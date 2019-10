Futbalistky SR v kvalifikácii ME proti Maďarkám aj s uzdraveným duom

Nominácia žien SR:



brankárky: Mária Korenčiová (AC Miláno), Lucia El Dahaibiová (USC Landhaus)



obrankyne: Jana Vojteková (SC Freiburg), Alexandra Bíróová (SKN St. Pölten), Lucia Haršanyová (MSV Duisburg), Patrícia Fischerová, Andrea Horváthová (obe Czarni Sosnowiec), Petra Zdechovanová (TS Mitech Zywiec), Monika Havranová (Partizán Bardejov), Diana Bartovičová (SK Slavia Praha)



stredopoliarky: Lucia Ondrušová (1. FC Kolín), Mária Mikolajová (SKN St. Pölten), Dominika Škorvánková (Bayern Mníchov), Martina Šurnovská (Apollon Ladies FC), Dominika Koleničková (ŠK Slovan Bratislava), Kristína Košíková, Valentína Šušolová (obe FC Slovan Liberec), Patrícia Hmírová (Górnik Leczna)



útočníčky: Veronika Sluková (USC Landhaus), Klaudia Fabová (AZS PWSZ Walbrzych)



náhradníčky:



brankárky: Patrícia Chládeková (1. FC Saarbruücken), Denisa Mochnacká (AZS UJ Krakov)



obrankyne: Monika Bytčánková (ŠK Slovan Bratislava), Michaela Moťovská (FC Slovan Liberec), Diana Lemešová (SKV Altenmarkt)



stredopoliarky: Simona Bačová, Ľudmila Maťavková (obe ŠK Slovan Bratislava), Lenka Kopčová (FC Slovan Liberec), Veronika Jančová (MŠK Žilina), Katarína Košlabová (FC Nitra)



útočníčky: Andrea Bogorová (Spartak Myjava), Stanislava Líšková (KKPK Medyk Konin)

Bratislava 29. októbra (TASR) - Slovenské futbalistky čaká o desať dní posledný zápas v tomto roku, v seneckom NTC nastúpia v kvalifikácii ME 2021 proti Maďarsku (8. novembra 2019 o 17.00 h.). Reprezentačný tréner Peter Kopúň zverejnil nomináciu, do ktorej sa vrátila uzdravená dvojica Lucia Ondrušová a Patrícia Fischerová.Obe futbalistky chýbali na októbrovom zraze na dvojzápas v Lotyšsku (2:1) a Švédsku (0:7).povedal Kopúň pre futbalsfz.sk.Ženský národný tím čaká krátky zraz a teda aj kratšia príprava, no kouč Kopúň na to myslel už vopred:Cieľ v novembrovom dueli je jasný.dodal.