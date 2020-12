Futbalistka Morganová nezostane v Tottenhame, vracia sa domov

Londýn 21. decembra (TASR) - Dvojnásobná majsterka sveta a olympijská víťazka vo futbale Alex Morganová nedokončí sezónu v anglickom Tottenhame a rozhodla sa pre návrat domov do USA.



Tridsaťjedenročná útočníčka odohrala v drese londýnskeho klubu len päť zápasov, v ktorých strelila dva góly. Jedna z najlepších futbalistiek na svete sa na trávniky vrátila po májovom pôrode dcéry, ale nedostala sa do ideálnej formy.



"Navždy zostanem vďačná klubu, spoluhráčkam, aj fanúšikom Spurs za to, ako sa o mňa a moju rodinu starali," povedala Morganová podľa agentúry AP. "Od prvého momentu, keď som prišla do Londýna, som cítila, že Tottenham je špičkový klub a má všetko perfektne zorganizované. Ďakujem všetkým," dodala 170-násobná reprezentantka USA, ktorá má zlaté medaily z OH 2012 aj MS 2015 a 2019.