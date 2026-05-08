Futbalistky Myjavy získali štvrtýkrát za sebou Slovenský pohár
Autor TASR,aktualizované
Senec 8. mája (TASR) - Futbalistky Spartaka Myjava získali štvrtýkrát za sebou Slovenský pohár. V piatkovom finále 18. ročníka v NTC v Senci zdolali Slovan Bratislava jednoznačne 3:0. Góly Spartaka strelili Eliška Dvořáková, Radoslava Jacenková a v druhom polčase Andrea Bogorová.
Myjavčanky sa štvrtým prvenstvom osamostatnili na druhom mieste historickej tabuľky víťazov SP, keď sa odpútali od Partizána Bardejov (3). Slovan nepridal do zbierky svoju siedmu pohárovú trofej, ale so šiestimi triumfami v rokoch 2009, 2011, 2012, 2013, 2018 a 2022 je stále najúspešnejší klub súťaže.
Hráčky Spartaka mali od úvodu navrch, v 12. minúte po rohovom kope najlepšie zareagovala na odrazenú loptu Dvořáková a poslala „kopaničiarky“ do vedenia. O desať minút neskôr mohla zvýšiť vedenie Katarína Vredíková, no tiesnená z päťky prekopla bránu. Vyšlo to až v 33. minúte Jacenkovej, ktorá tečovanou strelou upravila na 2:0. Nádeje Slovana na víťazstvo definitívne zhasla po zmene strán Bogorová, ktorá sa v 54. minúte presadila po rohovom kope a strelila tretí gól Myjavy. Slovanistky v 79. minúte reklamovali ruku Majy Dimitrijevičovej v šestnástke súpera, ale penalta sa nekopala. V samom závere dokázali „belasé“ ešte dvakrát trafiť brvno, výsledok sa však už nezmenil.
hlasy po zápase /zdroj: futbalnet.tv/:
Iveta Neveďalová, trénerka Spartaka: „Sedemdesiat minút sme to mali pod kontrolou, dominovali sme, potom sily trochu ubudli. Slovan bol silný najmä zo štandardiek, ale vyhrali sme 3:0 a cieľ sme si splnili. Dali sme si pozor na štandardné situácie súpera, naopak, dokázali sme po rohových kopoch skórovať. Baby si to zaslúžili, v prvom polčase nepustili súpera k ničom. Budeme sa chcieť teraz nachystať na ligu, máme ešte päť zápasov, pokúsime sa vyhrať všetky, najmä sa dobre pripraviť na Slovan a Prešov.“
Andrea Bogorová, strelkyňa tretieho gólu Spartaka: „Za mňa mimoriadne náročný zápas. Prvý polčas mal extrémne tempo, v tom druhom už tempo opadlo. Takto má vyzerať finále s dvoma najlepšími tímami na Slovensku. Som strašne rada, že sme to vyhrali. Rozhodlo, že sme veľmi chceli a hrali sme v kľude.“
Vladimír Gligič, tréner Slovana: „Škoda, že sme prvý polčas nezachytili, boli tam individuálne chyby, takticky sme nespĺňali to, čo sme chceli. Spravili sme vzadu tri hrubé chyby, čo nás stálo inkasované góly. Som rád, že to baby nevzdali, vypracovali si šance, no góly nedali. V útoku nám chýbala koncentrácia. Bola to pre nás obrovská skúsenosť, ideme ďalej, bojujeme ešte o ligu.“
Finále Slovenského pohára žien /Senec/:
Spartak Myjava - ŠK Slovan Bratislava 3:0 (2:0)
Góly: 12. Dvořáková, 33. Jacenková, 54. Bogorová. Rozhodovali: Valentová - Alezárová, Rugolská, 849 divákov.
Prehľad víťazov Slovenského pohára žien:
2008/09 Slovan Bratislava
2009/10 Slovan Duslo Šaľa
2010/11 Slovan Bratislava
2011/12 Slovan Bratislava
2012/13 Slovan Bratislava
2013/14 FC Union Nové Zámky
2014/15 FC Union Nové Zámky
2015/16 Partizán Bardejov
2016/17 Partizán Bardejov
2017/18 Slovan Bratislava
2018/19 Partizán Bardejov
2019/20 nedohratý ročník pre pandémiu
2020/21 nedohratý ročník pre pandémiu
2021/22 Slovan Bratislava
2022/23 Spartak Myjava
2023/24 Spartak Myjava
2024/25 Spartak Myjava
2025/26 Spartak Myjava
