, ŽK: Obounet, Faško, Innnocenti - Matejov, Sobczyk, Nagy, Podhorin, Smékal, Junas 2582 divákov



Košice: Kira - Fabiš, Šindelář, Gorosito, Innocenti, Davis (77. Petrák) - Hočko, Faško, Gallovič (67. Jones) - Obounet, Medved



Skalica: Junas - Krčík, Hrádecký, Podhorin, Černek - Nagy (70. Ranko), Mášik - Morong (89. Gaži), Sobczyk (58. Haša), Matejov (58. Dani Alves) - Smékal

MFK Dukla Banská Bystrica – MFK Zemplín Michalovce 0:1 (0:0)



Gól: 84. van Kessel. Rozhodovali: Kráľovič – Ferenc, Roszbeck. ŽK: Hlinka - Magda, 1083 divákov.



Banská Bystrica: Trnovský - Mensah, Willwéber, Migaľa (46. Považanec) – Pišoja, Richtárech, Hlinka, Záhumenský (80. Hanes) – Slebodník (61. Marquinho), Depetris (61. Veselovský), Rymarenko



Michalovce: Frelih – Magda, Dzotsenidze, Volanakis, Bahi – Vaško, Karasjuk – Arevalo (87. L. Jánošík), Žofčák (36. L. Šimko), van Kessel – Niarchos (87. Bednár)

Trenčín 13. apríla (TASR) - Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble po sezóne zostúpia do druhej najvyššej súťaže. V sobotnom zápase 5. kola nadstavbovej časti Niké ligy prehrali na pôde AS Trenčín hladko 0:4 a skončia tak v tabuľke s určitosťou na 12. mieste. Päť kôl pred koncom súťaže strácajú v skupine o udržanie sa na dvojicu Michalovce - Košice už nedostihnuteľných 16 bodov. AS ukončil sériu siedmich zápasov bez víťazstva a pripísal si prvý triumf v nadstavbe, vďaka ktorému si upevnil ôsmu priečku.Trenčania od úvodu dominovali a už do prestávky si vytvorili dvojgólový náskok. O oba presné zásahy sa postaral aktívny Ibrahim, najprv namieril presne spoza šestnástky a pred druhým gólom vybojoval penaltu, ktorú následne aj sám premenil. Hostia sa na domácu polovicu poriadne ani nedostali, raz trafili bočnú sieť, ale inak mal brankár Vozinha málo práce. V druhom dejstve zvýšil na 3:0 Kupusovič, ktorý z rohu šestnástky napálil loptu presne do pravého horného rohu. Štvrtý gól mohol pridať Djerlek, no z dobrej pozície prestrelil bránu. Triumf domácich spečatil až v 84. minúte Gajdoš.Futbalisti MFK Skalica zvíťazil na FC Košice 2:1 v sobotňajšom zápase 5. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige. Upevnili si tým priebežné 9. miesto v celkovej tabuľke a dosiahli štvrtý zápas po sebe bez prehry. Košičania spadli na priebežnú 11. priečku znamenajúcu baráž o skóre za Michalovcami, ktoré zvíťazili v Banskej Bystrici 1:0.Domáci začali aktívne a už po úvodnom výkope rozvinuli ofenzívnu akciu, po ktorej brankár Junas vyrazil technickú strelu Faška na roh. Brankár hostí podržal svoj tím aj v 25 minúte, keď zneškodnil strelu Fabiša z priameho kopu a krátko na to si poradil aj s pokusom Obouneta. Košičania mali v prvom polčase viac z hry, no od 27. minúty prehrávali. Po Junasovom výkope sa lopta cez Smékala a Moronga dostala k Matejovovi, ktorý strelou z viac než 20 metrov prekonal Kiru - 0:1. V 44. minúte mohol Smékal potrestať chybu Kiru, no netrafil do priestoru bránky.Ani v druhom dejstve nebola núdza o gólové príležitosti. V jeho úvode sa Košičania dostali do viacerých nádejných situácií, ale viackrát zlyhali vo finálnej fáze. Brankára hostí Junasa v 55. minúte neprekonal Faško a o desať minút Obounet trafil žŕdku jeho bránky. Konštrukciu trafili aj hostia, keď hlavičkoval Podhorin v 72. minúte. V 81. minúte Jones fauloval v šestnástke Alvesa a Podhorin z penalty zvýšil na 0:2. Košičania sa gólu dočkali až v úvode nadstaveného času. Jones odčinil svoj faul, keď spracoval center, Černek ho nezastavil a krížnou strelou prekonal Junasa - 1:2. V závere pribudlo nervozity na oboch stranách, Košičania sa snažili o vyrovnanie, ale Skaličanov už nezaskočili.V 5. kole nadstavby o udržanie sa vo futbalovej Niké lige Banská Bystrica prehrala s Michalovcami 0:1, keď znovu nastúpila bez zraneného kapitána Polievku. Zemplínčania neprehrali siedmy duel v rade a brankár Frelih neinkasoval už 520 minút.V prvom polčase boli aktívnejší hostia, ale strelám Žofčáka, van Kessela a Arevala chýbala presnejšia muška. Po pol hodine sa navyše zranil michalovský kapitán Žofčák, ktorý v stredu oslávil 41. narodeniny. Domáci mali do polčasu iba jednu šancu, osamotený Hlinka v päťke trestuhodne hlavičkoval vedľa bránky. Po zmene strán ubudlo príležitostí, o niečo viac ich mali Zemplínčania a napokon strelili gól v 84. minúte, keď sa z ľavej strany šestnástky presadil peknou obaľovačkou van Kessel.